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Лошадь Пржевальского внесли в Красную книгу
Лошадь Пржевальского внесли в Красную книгу - РИА Новости, 02.09.2021
Лошадь Пржевальского внесли в Красную книгу
Внесение лошади Пржевальского в Красную книгу РФ связано с программой по сохранению вида, сообщила РИА Новости директор ФГБУ "Заповедники Оренбуржья", где... РИА Новости, 02.09.2021
2021-09-02T15:41
2021-09-02T15:41
общество
венгрия
оренбургская область
министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)
всемирный фонд дикой природы
фгбу "заповедники оренбуржья"
россия
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УФА, 2 сен - РИА Новости. Внесение лошади Пржевальского в Красную книгу РФ связано с программой по сохранению вида, сообщила РИА Новости директор ФГБУ "Заповедники Оренбуржья", где разводят лошадь Пржевальского, Рафиля Бакирова.Ранее газета "Коммерсант" сообщила, что Минприроды включило в список вероятно исчезнувших еще 11 видов животных, среди которых и лошадь Пржевальского."Это не означает, что лошадь полностью исчезла. В международной Красной книге лошадь Пржевальского уже давно находится в "черном списке" как вид, полностью исчезнувший в дикой природе. Но в Красной книге РФ лошади Пржевальского как вида исчезнувшего не было. Это обычная работа. Периодически дополняется список. Пока, к сожалению, мы относимся к таким странам, где список животных в Красной книге пополняется. Сейчас в Минприроды России ведется работа по утверждению программы по сохранению лошади Пржевальского в России. А начат проект по восстановлению этих животных в России был в 2015 году, было три завоза из Франции и Венгрии. И совершенно логично, что теперь и в Красной книге России появились лошади Пржевальского. Статус исчезнувших в дикой природе соответствует исторической реальности", - пояснила Бакирова.По ее словам, сегодня в заповеднике Оренбургской области уже живут 69 лошадей Пржевальского. "В этом году у нас рекорд по рождению - родились 15 жеребят. В 2019 году было 11 жеребят, в этом году мы побили свой рекорд. Все прекрасно себя чувствуют. У нас уже несколько табунов, а в этом году достижение - появилась естественная холостяковая группа из девяти жеребят, которые родились и выросли на территории заповедника", - рассказала директор.Она отметила, что все лошади здоровы, несмотря на аномально жаркое лето. "У нас в области на протяжении четырех месяцев стояла жара свыше 40 градусов. К сожалению, был природный пожар на территории заповедника, ликвидировали быстро, животные не пострадали. Территории для них достаточно, корма для лошадей заготовлены и на зимний период, если им нужна будет подкормка. В этом году мы также выиграли грант WWF России на установку поилок для лошадей с использованием солнечной энергии. В ближайшее время завершим монтаж всей системы и запустим поилки, и в следующем году будет гораздо легче. Система также будет наполнять противопожарные водоемы на территории заповедника", - сообщила Бакирова.Лошадь Пржевальского - вид диких лошадей, представители которого обитали в Джунгарской части пустыни Гоби до середины ХХ века, но исчезли в результате антропогенного воздействия. Сохранилось лишь несколько особей в зоопарках, они и стали родоначальниками всех существующих в настоящее время лошадей Пржевальского.
https://radiosputnik.ria.ru/20210902/vidy-1748296492.html
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общество, венгрия, оренбургская область, министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), всемирный фонд дикой природы, фгбу "заповедники оренбуржья", россия
15:41 02.09.2021
 
Лошадь Пржевальского внесли в Красную книгу

В "Заповедниках Оренбуржья" рассказали о внесении лошади Пржевальского в Красную книгу

© РИА Новости / Алексей ДружининЛошадь Пржевальского
Лошадь Пржевальского - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Читать ria.ru в
УФА, 2 сен - РИА Новости. Внесение лошади Пржевальского в Красную книгу РФ связано с программой по сохранению вида, сообщила РИА Новости директор ФГБУ "Заповедники Оренбуржья", где разводят лошадь Пржевальского, Рафиля Бакирова.
Ранее газета "Коммерсант" сообщила, что Минприроды включило в список вероятно исчезнувших еще 11 видов животных, среди которых и лошадь Пржевальского.
Тюлень-монах
Вчера, 09:35В России
В России признали вероятно исчезнувшими еще 11 видов животных
"Это не означает, что лошадь полностью исчезла. В международной Красной книге лошадь Пржевальского уже давно находится в "черном списке" как вид, полностью исчезнувший в дикой природе. Но в Красной книге РФ лошади Пржевальского как вида исчезнувшего не было. Это обычная работа. Периодически дополняется список. Пока, к сожалению, мы относимся к таким странам, где список животных в Красной книге пополняется. Сейчас в Минприроды России ведется работа по утверждению программы по сохранению лошади Пржевальского в России. А начат проект по восстановлению этих животных в России был в 2015 году, было три завоза из Франции и Венгрии. И совершенно логично, что теперь и в Красной книге России появились лошади Пржевальского. Статус исчезнувших в дикой природе соответствует исторической реальности", - пояснила Бакирова.
По ее словам, сегодня в заповеднике Оренбургской области уже живут 69 лошадей Пржевальского. "В этом году у нас рекорд по рождению - родились 15 жеребят. В 2019 году было 11 жеребят, в этом году мы побили свой рекорд. Все прекрасно себя чувствуют. У нас уже несколько табунов, а в этом году достижение - появилась естественная холостяковая группа из девяти жеребят, которые родились и выросли на территории заповедника", - рассказала директор.
Она отметила, что все лошади здоровы, несмотря на аномально жаркое лето. "У нас в области на протяжении четырех месяцев стояла жара свыше 40 градусов. К сожалению, был природный пожар на территории заповедника, ликвидировали быстро, животные не пострадали. Территории для них достаточно, корма для лошадей заготовлены и на зимний период, если им нужна будет подкормка. В этом году мы также выиграли грант WWF России на установку поилок для лошадей с использованием солнечной энергии. В ближайшее время завершим монтаж всей системы и запустим поилки, и в следующем году будет гораздо легче. Система также будет наполнять противопожарные водоемы на территории заповедника", - сообщила Бакирова.
Лошадь Пржевальского - вид диких лошадей, представители которого обитали в Джунгарской части пустыни Гоби до середины ХХ века, но исчезли в результате антропогенного воздействия. Сохранилось лишь несколько особей в зоопарках, они и стали родоначальниками всех существующих в настоящее время лошадей Пржевальского.
Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов - РИА Новости, 1920, 28.05.2021
28 мая, 12:46
Глава Минприроды назвал животных, которым грозит исчезновение
 
ОбществоВенгрияОренбургская областьМинистерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России)Всемирный фонд дикой природыФГБУ "Заповедники Оренбуржья"Россия
 
 
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