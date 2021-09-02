https://ria.ru/20210902/zrada-1748263852.html

Савченко рассказала, какую "зраду" Зеленский привезет из Вашингтона

Савченко рассказала, какую "зраду" Зеленский привезет из Вашингтона - РИА Новости, 02.09.2021

Савченко рассказала, какую "зраду" Зеленский привезет из Вашингтона

Президент Украины Владимир Зеленский вернется из США с "экономической зрадой", такое мнение в эфире телеканала "Первый независимый" выразила экс-депутат... РИА Новости, 02.09.2021

2021-09-02T03:34

2021-09-02T03:34

2021-09-02T03:34

в мире

украина

сша

владимир зеленский

надежда савченко

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МОСКВА, 2 сен – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский вернется из США с "экономической зрадой", такое мнение в эфире телеканала "Первый независимый" выразила экс-депутат Верховной рады Надежда Савченко."Если говорить простым языком: мы берем кредиты в США, для того чтобы потратить их на американскую продукцию, поднять этим американскую экономику, выплатить зарплаты американским рабочим", - заявила экс-депутат.При таком развитии событий украинская экономика, по ее словам, продолжит падать, при этом страна "влезет" в кредит с процентами. "Это первая "экономическая зрада", это не поднимает экономику Украины", - выразила мнение она.Вторая "зрада", как считает Савченко, заключается в подписании меморандума по энергетике. По ее словам, это не первый меморандум по строительству энергоблоков АЭС, который Киев подписывает с другими странами, при этом каких-либо конкретных результатов достигнуто не было.Министерство экономики Украины и Экспортно-импортный банк США ранее подписали меморандум о взаимопонимании, который предусматривает сотрудничество по проектам в инфраструктурной отрасли, сельскохозяйственной сфере, энергетике и цифровой экономике.Как сообщил Зеленский, украинская компания "Энергоатом" и американская Westinghouse Electric Company также подписали меморандум о реализации пилотного проекта по строительству нового энергоблока на Хмельницкой АЭС, а также еще четырех блоков по технологии Westinghouse, общая сумма инвестиций составит до 30 миллиардов долларов.

https://ria.ru/20210901/transformatsiya-1748141276.html

https://ria.ru/20210901/zelenskiy-1748111654.html

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, украина, сша, владимир зеленский, надежда савченко