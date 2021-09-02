https://ria.ru/20210902/zarplaty-1748335508.html
Гендиректор "Аэрофлота" назвал условие восстановления зарплат пилотов
Гендиректор "Аэрофлота" назвал условие восстановления зарплат пилотов - РИА Новости, 02.09.2021
Гендиректор "Аэрофлота" назвал условие восстановления зарплат пилотов
Восстановление зарплат пилотов до "доковидного" уровня возможно, если внутрироссийский рынок следующим летом будет таким же, как в текущем году, а международный РИА Новости, 02.09.2021
2021-09-02T12:21
2021-09-02T12:21
2021-09-02T12:21
экономика
аэрофлот
михаил полубояринов
восточный экономический форум — 2021 (вэф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/06/03/1735391671_0:164:3034:1870_1920x0_80_0_0_5b7ece86422bc42a4b6243995b5482b1.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - РИА Новости. Восстановление зарплат пилотов до "доковидного" уровня возможно, если внутрироссийский рынок следующим летом будет таким же, как в текущем году, а международный восстановится хотя бы на 70%, сообщил журналистам гендиректор "Аэрофлота" Михаил Полубояринов в рамках Восточного экономического форума."Мы планируем встречу с коллективом. Мы должны договориться, что это будет честная и весомая цифра", - сказал Полубояринов."Условно говоря, если рынок российский следующим летом будет так же себя вести, как в этом, а международный восстановится хотя бы на 70%, наверное, можно будет говорить о восстановлении "доковидного" объема зарплат летчиков", - отметил глава "Аэрофлота".В августе Шереметьевский профсоюз летного состава (ШПЛС) обратился к Полубояринову с просьбой пересмотреть систему оплаты труда пилотов. Как отмечал глава ШПЛС Игорь Дельдюжов, новые правила оплаты труда были введены в январе 2020 года на фоне падения объема авиаперевозок из-за COVID-19, и тогда большинство пилотов, понимая проблемы компании, пошли навстречу и согласились на новую систему оплаты труда.Сейчас же, указывал он, авиасообщение внутри страны вышло на допандемийный уровень, возобновляются частично международные перевозки, у членов экипажей воздушных судов увеличивается рабочая нагрузка, однако это не приводит к адекватному увеличению заработной платы.Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
https://ria.ru/20210902/aviakompaniya-1748321342.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/06/03/1735391671_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_1b6d81277d1234d19a1bfda218869141.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, аэрофлот, михаил полубояринов, восточный экономический форум — 2021 (вэф)
Гендиректор "Аэрофлота" назвал условие восстановления зарплат пилотов
Гендиректор "Аэрофлота" Полубояринов назвал условие восстановления зарплат пилотов
ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - РИА Новости.
Восстановление зарплат пилотов до "доковидного" уровня возможно, если внутрироссийский рынок следующим летом будет таким же, как в текущем году, а международный восстановится хотя бы на 70%, сообщил журналистам гендиректор "Аэрофлота
" Михаил Полубояринов
в рамках Восточного экономического форума.
"Мы планируем встречу с коллективом. Мы должны договориться, что это будет честная и весомая цифра", - сказал Полубояринов.
"Условно говоря, если рынок российский следующим летом будет так же себя вести, как в этом, а международный восстановится хотя бы на 70%, наверное, можно будет говорить о восстановлении "доковидного" объема зарплат летчиков", - отметил глава "Аэрофлота".
В августе Шереметьевский профсоюз летного состава (ШПЛС) обратился к Полубояринову с просьбой пересмотреть систему оплаты труда пилотов. Как отмечал глава ШПЛС Игорь Дельдюжов, новые правила оплаты труда были введены в январе 2020 года на фоне падения объема авиаперевозок из-за COVID-19, и тогда большинство пилотов, понимая проблемы компании, пошли навстречу и согласились на новую систему оплаты труда.
Сейчас же, указывал он, авиасообщение внутри страны вышло на допандемийный уровень, возобновляются частично международные перевозки, у членов экипажей воздушных судов увеличивается рабочая нагрузка, однако это не приводит к адекватному увеличению заработной платы.
Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке
. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.