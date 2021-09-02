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В Счетной палате выступили за актуализацию списка редких заболеваний
В Счетной палате выступили за актуализацию списка редких заболеваний - РИА Новости, 02.09.2021
В Счетной палате выступили за актуализацию списка редких заболеваний
Перечень редких (орфанных) заболеваний, который насчитывает в России более 200 наименований, необходимо обновить, заявила заместитель председателя Счетной... РИА Новости, 02.09.2021
2021-09-02T03:23
2021-09-02T03:23
общество
владивосток
счетная палата рф
воз
россия
восточный экономический форум — 2021 (вэф)
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ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - РИА Новости. Перечень редких (орфанных) заболеваний, который насчитывает в России более 200 наименований, необходимо обновить, заявила заместитель председателя Счетной палаты РФ Галина Изотова в интервью РИА Новости в ходе Восточного экономического форума.Она пояснила, что, например, в России существует программа "высокозатратных нозологий", которая финансируется из федерального бюджета. Перечень включает 14 нозологий, в частности гемофилию, рассеянный склероз, болезнь Гоше.Аудитор напомнила, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) считает заболевание редким, если оно поражает одного человека из 2 тысяч или реже, и всего в мире редкими считаются от 5 до 8 тысяч заболеваний, большинство из которых носят генетический характер."При этом многие орфанные лекарства являются инновационными, биотехнологическими продуктами, и многие не зарегистрированы в России", - сказала замглавы Счетной палаты."Например, "Золгенсма" - самый дорогой препарат в мире, стоимость одной инъекции оценивается от 2,1 до 2,5 миллиона долларов. Препарат пока не зарегистрирован для клинического применения в нашей стране, его ввоз на территорию РФ может осуществляться только по жизненным показаниям для конкретных пациентов в соответствии с требованиями, определенными федеральным законом. Соответственно, требуется решение врачебных комиссий, а также Минздрава", - отметила Изотова, добавив, что при этом препарат в ряде случаев жизненно необходим для людей со спинальной мышечной атрофией (СМА).Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
https://ria.ru/20210228/zabolevaniya-1599049802.html
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общество, владивосток, счетная палата рф, воз, россия, восточный экономический форум — 2021 (вэф)
03:23 02.09.2021
 
В Счетной палате выступили за актуализацию списка редких заболеваний

Зампред Счетной палаты Изотова: список редких заболеваний в России нужно актуализировать

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Счетной палаты РФ Галина Изотова
Заместитель председателя Счетной палаты РФ Галина Изотова - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - РИА Новости. Перечень редких (орфанных) заболеваний, который насчитывает в России более 200 наименований, необходимо обновить, заявила заместитель председателя Счетной палаты РФ Галина Изотова в интервью РИА Новости в ходе Восточного экономического форума.
"Конечно, важно актуализировать перечни орфанных заболеваний, чтобы оказывать всю необходимую помощь и поддержку российским пациентам", - сказала Изотова.
Она пояснила, что, например, в России существует программа "высокозатратных нозологий", которая финансируется из федерального бюджета. Перечень включает 14 нозологий, в частности гемофилию, рассеянный склероз, болезнь Гоше.
Аудитор напомнила, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) считает заболевание редким, если оно поражает одного человека из 2 тысяч или реже, и всего в мире редкими считаются от 5 до 8 тысяч заболеваний, большинство из которых носят генетический характер.
"При этом многие орфанные лекарства являются инновационными, биотехнологическими продуктами, и многие не зарегистрированы в России", - сказала замглавы Счетной палаты.
"Например, "Золгенсма" - самый дорогой препарат в мире, стоимость одной инъекции оценивается от 2,1 до 2,5 миллиона долларов. Препарат пока не зарегистрирован для клинического применения в нашей стране, его ввоз на территорию РФ может осуществляться только по жизненным показаниям для конкретных пациентов в соответствии с требованиями, определенными федеральным законом. Соответственно, требуется решение врачебных комиссий, а также Минздрава", - отметила Изотова, добавив, что при этом препарат в ряде случаев жизненно необходим для людей со спинальной мышечной атрофией (СМА).
Символика Дня Редких Заболеваний - РИА Новости, 1920, 28.02.2021
28 февраля, 00:46
Международный день редких заболеваний
Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
 
ОбществоВладивостокСчетная палата РФВОЗРоссияВосточный экономический форум — 2021 (ВЭФ)
 
 
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