Лошадь Пржевальского внесли в Красную книгу
В "Заповедниках Оренбуржья" рассказали о внесении лошади Пржевальского в Красную книгу
УФА, 2 сен - РИА Новости. Внесение лошади Пржевальского в Красную книгу РФ связано с программой по сохранению вида, сообщила РИА Новости директор ФГБУ "Заповедники Оренбуржья", где разводят лошадь Пржевальского, Рафиля Бакирова.
Ранее газета "Коммерсант" сообщила, что Минприроды включило в список вероятно исчезнувших еще 11 видов животных, среди которых и лошадь Пржевальского.
"Это не означает, что лошадь полностью исчезла. В международной Красной книге лошадь Пржевальского уже давно находится в "черном списке" как вид, полностью исчезнувший в дикой природе. Но в Красной книге РФ лошади Пржевальского как вида исчезнувшего не было. Это обычная работа. Периодически дополняется список. Пока, к сожалению, мы относимся к таким странам, где список животных в Красной книге пополняется. Сейчас в Минприроды России ведется работа по утверждению программы по сохранению лошади Пржевальского в России. А начат проект по восстановлению этих животных в России был в 2015 году, было три завоза из Франции и Венгрии. И совершенно логично, что теперь и в Красной книге России появились лошади Пржевальского. Статус исчезнувших в дикой природе соответствует исторической реальности", - пояснила Бакирова.
По ее словам, сегодня в заповеднике Оренбургской области уже живут 69 лошадей Пржевальского. "В этом году у нас рекорд по рождению - родились 15 жеребят. В 2019 году было 11 жеребят, в этом году мы побили свой рекорд. Все прекрасно себя чувствуют. У нас уже несколько табунов, а в этом году достижение - появилась естественная холостяковая группа из девяти жеребят, которые родились и выросли на территории заповедника", - рассказала директор.
Она отметила, что все лошади здоровы, несмотря на аномально жаркое лето. "У нас в области на протяжении четырех месяцев стояла жара свыше 40 градусов. К сожалению, был природный пожар на территории заповедника, ликвидировали быстро, животные не пострадали. Территории для них достаточно, корма для лошадей заготовлены и на зимний период, если им нужна будет подкормка. В этом году мы также выиграли грант WWF России на установку поилок для лошадей с использованием солнечной энергии. В ближайшее время завершим монтаж всей системы и запустим поилки, и в следующем году будет гораздо легче. Система также будет наполнять противопожарные водоемы на территории заповедника", - сообщила Бакирова.
Лошадь Пржевальского - вид диких лошадей, представители которого обитали в Джунгарской части пустыни Гоби до середины ХХ века, но исчезли в результате антропогенного воздействия. Сохранилось лишь несколько особей в зоопарках, они и стали родоначальниками всех существующих в настоящее время лошадей Пржевальского.