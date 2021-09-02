https://ria.ru/20210902/zelenskiy-1748438671.html

Зеленский заявил, что Украина станет лидером Европы

Зеленский заявил, что Украина станет лидером Европы - РИА Новости, 02.09.2021

Зеленский заявил, что Украина станет лидером Европы

Украинский президент Владимир Зеленский уверен, что Украина будет сильной и успешной страной, станет лидером Европы. РИА Новости, 02.09.2021

2021-09-02T22:13

2021-09-02T22:13

2021-09-02T22:13

в мире

сша

оон

калифорния

джо байден

владимир зеленский

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КИЕВ, 2 сен – РИА Новости. Украинский президент Владимир Зеленский уверен, что Украина будет сильной и успешной страной, станет лидером Европы."Во всем мире известна американская мечта. Но мы потеряли много времени, у нас нет времени мечтать. У нас нет мечты, у нас есть украинская цель. И это не только цифровизация. Мы вернем своих людей. Для нас это очень важно – вернуть их, вернуть Крым и Донбасс. Мы будем сильной и успешной страной - лидером Европы. Почему я уверен в этом? Нет, не потому что все возможно, а потому что возможно все", - сказал Зеленский, выступая в Стэндфордском университете в четверг.Зеленский находится с рабочим визитом в США, в среду у него прошла встреча с президентом США Джо Байденом. В четверг у Зеленского в Калифорнии запланированы встречи с американскими бизнесменами.Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума после госпереворота на Украине. Украина продолжает считать Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

https://ria.ru/20210808/zelenskiy-1744853790.html

сша

калифорния

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в мире, сша, оон, калифорния, джо байден, владимир зеленский