https://ria.ru/20210902/zabaykale-1748280757.html

Власти Забайкалья планируют привлечь 25 тысяч жителей в Каларский район

Власти Забайкалья планируют привлечь 25 тысяч жителей в Каларский район - РИА Новости, 02.09.2021

Власти Забайкалья планируют привлечь 25 тысяч жителей в Каларский район

Правительство Забайкальского края планирует построить практически новый город рядом с Удоканским месторождением и привлечь 25 тысяч жителей в Каларский район до РИА Новости, 02.09.2021

2021-09-02T07:41

2021-09-02T07:41

2021-09-02T11:00

экономика

забайкальский край

александр осипов

россия

восточный экономический форум — 2021 (вэф)

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ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - РИА Новости. Правительство Забайкальского края планирует построить практически новый город рядом с Удоканским месторождением и привлечь 25 тысяч жителей в Каларский район до 2030 года, сообщил губернатор региона Александр Осипов в интервью РИА Новости на ВЭФ.Осипов отметил, что Удоканское месторождение - одно из крупных в России. Сейчас оно находится на первой стадии, на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) планируется подписать соглашение о реализации второй стадии. В первой стадии объём реализации превысил 110 миллиардов рублей, во второй стадии он будет почти утроен."По освоению этого месторождения мы реализуем комплексную программу. Она является составной частью всего плана социально-инфраструктурного переустройства Каларского района … Все объекты капитально ремонтируются с расширением или строятся новые. Вся инфраструктура преображается, расширяется, увеличивается. Таким образом мы подготавливаемся к принципиально новым экономическим мощностям. Сейчас проектируются новые дома, новое жильё, которые будут обеспечены объектами образования, культуры и спорта. В том числе, хотим организовать там филиал средне-профессионального образования и высшего образования. Думаю, что ребята с соседних территорий будут приезжать учиться и трудоустраиваться", - добавил Осипов.Планируется завершить эту работу в 2024 году. В 2020 году уже отремонтировали школу, поставили новые спортплощадки, в 2021-м заканчивают комплексное благоустройство общественных территорий, делают дороги, в скором времени начнётся строительство физкультурно-оздоровительного комплекса, большого дома культуры и филиалов образовательных учреждений."Это позволяет нам надеяться на увеличение на 20-25 тысяч человек. Работа эта в новейшей истории России ведётся впервые. Мы к ней практически приступили. Дома проектируем, планировки территорий сделали рассчитали всё полностью сами, инфраструктуру сделали с очень хорошим проектным бюро. Учли, как должен развиваться новый город в северных территориях. Сейчас на практике будем пробовать всё", - считает губернатор.Восточный экономический форум проходит 2-4 сентября на площадке Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Основная тема этого года - новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире. РИА Новости выступает генеральным информационным партнёром ВЭФ.

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экономика, забайкальский край, александр осипов, россия, восточный экономический форум — 2021 (вэф)