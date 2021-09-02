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Минприроды планирует повысить качество жизни в России
Минприроды планирует повысить качество жизни в России - РИА Новости, 02.09.2021
Минприроды планирует повысить качество жизни в России
Повышение качества жизни и вовлечение отходов в оборот являются главными принципами циклической экономики, которую планируют внедрить в России, заявил... РИА Новости, 02.09.2021
2021-09-02T03:44
2021-09-02T03:44
министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)
россия
дмитрий тетенькин
восточный экономический форум — 2021 (вэф)
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ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - РИА Новости. Повышение качества жизни и вовлечение отходов в оборот являются главными принципами циклической экономики, которую планируют внедрить в России, заявил заместитель главы Минприроды Дмитрий Тетенькин на сессии по циклической экономике в рамках Восточного экономического форума."Есть два принципа, которые мы заключили в это понятие (циклическая экономика - ред.). Первое: отходы - это не что-то ненужное, это что-то ценное, которое надо вовлекать в оборот. Второе - это повышение качества жизни", - сказал Тетенькин.Он уточнил, что при вовлечении отходов в оборот будет уменьшаться объём полигонов, а значит, качество жизни людей будет повышаться.Тетенькин отметил, что в настоящее время министерство лоббирует создание закона об экономике замкнутого цикла. Сотрудники министерства рассчитывают получить поддержку своей инициативы и приступить к разработке этого законопроекта, который позволит комплексно подойти к решению проблемы отходов.Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
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министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), россия, дмитрий тетенькин, восточный экономический форум — 2021 (вэф)
03:44 02.09.2021
 
Минприроды планирует повысить качество жизни в России

Минприроды планирует повысить качество жизни в России внедрением циклической экономики

© Фото : Министерство Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и АрктикиЗаместитель главы Минприроды Дмитрий Тетенькин
Заместитель главы Минприроды Дмитрий Тетенькин - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
© Фото : Министерство Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики
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ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - РИА Новости. Повышение качества жизни и вовлечение отходов в оборот являются главными принципами циклической экономики, которую планируют внедрить в России, заявил заместитель главы Минприроды Дмитрий Тетенькин на сессии по циклической экономике в рамках Восточного экономического форума.
"Есть два принципа, которые мы заключили в это понятие (циклическая экономика - ред.). Первое: отходы - это не что-то ненужное, это что-то ценное, которое надо вовлекать в оборот. Второе - это повышение качества жизни", - сказал Тетенькин.
Он уточнил, что при вовлечении отходов в оборот будет уменьшаться объём полигонов, а значит, качество жизни людей будет повышаться.
Тетенькин отметил, что в настоящее время министерство лоббирует создание закона об экономике замкнутого цикла. Сотрудники министерства рассчитывают получить поддержку своей инициативы и приступить к разработке этого законопроекта, который позволит комплексно подойти к решению проблемы отходов.
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Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
 
Министерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России)РоссияДмитрий ТетенькинВосточный экономический форум — 2021 (ВЭФ)
 
 
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