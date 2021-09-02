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Якутия планирует подписать на ВЭФ соглашения на 25 миллиардов рублей
Якутия планирует подписать на ВЭФ соглашения на 25 миллиардов рублей - РИА Новости, 02.09.2021
Якутия планирует подписать на ВЭФ соглашения на 25 миллиардов рублей
Глава Якутии Айсен Николаев рассказал, что регион планирует подписать на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) соглашения примерно на 25 миллиардов рублей. РИА Новости, 02.09.2021
2021-09-02T07:05
2021-09-02T07:05
2021-09-02T07:05
экономика
владивосток
дальневосточный федеральный университет
айсен николаев
"дом.рф"
восточный экономический форум — 2021 (вэф)
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 2 сен – РИА Новости. Глава Якутии Айсен Николаев рассказал, что регион планирует подписать на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) соглашения примерно на 25 миллиардов рублей.Он упомянул, что одно из соглашений планируется подписать с "ДОМ.РФ"."Развитие жилищного строительства, оно крайне важно для республики … Соглашение об использовании инфраструктурных облигаций через корпорацию "ДОМ.РФ" на строительство двух наших жилых кварталов … как раз на создание там социальной инфраструктуры", - отметил глава Якутии.По его словам, соглашение с "ДОМ.РФ" позволит создать школы, детские сады и больницы рядом с новым жильем.Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
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экономика, владивосток, дальневосточный федеральный университет, айсен николаев, "дом.рф", восточный экономический форум — 2021 (вэф)
Якутия планирует подписать на ВЭФ соглашения на 25 миллиардов рублей
Глава Якутии Николаев заявил о планах подписания соглашений на ВЭФ на 25 миллиардов рублей