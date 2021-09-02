https://ria.ru/20210902/zamorozki-1748428481.html
Жителей Подмосковья предупредили о ночных заморозках
Жителей Подмосковья предупредили о ночных заморозках - РИА Новости, 02.09.2021
Жителей Подмосковья предупредили о ночных заморозках
Подмосковный главк МЧС распространил экстренное предупреждение о заморозках до -2 градусов ночью и утром в пятницу. РИА Новости, 02.09.2021
2021-09-02T20:27
2021-09-02T20:27
2021-09-02T20:27
общество
московская область (подмосковье)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
погода
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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Подмосковный главк МЧС распространил экстренное предупреждение о заморозках до -2 градусов ночью и утром в пятницу."Согласно прогнозу погоды федерального государственного бюджетного учреждения "Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды" в ночные и утренние часы 3 сентября в отдельных районах Московской области ожидаются заморозки -2...0 градусов", - говорится в сообщении на сайте ведомства.В ведомстве в связи с этим призвали пешеходов быть предельно внимательными, а лицам, страдающим сердечно-сосудистыми и астматическими заболеваниями, посоветовали воздержаться от выхода на улицу. Также спасатели напомнили водителям, что на скользкой и влажной дороге следует избегать резких торможений.
https://ria.ru/20210829/sneg-1747761994.html
московская область (подмосковье)
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общество, московская область (подмосковье), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), погода
Жителей Подмосковья предупредили о ночных заморозках
МЧС: ночью и утром в пятницу в Подмосковье ожидаются заморозки до минус двух градусов