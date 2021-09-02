https://ria.ru/20210902/zvonilka-1748303393.html

Раскрыта опасность недорогих кнопочных мобильников

Раскрыта опасность недорогих кнопочных мобильников - РИА Новости, 02.09.2021

Раскрыта опасность недорогих кнопочных мобильников

В кнопочных мобильных телефонах обнаружено вредоносное программное обеспечение, которое предустанавливается самими производителями. Исследование трубок для... РИА Новости, 02.09.2021

2021-09-02T10:23

2021-09-02T10:23

2021-09-02T12:54

наука

технологии

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МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. В кнопочных мобильных телефонах обнаружено вредоносное программное обеспечение, которое предустанавливается самими производителями. Исследование трубок для российского рынка провел пользователь форума Хабр.Для тестирования выбрали пять телефонов стоимостью от 690 до 1500 рублей: Inoi 101, DEXP SD2810, Itel it2160, Irbis SF63 и F+ Flip 3. Все они построены на разных платформах, которые не предполагают установки стороннего программного обеспечения (весь софт заливается производителем на заводах-изготовителях).Оказалось, что единственный телефон, чистый от троянов и бэдкоров, это самый доступный из пятерки Inoi 101. Остальные же трубки ведут себя странно — например, Itel it2160 сообщает о своей продаже через интернет, не ставя пользователя в известность, а F+ Flip 3, который вовсе не поддерживает доступ в Сеть, отправляет СМС с аналогичной информацией.Больше всех отличились DEXP и Irbis — телефоны, лишенные браузера, скрытно подключаются по GPRS к интернету, отправляют платные СМС на короткие номера и выполняют команды неизвестного сервера.Исследователь считает, что дешевые "звонилки" от малоизвестных брендов могут представлять реальную опасность для пользователя — так, трубка способна украсть данные мобильного банкинга или аккаунт в соцсетях. Проблема кроется в том, что фирмы заказывают устройства и ПО у азиатских OEM-производителей, которые, в свою очередь, часто внедряют в устройство сомнительные функции за дополнительную оплату от третьей стороны.

https://ria.ru/20210723/telefony-1742485622.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

технологии