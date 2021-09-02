https://ria.ru/20210902/zarplaty-1748361684.html
В Кировской области повысят зарплаты бюджетников
В Кировской области повысят зарплаты бюджетников - РИА Новости, 02.09.2021
В Кировской области повысят зарплаты бюджетников
Заработная плата у работников бюджетной сферы индексируется в Кировской области с сентября, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 02.09.2021
2021-09-02T14:08
2021-09-02T14:08
2021-09-02T14:08
кировская область
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 сен - РИА Новости. Заработная плата у работников бюджетной сферы индексируется в Кировской области с сентября, сообщает пресс-служба правительства региона.Изменения в областной бюджет внесены по инициативе губернатора Кировской области Игоря Васильева и поддержаны депутатами законодательного собрания региона."Благодаря принятым поправкам, среднегодовой процент индексации у педагогических работников составит 6%, у сотрудников учреждений дополнительного образования – 7,2%, культуры – 4,3%. Кроме того, в поправках учтены средства на дополнительные выплаты за классное руководство педагогическим работникам среднего профессионального образования", - говорится в сообщении.Как отметил глава региона, в поправках предусмотрены значительные средства на социальную сферу – образование и здравоохранение, в том числе на борьбу с коронавирусной инфекцией.Кроме того, в поправках учтены расходы на строительство школ: заложены средства на возведение 11 объектов, шесть из которых планируется построить до конца 2022 года и пять - до конца 2023 года. Принятые поправки позволили предусмотреть средства на строительство еще одного объекта - школы в Нолинске."Еще 1,4 миллиарда рублей предусмотрены на борьбу с новой коронавирусной инфекцией: на лечение заболевших, на углубленную диспансеризацию тех, кто уже переболел коронавирусной инфекцией, на лекарственное обеспечение амбулаторных пациентов, а также на модернизацию лабораторий, где диагностируются инфекционные болезни. Еще 54,6 миллиона рублей областных средств направят на закупку семи единиц пожарной техники", - отмечается в сообщении.
https://ria.ru/20210824/obrazovanie-1747061440.html
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общество, зарплата, кировская область, россия
В Кировской области повысят зарплаты бюджетников
Правительство Кировской области: зарплаты бюджетников в регионе индексируется с сентября
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 сен - РИА Новости.
Заработная плата у работников бюджетной сферы индексируется в Кировской области
с сентября, сообщает пресс-служба правительства региона.
Изменения в областной бюджет внесены по инициативе губернатора Кировской области Игоря Васильева и поддержаны депутатами законодательного собрания региона.
"Благодаря принятым поправкам, среднегодовой процент индексации у педагогических работников составит 6%, у сотрудников учреждений дополнительного образования – 7,2%, культуры – 4,3%. Кроме того, в поправках учтены средства на дополнительные выплаты за классное руководство педагогическим работникам среднего профессионального образования", - говорится в сообщении.
Как отметил глава региона, в поправках предусмотрены значительные средства на социальную сферу – образование и здравоохранение, в том числе на борьбу с коронавирусной инфекцией.
"Более 25 миллионов рублей предусмотрено на выплату с 1 сентября ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогам среднего профобразования. Выплату будут получать почти 900 преподавателей. За счет роста собственных доходов бюджета, а также дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов увеличены на 676 миллионов рублей выплаты на индексацию средней зарплаты работников бюджетной сферы. Это педагоги детских садов, дополнительного образования, организаций для детей-сирот, работников учреждений культуры и социальных работников, врачей и младшего медицинского персонала", - цитирует пресс-служба слова Васильева.
Кроме того, в поправках учтены расходы на строительство школ: заложены средства на возведение 11 объектов, шесть из которых планируется построить до конца 2022 года и пять - до конца 2023 года. Принятые поправки позволили предусмотреть средства на строительство еще одного объекта - школы в Нолинске.
"Еще 1,4 миллиарда рублей предусмотрены на борьбу с новой коронавирусной инфекцией: на лечение заболевших, на углубленную диспансеризацию тех, кто уже переболел коронавирусной инфекцией, на лекарственное обеспечение амбулаторных пациентов, а также на модернизацию лабораторий, где диагностируются инфекционные болезни. Еще 54,6 миллиона рублей областных средств направят на закупку семи единиц пожарной техники", - отмечается в сообщении.