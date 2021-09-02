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Евтухов объявил на ВЭФ о строительстве новых мусоросжигательных заводов
Евтухов объявил на ВЭФ о строительстве новых мусоросжигательных заводов - РИА Новости, 02.09.2021
Евтухов объявил на ВЭФ о строительстве новых мусоросжигательных заводов
Строительство пяти мусоросжигательных заводов ведется в России, планируется еще 25, и отказываться от технологии энергетической утилизации отходов в планах нет, РИА Новости, 02.09.2021
2021-09-02T04:14
2021-09-02T05:10
экономика
краснодарский край
владивосток
челябинск
виктор евтухов
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
дальневосточный федеральный университет
виктория абрамченко
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ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - РИА Новости. Строительство пяти мусоросжигательных заводов ведется в России, планируется еще 25, и отказываться от технологии энергетической утилизации отходов в планах нет, заявил заместитель главы Минпромторга Виктор Евтухов в рамках Восточного экономического форума."Уже строится пять мусоросжигательных заводов, готовится еще 25 мусоросжигательных заводов, и мы это поддерживаем", - сказал он.Евтухов отметил, что в ближайшие годы Россия и мир не смогут уйти от необходимости сжигать отходы. Подобная технология используется во всем мире. В контексте указа президента РФ о сокращении отходов, которые будут отправляться на захоронение, на 50%, не обойтись без энергоутилизации (мусоросжигания).По мнению Евтухова, технологии энергетической утилизации вполне безопасны, используются во многих странах мира, и необходимо вести разъяснительную работу с населением, чтобы устранить существующий негатив в отношении этого вида утилизации.Как уточнил Евтухов, сжигание отходов будет актуально на удаленных территориях, как Дальний Восток и Арктическая зона. Небольшие установки по сжиганию разрабатывают в Челябинске и Краснодарском крае.Ранее вице-премьер Виктория Абрамченко заявила, что строительство мусоросжигательных заводов - очень дорогостоящие проекты, экономическая целесообразность остается под вопросом.Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
https://ria.ru/20210901/markirovka-1748212850.html
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экономика, краснодарский край, владивосток, челябинск, виктор евтухов, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), дальневосточный федеральный университет, виктория абрамченко, восточный экономический форум — 2021 (вэф)
04:14 02.09.2021 (обновлено: 05:10 02.09.2021)
 
Евтухов объявил на ВЭФ о строительстве новых мусоросжигательных заводов

Заместитель главы Минпромторга Евтухов заявил о необходимости сжигать отходы

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкПодготовка к Восточному экономическому форуму
Подготовка к Восточному экономическому форуму - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
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ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - РИА Новости. Строительство пяти мусоросжигательных заводов ведется в России, планируется еще 25, и отказываться от технологии энергетической утилизации отходов в планах нет, заявил заместитель главы Минпромторга Виктор Евтухов в рамках Восточного экономического форума.
"Уже строится пять мусоросжигательных заводов, готовится еще 25 мусоросжигательных заводов, и мы это поддерживаем", - сказал он.
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Евтухов отметил, что в ближайшие годы Россия и мир не смогут уйти от необходимости сжигать отходы. Подобная технология используется во всем мире. В контексте указа президента РФ о сокращении отходов, которые будут отправляться на захоронение, на 50%, не обойтись без энергоутилизации (мусоросжигания).
По мнению Евтухова, технологии энергетической утилизации вполне безопасны, используются во многих странах мира, и необходимо вести разъяснительную работу с населением, чтобы устранить существующий негатив в отношении этого вида утилизации.
Как уточнил Евтухов, сжигание отходов будет актуально на удаленных территориях, как Дальний Восток и Арктическая зона. Небольшие установки по сжиганию разрабатывают в Челябинске и Краснодарском крае.
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Ранее вице-премьер Виктория Абрамченко заявила, что строительство мусоросжигательных заводов - очень дорогостоящие проекты, экономическая целесообразность остается под вопросом.
Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
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ЭкономикаКраснодарский крайВладивостокЧелябинскВиктор ЕвтуховМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Дальневосточный федеральный университетВиктория АбрамченкоВосточный экономический форум — 2021 (ВЭФ)
 
 
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