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В Ирландии WhatsApp оштрафовали на 225 миллионов евро
В Ирландии WhatsApp оштрафовали на 225 миллионов евро - РИА Новости, 02.09.2021
В Ирландии WhatsApp оштрафовали на 225 миллионов евро
Ирландская комиссия по защите данных (Data Protection Commission, DPC) оштрафовала WhatsApp на 225 миллионов евро из-за проблем в прозрачности обработки данных, РИА Новости, 02.09.2021
2021-09-02T16:19
2021-09-02T16:24
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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Ирландская комиссия по защите данных (Data Protection Commission, DPC) оштрафовала WhatsApp на 225 миллионов евро из-за проблем в прозрачности обработки данных, говорится в сообщении регулятора."Комиссия по защите данных (DPC) сегодня объявила решение по расследованию в рамках Общих положений о защите данных (GDPR), проведенному в отношении WhatsApp Ireland Ltd. Расследование DPC началось 10 декабря 2018 года и было направлено на то, чтобы выявить, исполнял ли WhatsApp свои обязательства по обеспечению прозрачности в соответствии с GDPR... DPC наложил на WhatsApp штраф на сумму в 225 миллионов евро", - говорится в релизе.Расследование касалось предоставления данных и прозрачности в обработке информации, в том числе между WhatsApp и другими компаниями Facebook, говорится в сообщении.Как объяснил регулятор, 28 июля 2021 года Европейский совет по защите данных (EDPB) принял решение, которое содержит инструкции по отношению к DPC о переоценке и увеличении штрафа на основании ряда факторов. В дополнение к штрафу ирландский регулятор потребовал от WhatsApp внести корректировки, чтобы процесс обработки данных соответствовал регламенту GDPR, говорится в релизе.WhatsApp - принадлежащее Facebook приложение, с помощью которого можно отправлять и получать сообщения, звонки, фотографии, видео, документы и голосовые сообщения.
https://ria.ru/20210819/whatsapp-1746377709.html
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в мире, технологии, ирландия, whatsapp inc., facebook
16:19 02.09.2021 (обновлено: 16:24 02.09.2021)
 
В Ирландии WhatsApp оштрафовали на 225 миллионов евро

В Ирландии WhatsApp оштрафовали на 225 миллионов евро за непрозрачность в обработке данных

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкЛоготип мессенджера WhatsApp
Логотип мессенджера WhatsApp - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Ирландская комиссия по защите данных (Data Protection Commission, DPC) оштрафовала WhatsApp на 225 миллионов евро из-за проблем в прозрачности обработки данных, говорится в сообщении регулятора.
"Комиссия по защите данных (DPC) сегодня объявила решение по расследованию в рамках Общих положений о защите данных (GDPR), проведенному в отношении WhatsApp Ireland Ltd. Расследование DPC началось 10 декабря 2018 года и было направлено на то, чтобы выявить, исполнял ли WhatsApp свои обязательства по обеспечению прозрачности в соответствии с GDPR... DPC наложил на WhatsApp штраф на сумму в 225 миллионов евро", - говорится в релизе.
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Расследование касалось предоставления данных и прозрачности в обработке информации, в том числе между WhatsApp и другими компаниями Facebook, говорится в сообщении.
Как объяснил регулятор, 28 июля 2021 года Европейский совет по защите данных (EDPB) принял решение, которое содержит инструкции по отношению к DPC о переоценке и увеличении штрафа на основании ряда факторов. В дополнение к штрафу ирландский регулятор потребовал от WhatsApp внести корректировки, чтобы процесс обработки данных соответствовал регламенту GDPR, говорится в релизе.
WhatsApp - принадлежащее Facebook приложение, с помощью которого можно отправлять и получать сообщения, звонки, фотографии, видео, документы и голосовые сообщения.
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