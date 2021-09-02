https://ria.ru/20210902/zavod-1748431531.html

В Редкино Тверской области будет расширен завод по выпуску лекарств

В Редкино Тверской области будет расширен завод по выпуску лекарств - РИА Новости, 02.09.2021

В Редкино Тверской области будет расширен завод по выпуску лекарств

В поселке Редкино Тверской области будет расширено производство на заводе лекарственных препаратов ООО "ФармКонцепт", что позволит создать 140 рабочих мест,... РИА Новости, 02.09.2021

2021-09-02T21:02

2021-09-02T21:02

2021-09-02T21:02

тверская область

тверская область

игорь руденя

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ТВЕРЬ, 2 сент – РИА Новости. В поселке Редкино Тверской области будет расширено производство на заводе лекарственных препаратов ООО "ФармКонцепт", что позволит создать 140 рабочих мест, сообщает пресс-служба регионального правительства.Проект по расширению и модернизации производства предусматривает инвестиции в объеме 830 миллионов рублей. В его рамках уже модернизированы цеха по производству антибиотиков и рассыпке стерильных субстанций. Введено в эксплуатацию здание еще одного цеха, здесь идут пуско-наладочные работы на линии твердых лекарственных форм. Также созданы две современные лаборатории: контрольно-аналитическая и микробиологическая. Запуск этого цеха в полном объеме запланирован в марте 2022 года.В 2022 году планируется расширить перечень выпускаемой продукции, начать строительство основного цеха синтеза субстанции для изготовления лекарственных средств. Сейчас ее поставляют из-за рубежа. Также будет создан складской комплекс площадью 2 тысячи квадратных метров."Инвесторы выполняют свои обязательства. Сегодня увидели, как работает современное производство: оно отвечает мировым стандартам выпуска лекарственных препаратов. Важно, что на территории Тверской области есть такая компетенция в промышленности", - отметил губернатор региона Игорь Руденя, который в четверг посетил предприятие.В феврале 2017 года на Российском инвестиционном форуме в Сочи между правительством Тверской области и ООО "ФармКонцепт" было заключено соглашение о сотрудничестве. ООО "ФармКонцепт", созданное в 2015 году, ежегодно выпускает около 12 миллионов флаконов лекарственных средств и около 50-60 миллионов таблеток и капсул, которые поставляются в медучреждения страны и области, отметили в пресс-службе.

https://ria.ru/20210827/obrazovanie-1747543720.html

тверская область

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тверская область, игорь руденя