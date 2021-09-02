https://ria.ru/20210902/zhizn-1748264509.html
Минприроды планирует повысить качество жизни в России
Минприроды планирует повысить качество жизни в России - РИА Новости, 02.09.2021
Минприроды планирует повысить качество жизни в России
Повышение качества жизни и вовлечение отходов в оборот являются главными принципами циклической экономики, которую планируют внедрить в России, заявил... РИА Новости, 02.09.2021
2021-09-02T03:44
2021-09-02T03:44
2021-09-02T03:44
министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)
россия
дмитрий тетенькин
восточный экономический форум — 2021 (вэф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/1d/1570753706_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_9fd89e27d15c1c59fb1de73cd44b9973.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - РИА Новости. Повышение качества жизни и вовлечение отходов в оборот являются главными принципами циклической экономики, которую планируют внедрить в России, заявил заместитель главы Минприроды Дмитрий Тетенькин на сессии по циклической экономике в рамках Восточного экономического форума."Есть два принципа, которые мы заключили в это понятие (циклическая экономика - ред.). Первое: отходы - это не что-то ненужное, это что-то ценное, которое надо вовлекать в оборот. Второе - это повышение качества жизни", - сказал Тетенькин.Он уточнил, что при вовлечении отходов в оборот будет уменьшаться объём полигонов, а значит, качество жизни людей будет повышаться.Тетенькин отметил, что в настоящее время министерство лоббирует создание закона об экономике замкнутого цикла. Сотрудники министерства рассчитывают получить поддержку своей инициативы и приступить к разработке этого законопроекта, который позволит комплексно подойти к решению проблемы отходов.Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
https://ria.ru/20210901/uroven-1748188960.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/1d/1570753706_142:0:2871:2047_1920x0_80_0_0_3018c823838d086dc73a9a6ba831e63d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), россия, дмитрий тетенькин, восточный экономический форум — 2021 (вэф)
Минприроды планирует повысить качество жизни в России
Минприроды планирует повысить качество жизни в России внедрением циклической экономики