12:35 02.09.2021 (обновлено: 13:46 02.09.2021)
Директор Кроноцкого заповедника оценил возможные последствия падения Ми-8
Глава Кроноцкого заповедника Шпиленок: последствий для экосистемы после падения Ми-8 нет
© Фото : ФГБУ "Кроноцкий государственный заповедник"Поисково-спасательная операция на месте крушения вертолета Ми-8 на Камчатке
ВЛАДИВОСТОК, 2 сен – РИА Новости. Никаких последствий для экосистемы заповедного Курильского озера на Камчатке после падения туда Ми-8 нет, сообщил в интервью РИА Новости на ВЭФ директор ФГБУ "Кроноцкий государственный заповедник" Петр Шпиленок.
Вертолет с туристами упал в Курильское озеро на юге Камчатки в августе. На борту Ми-8 находились три члена экипажа и 13 пассажиров, один из них ребенок. Восемь человек спаслись, вертолет доставил несколько пострадавших в Петропавловск-Камчатский.
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"Рядом с вертолётом дежурит специальная группа обученных специалистов, которая имеет заградительные боны, специальные реагенты и в случае даже незначительного пролива топлива они быстро это посыпают, оно свертывается, и они вынимают из воды", - сказал собеседник агентства.
По его словам, разлива топлива не было, были незначительные проливы, которые быстро локализовали за счет реагентов.
"Мониторинг (ведет) и КамчатНИРО, и наши специалисты мониторят, и сторонние специалисты – в этом году нас сразу три научных института работают. Абсолютно никаких последствий для экосистемы Курильского озера нет", - сказал Шпиленок.
Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Его основная тема в этом году – новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.