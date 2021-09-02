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Гендиректор "Аэрофлота" назвал условие восстановления зарплат пилотов
Гендиректор "Аэрофлота" назвал условие восстановления зарплат пилотов - РИА Новости, 02.09.2021
Гендиректор "Аэрофлота" назвал условие восстановления зарплат пилотов
Восстановление зарплат пилотов до "доковидного" уровня возможно, если внутрироссийский рынок следующим летом будет таким же, как в текущем году, а международный РИА Новости, 02.09.2021
2021-09-02T12:21
2021-09-02T12:21
экономика
аэрофлот
михаил полубояринов
восточный экономический форум — 2021 (вэф)
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ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - РИА Новости. Восстановление зарплат пилотов до "доковидного" уровня возможно, если внутрироссийский рынок следующим летом будет таким же, как в текущем году, а международный восстановится хотя бы на 70%, сообщил журналистам гендиректор "Аэрофлота" Михаил Полубояринов в рамках Восточного экономического форума."Мы планируем встречу с коллективом. Мы должны договориться, что это будет честная и весомая цифра", - сказал Полубояринов."Условно говоря, если рынок российский следующим летом будет так же себя вести, как в этом, а международный восстановится хотя бы на 70%, наверное, можно будет говорить о восстановлении "доковидного" объема зарплат летчиков", - отметил глава "Аэрофлота".В августе Шереметьевский профсоюз летного состава (ШПЛС) обратился к Полубояринову с просьбой пересмотреть систему оплаты труда пилотов. Как отмечал глава ШПЛС Игорь Дельдюжов, новые правила оплаты труда были введены в январе 2020 года на фоне падения объема авиаперевозок из-за COVID-19, и тогда большинство пилотов, понимая проблемы компании, пошли навстречу и согласились на новую систему оплаты труда.Сейчас же, указывал он, авиасообщение внутри страны вышло на допандемийный уровень, возобновляются частично международные перевозки, у членов экипажей воздушных судов увеличивается рабочая нагрузка, однако это не приводит к адекватному увеличению заработной платы.Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
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экономика, аэрофлот, михаил полубояринов, восточный экономический форум — 2021 (вэф)
12:21 02.09.2021
 
Гендиректор "Аэрофлота" назвал условие восстановления зарплат пилотов

Гендиректор "Аэрофлота" Полубояринов назвал условие восстановления зарплат пилотов

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкГенеральный директор ПАО "Аэрофлот" Михаил Полубояринов на пленарной сессии "Транспортный каркас экономики" на ПМЭФ-2021
Генеральный директор ПАО Аэрофлот Михаил Полубояринов на пленарной сессии Транспортный каркас экономики на ПМЭФ-2021 - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
© РИА Новости / Алексей Даничев
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ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - РИА Новости. Восстановление зарплат пилотов до "доковидного" уровня возможно, если внутрироссийский рынок следующим летом будет таким же, как в текущем году, а международный восстановится хотя бы на 70%, сообщил журналистам гендиректор "Аэрофлота" Михаил Полубояринов в рамках Восточного экономического форума.
"Мы планируем встречу с коллективом. Мы должны договориться, что это будет честная и весомая цифра", - сказал Полубояринов.
"Условно говоря, если рынок российский следующим летом будет так же себя вести, как в этом, а международный восстановится хотя бы на 70%, наверное, можно будет говорить о восстановлении "доковидного" объема зарплат летчиков", - отметил глава "Аэрофлота".
В августе Шереметьевский профсоюз летного состава (ШПЛС) обратился к Полубояринову с просьбой пересмотреть систему оплаты труда пилотов. Как отмечал глава ШПЛС Игорь Дельдюжов, новые правила оплаты труда были введены в январе 2020 года на фоне падения объема авиаперевозок из-за COVID-19, и тогда большинство пилотов, понимая проблемы компании, пошли навстречу и согласились на новую систему оплаты труда.
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Сейчас же, указывал он, авиасообщение внутри страны вышло на допандемийный уровень, возобновляются частично международные перевозки, у членов экипажей воздушных судов увеличивается рабочая нагрузка, однако это не приводит к адекватному увеличению заработной платы.
Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
 
ЭкономикаАэрофлотМихаил ПолубояриновВосточный экономический форум — 2021 (ВЭФ)
 
 
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