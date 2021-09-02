https://ria.ru/20210902/zarplaty-1748335508.html

Гендиректор "Аэрофлота" назвал условие восстановления зарплат пилотов

Гендиректор "Аэрофлота" назвал условие восстановления зарплат пилотов - РИА Новости, 02.09.2021

Гендиректор "Аэрофлота" назвал условие восстановления зарплат пилотов

Восстановление зарплат пилотов до "доковидного" уровня возможно, если внутрироссийский рынок следующим летом будет таким же, как в текущем году, а международный РИА Новости, 02.09.2021

2021-09-02T12:21

2021-09-02T12:21

2021-09-02T12:21

экономика

аэрофлот

михаил полубояринов

восточный экономический форум — 2021 (вэф)

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ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - РИА Новости. Восстановление зарплат пилотов до "доковидного" уровня возможно, если внутрироссийский рынок следующим летом будет таким же, как в текущем году, а международный восстановится хотя бы на 70%, сообщил журналистам гендиректор "Аэрофлота" Михаил Полубояринов в рамках Восточного экономического форума."Мы планируем встречу с коллективом. Мы должны договориться, что это будет честная и весомая цифра", - сказал Полубояринов."Условно говоря, если рынок российский следующим летом будет так же себя вести, как в этом, а международный восстановится хотя бы на 70%, наверное, можно будет говорить о восстановлении "доковидного" объема зарплат летчиков", - отметил глава "Аэрофлота".В августе Шереметьевский профсоюз летного состава (ШПЛС) обратился к Полубояринову с просьбой пересмотреть систему оплаты труда пилотов. Как отмечал глава ШПЛС Игорь Дельдюжов, новые правила оплаты труда были введены в январе 2020 года на фоне падения объема авиаперевозок из-за COVID-19, и тогда большинство пилотов, понимая проблемы компании, пошли навстречу и согласились на новую систему оплаты труда.Сейчас же, указывал он, авиасообщение внутри страны вышло на допандемийный уровень, возобновляются частично международные перевозки, у членов экипажей воздушных судов увеличивается рабочая нагрузка, однако это не приводит к адекватному увеличению заработной платы.Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.

https://ria.ru/20210902/aviakompaniya-1748321342.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, аэрофлот, михаил полубояринов, восточный экономический форум — 2021 (вэф)