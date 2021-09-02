https://ria.ru/20210902/zamorozki-1748428481.html

Жителей Подмосковья предупредили о ночных заморозках

Жителей Подмосковья предупредили о ночных заморозках - РИА Новости, 02.09.2021

Жителей Подмосковья предупредили о ночных заморозках

Подмосковный главк МЧС распространил экстренное предупреждение о заморозках до -2 градусов ночью и утром в пятницу. РИА Новости, 02.09.2021

2021-09-02T20:27

2021-09-02T20:27

2021-09-02T20:27

общество

московская область (подмосковье)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

погода

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/156006/32/1560063220_0:93:3314:1957_1920x0_80_0_0_d955fcd7e831e0b038a9d29f80e8117a.jpg

МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Подмосковный главк МЧС распространил экстренное предупреждение о заморозках до -2 градусов ночью и утром в пятницу."Согласно прогнозу погоды федерального государственного бюджетного учреждения "Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды" в ночные и утренние часы 3 сентября в отдельных районах Московской области ожидаются заморозки -2...0 градусов", - говорится в сообщении на сайте ведомства.В ведомстве в связи с этим призвали пешеходов быть предельно внимательными, а лицам, страдающим сердечно-сосудистыми и астматическими заболеваниями, посоветовали воздержаться от выхода на улицу. Также спасатели напомнили водителям, что на скользкой и влажной дороге следует избегать резких торможений.

https://ria.ru/20210829/sneg-1747761994.html

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, московская область (подмосковье), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), погода