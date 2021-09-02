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Савченко рассказала, какую "зраду" Зеленский привезет из Вашингтона
Савченко рассказала, какую "зраду" Зеленский привезет из Вашингтона - РИА Новости, 02.09.2021
Савченко рассказала, какую "зраду" Зеленский привезет из Вашингтона
Президент Украины Владимир Зеленский вернется из США с "экономической зрадой", такое мнение в эфире телеканала "Первый независимый" выразила экс-депутат... РИА Новости, 02.09.2021
2021-09-02T03:34
2021-09-02T03:34
в мире
украина
сша
владимир зеленский
надежда савченко
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МОСКВА, 2 сен – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский вернется из США с "экономической зрадой", такое мнение в эфире телеканала "Первый независимый" выразила экс-депутат Верховной рады Надежда Савченко."Если говорить простым языком: мы берем кредиты в США, для того чтобы потратить их на американскую продукцию, поднять этим американскую экономику, выплатить зарплаты американским рабочим", - заявила экс-депутат.При таком развитии событий украинская экономика, по ее словам, продолжит падать, при этом страна "влезет" в кредит с процентами. "Это первая "экономическая зрада", это не поднимает экономику Украины", - выразила мнение она.Вторая "зрада", как считает Савченко, заключается в подписании меморандума по энергетике. По ее словам, это не первый меморандум по строительству энергоблоков АЭС, который Киев подписывает с другими странами, при этом каких-либо конкретных результатов достигнуто не было.Министерство экономики Украины и Экспортно-импортный банк США ранее подписали меморандум о взаимопонимании, который предусматривает сотрудничество по проектам в инфраструктурной отрасли, сельскохозяйственной сфере, энергетике и цифровой экономике.Как сообщил Зеленский, украинская компания "Энергоатом" и американская Westinghouse Electric Company также подписали меморандум о реализации пилотного проекта по строительству нового энергоблока на Хмельницкой АЭС, а также еще четырех блоков по технологии Westinghouse, общая сумма инвестиций составит до 30 миллиардов долларов.
https://ria.ru/20210901/transformatsiya-1748141276.html
https://ria.ru/20210901/zelenskiy-1748111654.html
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в мире, украина, сша, владимир зеленский, надежда савченко
03:34 02.09.2021
 
Савченко рассказала, какую "зраду" Зеленский привезет из Вашингтона

Экс-депутат Рады Савченко заявила, что Зеленский привезет из США "экономическую зраду"

© Офис президента УкраиныПрезидент Украины Владимир Зеленский во время рабочего визита в США
Президент Украины Владимир Зеленский во время рабочего визита в США
© Офис президента Украины
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 сен – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский вернется из США с "экономической зрадой", такое мнение в эфире телеканала "Первый независимый" выразила экс-депутат Верховной рады Надежда Савченко.
"Если говорить простым языком: мы берем кредиты в США, для того чтобы потратить их на американскую продукцию, поднять этим американскую экономику, выплатить зарплаты американским рабочим", - заявила экс-депутат.
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При таком развитии событий украинская экономика, по ее словам, продолжит падать, при этом страна "влезет" в кредит с процентами. "Это первая "экономическая зрада", это не поднимает экономику Украины", - выразила мнение она.
Вторая "зрада", как считает Савченко, заключается в подписании меморандума по энергетике. По ее словам, это не первый меморандум по строительству энергоблоков АЭС, который Киев подписывает с другими странами, при этом каких-либо конкретных результатов достигнуто не было.
Министерство экономики Украины и Экспортно-импортный банк США ранее подписали меморандум о взаимопонимании, который предусматривает сотрудничество по проектам в инфраструктурной отрасли, сельскохозяйственной сфере, энергетике и цифровой экономике.
Как сообщил Зеленский, украинская компания "Энергоатом" и американская Westinghouse Electric Company также подписали меморандум о реализации пилотного проекта по строительству нового энергоблока на Хмельницкой АЭС, а также еще четырех блоков по технологии Westinghouse, общая сумма инвестиций составит до 30 миллиардов долларов.
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В миреУкраинаСШАВладимир ЗеленскийНадежда Савченко
 
 
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