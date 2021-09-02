Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Кировская область
Кировская область
https://ria.ru/20210902/zarplaty-1748361684.html
В Кировской области повысят зарплаты бюджетников
В Кировской области повысят зарплаты бюджетников - РИА Новости, 02.09.2021
В Кировской области повысят зарплаты бюджетников
Заработная плата у работников бюджетной сферы индексируется в Кировской области с сентября, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 02.09.2021
2021-09-02T14:08
2021-09-02T14:08
кировская область
общество
зарплата
кировская область
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/01/13/1593698782_0:156:2048:1308_1920x0_80_0_0_55c40c1b64e9644673ef3cb5fdf737e6.jpg
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 сен - РИА Новости. Заработная плата у работников бюджетной сферы индексируется в Кировской области с сентября, сообщает пресс-служба правительства региона.Изменения в областной бюджет внесены по инициативе губернатора Кировской области Игоря Васильева и поддержаны депутатами законодательного собрания региона."Благодаря принятым поправкам, среднегодовой процент индексации у педагогических работников составит 6%, у сотрудников учреждений дополнительного образования – 7,2%, культуры – 4,3%. Кроме того, в поправках учтены средства на дополнительные выплаты за классное руководство педагогическим работникам среднего профессионального образования", - говорится в сообщении.Как отметил глава региона, в поправках предусмотрены значительные средства на социальную сферу – образование и здравоохранение, в том числе на борьбу с коронавирусной инфекцией.Кроме того, в поправках учтены расходы на строительство школ: заложены средства на возведение 11 объектов, шесть из которых планируется построить до конца 2022 года и пять - до конца 2023 года. Принятые поправки позволили предусмотреть средства на строительство еще одного объекта - школы в Нолинске."Еще 1,4 миллиарда рублей предусмотрены на борьбу с новой коронавирусной инфекцией: на лечение заболевших, на углубленную диспансеризацию тех, кто уже переболел коронавирусной инфекцией, на лекарственное обеспечение амбулаторных пациентов, а также на модернизацию лабораторий, где диагностируются инфекционные болезни. Еще 54,6 миллиона рублей областных средств направят на закупку семи единиц пожарной техники", - отмечается в сообщении.
https://ria.ru/20210824/obrazovanie-1747061440.html
https://ria.ru/20210823/shkola-1746843654.html
кировская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/01/13/1593698782_49:0:2000:1463_1920x0_80_0_0_16a7724a5876b14d474ab637eee37e7a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
общество, зарплата, кировская область, россия
14:08 02.09.2021
 
В Кировской области повысят зарплаты бюджетников

Правительство Кировской области: зарплаты бюджетников в регионе индексируется с сентября

© Станислав Шаклеин / Перейти в фотобанкГород Киров
Город Киров
© Станислав Шаклеин
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 сен - РИА Новости. Заработная плата у работников бюджетной сферы индексируется в Кировской области с сентября, сообщает пресс-служба правительства региона.
Изменения в областной бюджет внесены по инициативе губернатора Кировской области Игоря Васильева и поддержаны депутатами законодательного собрания региона.
Игорь Васильев - РИА Новости, 1920, 24.08.2021
24 августа, 16:59Кировская область
Кировский губернатор готовит предложения по развитию образования в России
"Благодаря принятым поправкам, среднегодовой процент индексации у педагогических работников составит 6%, у сотрудников учреждений дополнительного образования – 7,2%, культуры – 4,3%. Кроме того, в поправках учтены средства на дополнительные выплаты за классное руководство педагогическим работникам среднего профессионального образования", - говорится в сообщении.
Как отметил глава региона, в поправках предусмотрены значительные средства на социальную сферу – образование и здравоохранение, в том числе на борьбу с коронавирусной инфекцией.
"Более 25 миллионов рублей предусмотрено на выплату с 1 сентября ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогам среднего профобразования. Выплату будут получать почти 900 преподавателей. За счет роста собственных доходов бюджета, а также дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов увеличены на 676 миллионов рублей выплаты на индексацию средней зарплаты работников бюджетной сферы. Это педагоги детских садов, дополнительного образования, организаций для детей-сирот, работников учреждений культуры и социальных работников, врачей и младшего медицинского персонала", - цитирует пресс-служба слова Васильева.
Кроме того, в поправках учтены расходы на строительство школ: заложены средства на возведение 11 объектов, шесть из которых планируется построить до конца 2022 года и пять - до конца 2023 года. Принятые поправки позволили предусмотреть средства на строительство еще одного объекта - школы в Нолинске.
"Еще 1,4 миллиарда рублей предусмотрены на борьбу с новой коронавирусной инфекцией: на лечение заболевших, на углубленную диспансеризацию тех, кто уже переболел коронавирусной инфекцией, на лекарственное обеспечение амбулаторных пациентов, а также на модернизацию лабораторий, где диагностируются инфекционные болезни. Еще 54,6 миллиона рублей областных средств направят на закупку семи единиц пожарной техники", - отмечается в сообщении.
Школьные рюкзаки - РИА Новости, 1920, 23.08.2021
23 августа, 12:36Кировская область
Пилотный проект охраны здоровья детей стартует в школах Кировской области
 
Кировская областьОбществоЗарплатаКировская областьРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:01Сбербанк может выдать кредит строительство завода на Дальнем Востоке
06:59Южнокорейские компании захотели "нового дыхания" в сотрудничестве с Россией
06:58Глава Сахалина рассказал об ожиданиях закона об углеродной нейтральности
06:54На ВЭФ подписали соглашение о восстановлении Олекминского месторождения
06:51В Южной Корее заявили о необходимости развития взаимоотношений с Россией
06:50Кузбасс и "Сибшахтосрой" заключили соглашение о развитии туробъектов
06:47Квадратный метр в России подешевел до десяти процентов
06:46"Газпром нефть" переводит расчеты в китайских аэропортах в юани
06:45Первые сделки по продаже углеродных единиц Сахалин планирует на 2022 год
06:42Пять международных компаний представят проекты экополиса на Сахалине
06:35Клиенты Сбербанка стали реже жаловаться на телефонное мошенничество
06:35Мантуров: внедорожник Aurus Komendant презентуют весной
06:30Бизнес ждет, что Путин обозначит инфраструктурные проекты для ДФО
06:28ВЭБ.РФ поддержит строительство АЭС малой мощности в Якутии
06:25Ракета Alpha взорвалась вскоре после запуска в Калифорнии
06:22Кузбасс и "Вымпелком" заключили соглашение в сфере цифровизации
06:19Эксперт рассказал об обстоятельствах нападения тигра на человека в ДФО
06:15Несколько компаний заинтересовались участием в ESG-альянсе Сбербанка
06:13В Белоруссии обвинили соседние страны ЕС в нарушении международного права
06:10"Мир" рассказал о туристическом кешбэке для жителей Дальнего Востока
Лента новостейМолния