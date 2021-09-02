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Наука
https://ria.ru/20210902/zvonilka-1748303393.html
Раскрыта опасность недорогих кнопочных мобильников
Раскрыта опасность недорогих кнопочных мобильников - РИА Новости, 02.09.2021
Раскрыта опасность недорогих кнопочных мобильников
В кнопочных мобильных телефонах обнаружено вредоносное программное обеспечение, которое предустанавливается самими производителями. Исследование трубок для... РИА Новости, 02.09.2021
2021-09-02T10:23
2021-09-02T12:54
наука
технологии
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МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. В кнопочных мобильных телефонах обнаружено вредоносное программное обеспечение, которое предустанавливается самими производителями. Исследование трубок для российского рынка провел пользователь форума Хабр.Для тестирования выбрали пять телефонов стоимостью от 690 до 1500 рублей: Inoi 101, DEXP SD2810, Itel it2160, Irbis SF63 и F+ Flip 3. Все они построены на разных платформах, которые не предполагают установки стороннего программного обеспечения (весь софт заливается производителем на заводах-изготовителях).Оказалось, что единственный телефон, чистый от троянов и бэдкоров, это самый доступный из пятерки Inoi 101. Остальные же трубки ведут себя странно — например, Itel it2160 сообщает о своей продаже через интернет, не ставя пользователя в известность, а F+ Flip 3, который вовсе не поддерживает доступ в Сеть, отправляет СМС с аналогичной информацией.Больше всех отличились DEXP и Irbis — телефоны, лишенные браузера, скрытно подключаются по GPRS к интернету, отправляют платные СМС на короткие номера и выполняют команды неизвестного сервера.Исследователь считает, что дешевые "звонилки" от малоизвестных брендов могут представлять реальную опасность для пользователя — так, трубка способна украсть данные мобильного банкинга или аккаунт в соцсетях. Проблема кроется в том, что фирмы заказывают устройства и ПО у азиатских OEM-производителей, которые, в свою очередь, часто внедряют в устройство сомнительные функции за дополнительную оплату от третьей стороны.
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технологии
10:23 02.09.2021 (обновлено: 12:54 02.09.2021)
 

Раскрыта опасность недорогих кнопочных мобильников

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкМобильный телефон Panasonic GD55
Мобильный телефон Panasonic GD55 - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
© РИА Новости / Алексей Даничев
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МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. В кнопочных мобильных телефонах обнаружено вредоносное программное обеспечение, которое предустанавливается самими производителями. Исследование трубок для российского рынка провел пользователь форума Хабр.
Для тестирования выбрали пять телефонов стоимостью от 690 до 1500 рублей: Inoi 101, DEXP SD2810, Itel it2160, Irbis SF63 и F+ Flip 3. Все они построены на разных платформах, которые не предполагают установки стороннего программного обеспечения (весь софт заливается производителем на заводах-изготовителях).
Оказалось, что единственный телефон, чистый от троянов и бэдкоров, это самый доступный из пятерки Inoi 101. Остальные же трубки ведут себя странно — например, Itel it2160 сообщает о своей продаже через интернет, не ставя пользователя в известность, а F+ Flip 3, который вовсе не поддерживает доступ в Сеть, отправляет СМС с аналогичной информацией.
Больше всех отличились DEXP и Irbis — телефоны, лишенные браузера, скрытно подключаются по GPRS к интернету, отправляют платные СМС на короткие номера и выполняют команды неизвестного сервера.
Исследователь считает, что дешевые "звонилки" от малоизвестных брендов могут представлять реальную опасность для пользователя — так, трубка способна украсть данные мобильного банкинга или аккаунт в соцсетях. Проблема кроется в том, что фирмы заказывают устройства и ПО у азиатских OEM-производителей, которые, в свою очередь, часто внедряют в устройство сомнительные функции за дополнительную оплату от третьей стороны.
Мобильный телефон Panasonic GD55 - РИА Новости, 1920, 23.07.2021
23 июля, 08:56
В России вырос спрос на кнопочные мобильные телефоны
 
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