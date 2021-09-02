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Туризм
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Директор Кроноцкого заповедника оценил возможные последствия падения Ми-8
Директор Кроноцкого заповедника оценил возможные последствия падения Ми-8 - РИА Новости, 02.09.2021
Директор Кроноцкого заповедника оценил возможные последствия падения Ми-8
Никаких последствий для экосистемы заповедного Курильского озера на Камчатке после падения туда Ми-8 нет, сообщил в интервью РИА Новости на ВЭФ директор ФГБУ... РИА Новости, 02.09.2021
2021-09-02T12:35
2021-09-02T13:46
происшествия
петропавловск-камчатский
владивосток
ми-8
дальневосточный федеральный университет
кроноцкий заповедник
дальний восток
восточный экономический форум — 2021 (вэф)
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ВЛАДИВОСТОК, 2 сен – РИА Новости. Никаких последствий для экосистемы заповедного Курильского озера на Камчатке после падения туда Ми-8 нет, сообщил в интервью РИА Новости на ВЭФ директор ФГБУ "Кроноцкий государственный заповедник" Петр Шпиленок.Вертолет с туристами упал в Курильское озеро на юге Камчатки в августе. На борту Ми-8 находились три члена экипажа и 13 пассажиров, один из них ребенок. Восемь человек спаслись, вертолет доставил несколько пострадавших в Петропавловск-Камчатский."Рядом с вертолётом дежурит специальная группа обученных специалистов, которая имеет заградительные боны, специальные реагенты и в случае даже незначительного пролива топлива они быстро это посыпают, оно свертывается, и они вынимают из воды", - сказал собеседник агентства.По его словам, разлива топлива не было, были незначительные проливы, которые быстро локализовали за счет реагентов.Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Его основная тема в этом году – новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
https://ria.ru/20210830/vertolet-1747771786.html
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происшествия, петропавловск-камчатский, владивосток, ми-8, дальневосточный федеральный университет, кроноцкий заповедник, дальний восток, восточный экономический форум — 2021 (вэф), новости - туризм
12:35 02.09.2021 (обновлено: 13:46 02.09.2021)
 
Директор Кроноцкого заповедника оценил возможные последствия падения Ми-8

Глава Кроноцкого заповедника Шпиленок: последствий для экосистемы после падения Ми-8 нет

© Фото : ФГБУ "Кроноцкий государственный заповедник"Поисково-спасательная операция на месте крушения вертолета Ми-8 на Камчатке
Поисково-спасательная операция на месте крушения вертолета Ми-8 на Камчатке - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
© Фото : ФГБУ "Кроноцкий государственный заповедник"
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ВЛАДИВОСТОК, 2 сен – РИА Новости. Никаких последствий для экосистемы заповедного Курильского озера на Камчатке после падения туда Ми-8 нет, сообщил в интервью РИА Новости на ВЭФ директор ФГБУ "Кроноцкий государственный заповедник" Петр Шпиленок.
Вертолет с туристами упал в Курильское озеро на юге Камчатки в августе. На борту Ми-8 находились три члена экипажа и 13 пассажиров, один из них ребенок. Восемь человек спаслись, вертолет доставил несколько пострадавших в Петропавловск-Камчатский.
Поисковые работы на месте крушения вертолета Ми-8 в Курильском озере в районе Кроноцкого заповедника на Камчатке - РИА Новости, 1920, 30.08.2021
30 августа, 02:24
Упавший в Курильское озеро вертолет Ми-8 подняли со дна
"Рядом с вертолётом дежурит специальная группа обученных специалистов, которая имеет заградительные боны, специальные реагенты и в случае даже незначительного пролива топлива они быстро это посыпают, оно свертывается, и они вынимают из воды", - сказал собеседник агентства.
По его словам, разлива топлива не было, были незначительные проливы, которые быстро локализовали за счет реагентов.
"Мониторинг (ведет) и КамчатНИРО, и наши специалисты мониторят, и сторонние специалисты – в этом году нас сразу три научных института работают. Абсолютно никаких последствий для экосистемы Курильского озера нет", - сказал Шпиленок.
Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Его основная тема в этом году – новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
Поисковые работы на месте крушения вертолета Ми-8 в Курильском озере в районе Кроноцкого заповедника на Камчатке - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Вчера, 12:09
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ТуризмПроисшествияПетропавловск-КамчатскийВладивостокМи-8Дальневосточный федеральный университетКроноцкий заповедникДальний ВостокВосточный экономический форум — 2021 (ВЭФ)Новости - Туризм
 
 
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