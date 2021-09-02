https://ria.ru/20210902/zabaykale-1748280757.html
Власти Забайкалья планируют привлечь 25 тысяч жителей в Каларский район
Власти Забайкалья планируют привлечь 25 тысяч жителей в Каларский район - РИА Новости, 02.09.2021
Власти Забайкалья планируют привлечь 25 тысяч жителей в Каларский район
Правительство Забайкальского края планирует построить практически новый город рядом с Удоканским месторождением и привлечь 25 тысяч жителей в Каларский район до РИА Новости, 02.09.2021
2021-09-02T07:41
2021-09-02T07:41
2021-09-02T11:00
экономика
забайкальский край
александр осипов
россия
восточный экономический форум — 2021 (вэф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/09/02/1748312701_0:9:3072:1737_1920x0_80_0_0_13a3d20c099938b02ec96ca0f0d5c53e.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - РИА Новости. Правительство Забайкальского края планирует построить практически новый город рядом с Удоканским месторождением и привлечь 25 тысяч жителей в Каларский район до 2030 года, сообщил губернатор региона Александр Осипов в интервью РИА Новости на ВЭФ.Осипов отметил, что Удоканское месторождение - одно из крупных в России. Сейчас оно находится на первой стадии, на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) планируется подписать соглашение о реализации второй стадии. В первой стадии объём реализации превысил 110 миллиардов рублей, во второй стадии он будет почти утроен."По освоению этого месторождения мы реализуем комплексную программу. Она является составной частью всего плана социально-инфраструктурного переустройства Каларского района … Все объекты капитально ремонтируются с расширением или строятся новые. Вся инфраструктура преображается, расширяется, увеличивается. Таким образом мы подготавливаемся к принципиально новым экономическим мощностям. Сейчас проектируются новые дома, новое жильё, которые будут обеспечены объектами образования, культуры и спорта. В том числе, хотим организовать там филиал средне-профессионального образования и высшего образования. Думаю, что ребята с соседних территорий будут приезжать учиться и трудоустраиваться", - добавил Осипов.Планируется завершить эту работу в 2024 году. В 2020 году уже отремонтировали школу, поставили новые спортплощадки, в 2021-м заканчивают комплексное благоустройство общественных территорий, делают дороги, в скором времени начнётся строительство физкультурно-оздоровительного комплекса, большого дома культуры и филиалов образовательных учреждений."Это позволяет нам надеяться на увеличение на 20-25 тысяч человек. Работа эта в новейшей истории России ведётся впервые. Мы к ней практически приступили. Дома проектируем, планировки территорий сделали рассчитали всё полностью сами, инфраструктуру сделали с очень хорошим проектным бюро. Учли, как должен развиваться новый город в северных территориях. Сейчас на практике будем пробовать всё", - считает губернатор.Восточный экономический форум проходит 2-4 сентября на площадке Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Основная тема этого года - новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире. РИА Новости выступает генеральным информационным партнёром ВЭФ.
https://ria.ru/20210902/turpotok-1748267475.html
забайкальский край
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/09/02/1748312701_80:0:2811:2048_1920x0_80_0_0_cebd746aa02fcf4018a486477df0a8d9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, забайкальский край, александр осипов, россия, восточный экономический форум — 2021 (вэф)
07:41 02.09.2021 (обновлено: 11:00 02.09.2021)
Власти Забайкалья планируют привлечь 25 тысяч жителей в Каларский район
Власти Забайкалья планируют привлечь 25 тысяч жителей в Каларский район до 2030 года
ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - РИА Новости.
Правительство Забайкальского края планирует построить практически новый город рядом с Удоканским месторождением и привлечь 25 тысяч жителей в Каларский район до 2030 года, сообщил губернатор региона Александр Осипов
в интервью РИА Новости на ВЭФ
.
"Работа это новая и необычная, мы делаем то, что реализовалось лет 30-40-50 назад. Мы рядом с крупным предприятием хотим построить практически новый город. Его потенциал около 20-25 тысяч жителей. Мы хотим делать диверсифицированную экономику, которая будет не только на это месторождение направлена. Мы хотим локализовать там все вспомогательные обслуживающие производства, которые должны быть для такого крупного предприятия. Там много ещё месторождений ресурсов. Это зона БАМа - большой, многолетний проект по увеличению мощностей. Это всё мы хотим использовать и разместить как можно больше различного рода производств, сервисов и так далее на этой территории", - заявил Осипов.
Осипов отметил, что Удоканское месторождение - одно из крупных в России. Сейчас оно находится на первой стадии, на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) планируется подписать соглашение о реализации второй стадии. В первой стадии объём реализации превысил 110 миллиардов рублей, во второй стадии он будет почти утроен.
"По освоению этого месторождения мы реализуем комплексную программу. Она является составной частью всего плана социально-инфраструктурного переустройства Каларского района … Все объекты капитально ремонтируются с расширением или строятся новые. Вся инфраструктура преображается, расширяется, увеличивается. Таким образом мы подготавливаемся к принципиально новым экономическим мощностям. Сейчас проектируются новые дома, новое жильё, которые будут обеспечены объектами образования, культуры и спорта. В том числе, хотим организовать там филиал средне-профессионального образования и высшего образования. Думаю, что ребята с соседних территорий будут приезжать учиться и трудоустраиваться", - добавил Осипов.
Планируется завершить эту работу в 2024 году. В 2020 году уже отремонтировали школу, поставили новые спортплощадки, в 2021-м заканчивают комплексное благоустройство общественных территорий, делают дороги, в скором времени начнётся строительство физкультурно-оздоровительного комплекса, большого дома культуры и филиалов образовательных учреждений.
"Это позволяет нам надеяться на увеличение на 20-25 тысяч человек. Работа эта в новейшей истории России ведётся впервые. Мы к ней практически приступили. Дома проектируем, планировки территорий сделали рассчитали всё полностью сами, инфраструктуру сделали с очень хорошим проектным бюро. Учли, как должен развиваться новый город в северных территориях. Сейчас на практике будем пробовать всё", - считает губернатор.
Восточный экономический форум проходит 2-4 сентября на площадке Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Основная тема этого года - новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире. РИА Новости выступает генеральным информационным партнёром ВЭФ.