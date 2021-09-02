https://ria.ru/20210902/zhizn-1748264509.html

Минприроды планирует повысить качество жизни в России

Минприроды планирует повысить качество жизни в России - РИА Новости, 02.09.2021

Минприроды планирует повысить качество жизни в России

Повышение качества жизни и вовлечение отходов в оборот являются главными принципами циклической экономики, которую планируют внедрить в России, заявил... РИА Новости, 02.09.2021

2021-09-02T03:44

2021-09-02T03:44

2021-09-02T03:44

министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)

россия

дмитрий тетенькин

восточный экономический форум — 2021 (вэф)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/1d/1570753706_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_9fd89e27d15c1c59fb1de73cd44b9973.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - РИА Новости. Повышение качества жизни и вовлечение отходов в оборот являются главными принципами циклической экономики, которую планируют внедрить в России, заявил заместитель главы Минприроды Дмитрий Тетенькин на сессии по циклической экономике в рамках Восточного экономического форума."Есть два принципа, которые мы заключили в это понятие (циклическая экономика - ред.). Первое: отходы - это не что-то ненужное, это что-то ценное, которое надо вовлекать в оборот. Второе - это повышение качества жизни", - сказал Тетенькин.Он уточнил, что при вовлечении отходов в оборот будет уменьшаться объём полигонов, а значит, качество жизни людей будет повышаться.Тетенькин отметил, что в настоящее время министерство лоббирует создание закона об экономике замкнутого цикла. Сотрудники министерства рассчитывают получить поддержку своей инициативы и приступить к разработке этого законопроекта, который позволит комплексно подойти к решению проблемы отходов.Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.

https://ria.ru/20210901/uroven-1748188960.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), россия, дмитрий тетенькин, восточный экономический форум — 2021 (вэф)