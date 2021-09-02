https://ria.ru/20210902/yakutiya-1748276838.html

Якутия планирует подписать на ВЭФ соглашения на 25 миллиардов рублей

Якутия планирует подписать на ВЭФ соглашения на 25 миллиардов рублей - РИА Новости, 02.09.2021

Якутия планирует подписать на ВЭФ соглашения на 25 миллиардов рублей

Глава Якутии Айсен Николаев рассказал, что регион планирует подписать на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) соглашения примерно на 25 миллиардов рублей. РИА Новости, 02.09.2021

2021-09-02T07:05

2021-09-02T07:05

2021-09-02T07:05

экономика

владивосток

дальневосточный федеральный университет

айсен николаев

"дом.рф"

восточный экономический форум — 2021 (вэф)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/02/08/1596481358_0:169:3072:1897_1920x0_80_0_0_e18d19ddf18ac3cfecc0e09babecf7bf.jpg

БЛАГОВЕЩЕНСК, 2 сен – РИА Новости. Глава Якутии Айсен Николаев рассказал, что регион планирует подписать на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) соглашения примерно на 25 миллиардов рублей.Он упомянул, что одно из соглашений планируется подписать с "ДОМ.РФ"."Развитие жилищного строительства, оно крайне важно для республики … Соглашение об использовании инфраструктурных облигаций через корпорацию "ДОМ.РФ" на строительство двух наших жилых кварталов … как раз на создание там социальной инфраструктуры", - отметил глава Якутии.По его словам, соглашение с "ДОМ.РФ" позволит создать школы, детские сады и больницы рядом с новым жильем.Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.

https://ria.ru/20210902/yakutiya-1748274132.html

владивосток

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, владивосток, дальневосточный федеральный университет, айсен николаев, "дом.рф", восточный экономический форум — 2021 (вэф)