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Директор Кроноцкого заповедника оценил возможные последствия падения Ми-8

Директор Кроноцкого заповедника оценил возможные последствия падения Ми-8 - РИА Новости, 02.09.2021

Директор Кроноцкого заповедника оценил возможные последствия падения Ми-8

Никаких последствий для экосистемы заповедного Курильского озера на Камчатке после падения туда Ми-8 нет, сообщил в интервью РИА Новости на ВЭФ директор ФГБУ... РИА Новости, 02.09.2021

2021-09-02T12:35

2021-09-02T12:35

2021-09-02T13:46

происшествия

петропавловск-камчатский

владивосток

ми-8

дальневосточный федеральный университет

кроноцкий заповедник

дальний восток

восточный экономический форум — 2021 (вэф)

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ВЛАДИВОСТОК, 2 сен – РИА Новости. Никаких последствий для экосистемы заповедного Курильского озера на Камчатке после падения туда Ми-8 нет, сообщил в интервью РИА Новости на ВЭФ директор ФГБУ "Кроноцкий государственный заповедник" Петр Шпиленок.Вертолет с туристами упал в Курильское озеро на юге Камчатки в августе. На борту Ми-8 находились три члена экипажа и 13 пассажиров, один из них ребенок. Восемь человек спаслись, вертолет доставил несколько пострадавших в Петропавловск-Камчатский."Рядом с вертолётом дежурит специальная группа обученных специалистов, которая имеет заградительные боны, специальные реагенты и в случае даже незначительного пролива топлива они быстро это посыпают, оно свертывается, и они вынимают из воды", - сказал собеседник агентства.По его словам, разлива топлива не было, были незначительные проливы, которые быстро локализовали за счет реагентов.Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Его основная тема в этом году – новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.

https://ria.ru/20210830/vertolet-1747771786.html

https://ria.ru/20210902/vertolet-1748333000.html

петропавловск-камчатский

владивосток

дальний восток

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происшествия, петропавловск-камчатский, владивосток, ми-8, дальневосточный федеральный университет, кроноцкий заповедник, дальний восток, восточный экономический форум — 2021 (вэф), новости - туризм