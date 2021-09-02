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Мосгорсуд отменил приговор двум экс-следователям за взятку
Мосгорсуд отменил приговор двум экс-следователям за взятку - РИА Новости, 02.09.2021
Мосгорсуд отменил приговор двум экс-следователям за взятку
Мосгорсуд в четверг отменил реальные сроки бывшим следователям СК РФ Сергею Дубинскому и Андрею Триневу - дело о взятке в 5 миллионов рублей решено... РИА Новости, 02.09.2021
2021-09-02T15:22
2021-09-02T15:22
2021-09-02T15:22
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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Мосгорсуд в четверг отменил реальные сроки бывшим следователям СК РФ Сергею Дубинскому и Андрею Триневу - дело о взятке в 5 миллионов рублей решено пересмотреть, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда."Второго сентября Мосгорсуд отменил приговор районного суда от 15 марта 2021 года в связи с процессуальными нарушениями. Мосгорсуд направил дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции. Мера пресечения Сергею Дубинскому изменена на домашний арест, Андрей Тринев остается под стражей", - рассказал собеседник агентства.Басманный суд Москвы в середине марта приговорил Дубинского к шести годам колонии строгого режима со штрафом в 10 миллионов рублей. Другой фигурант дела, тоже бывший следователь СК РФ Андрей Тринев, получил восемь лет.Оба лишены права занимать должности в правоохранительных органах на 10 лет, Дубинский - звания полковника юстиции, Тринев - майора юстиции.Как рассказал РИА Новости свидетель по делу Алексей Коврижкин, следователи вымогали у его клиента бизнесмена Павла Кротова 5 миллионов рублей, угрожая переквалифицировать его статус из свидетеля в обвиняемого. Коврижкин лично принес деньги, в момент передачи следователи были задержаны сотрудниками ФСБ.Сейчас Коврижкин лишен статуса адвоката. Бывшие офицеры обвиняются по части 6 статьи 290 УК РФ (взятка в особо крупном размере).
https://ria.ru/20210826/zaderzhanie-1747301521.html
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происшествия, москва, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), следственный комитет россии (ск рф), жилье, россия
Мосгорсуд отменил приговор двум экс-следователям за взятку
Мосгорсуд отменил приговор двум экс-следователям за взятку в пять миллионов рублей