https://ria.ru/20210902/zarplaty-1748361684.html

В Кировской области повысят зарплаты бюджетников

В Кировской области повысят зарплаты бюджетников - РИА Новости, 02.09.2021

В Кировской области повысят зарплаты бюджетников

Заработная плата у работников бюджетной сферы индексируется в Кировской области с сентября, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 02.09.2021

2021-09-02T14:08

2021-09-02T14:08

2021-09-02T14:08

кировская область

общество

зарплата

кировская область

россия

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 сен - РИА Новости. Заработная плата у работников бюджетной сферы индексируется в Кировской области с сентября, сообщает пресс-служба правительства региона.Изменения в областной бюджет внесены по инициативе губернатора Кировской области Игоря Васильева и поддержаны депутатами законодательного собрания региона."Благодаря принятым поправкам, среднегодовой процент индексации у педагогических работников составит 6%, у сотрудников учреждений дополнительного образования – 7,2%, культуры – 4,3%. Кроме того, в поправках учтены средства на дополнительные выплаты за классное руководство педагогическим работникам среднего профессионального образования", - говорится в сообщении.Как отметил глава региона, в поправках предусмотрены значительные средства на социальную сферу – образование и здравоохранение, в том числе на борьбу с коронавирусной инфекцией.Кроме того, в поправках учтены расходы на строительство школ: заложены средства на возведение 11 объектов, шесть из которых планируется построить до конца 2022 года и пять - до конца 2023 года. Принятые поправки позволили предусмотреть средства на строительство еще одного объекта - школы в Нолинске."Еще 1,4 миллиарда рублей предусмотрены на борьбу с новой коронавирусной инфекцией: на лечение заболевших, на углубленную диспансеризацию тех, кто уже переболел коронавирусной инфекцией, на лекарственное обеспечение амбулаторных пациентов, а также на модернизацию лабораторий, где диагностируются инфекционные болезни. Еще 54,6 миллиона рублей областных средств направят на закупку семи единиц пожарной техники", - отмечается в сообщении.

https://ria.ru/20210824/obrazovanie-1747061440.html

https://ria.ru/20210823/shkola-1746843654.html

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общество, зарплата, кировская область, россия