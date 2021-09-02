Выставка "Улица Дальнего Востока" откроется на ВЭФ 3 сентября
© Фото : пресс-офис ВЭФВыставка на территории Восточного экономического форума
© Фото : пресс-офис ВЭФ
МОСКВА, 2 сен – РИА Новости. В пятницу, 3 сентября, в рамках VI Восточного экономического форума откроется выставка "Улица Дальнего Востока", организатором которой выступил Фонд Росконгресс при поддержке аппарата полпреда президента России в Дальневосточном федеральном округе, сообщает пресс-офис ВЭФ.
На выставке регионы ДФО представят свои экономические, инвестиционные и туристические возможности. Также в этом году в выставке участвуют федеральные органы исполнительной власти: министерство спорта России, министерство промышленности и торговли России, министерство РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики.
Церемония открытия состоится при участии заместителя председателя правительства России – полномочного представителя президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева, министра России по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексея Чекункова, руководителей регионов ДФО.
"Выставка "Улица Дальнего Востока" – возможность представить свой дальневосточный субъект для иностранных делегаций, международного бизнеса, научных и общественных кругов. Это не только крупные инвестиционные проекты или развитие территорий, это возможность для губернаторов и жителей показать, за что они любят свою землю, что планируют делать, какие перспективы видят. Возможность привлечь инвесторов и туристов", – отметил Трутнев, слова которого цитирует пресс-офис ВЭФ.
Художественная концепция церемонии открытия выставки — путешествие юной героини на бумажном кораблике "Я люблю Дальний Восток" по всем регионам ДФО. Ключевым событием мероприятия станет исполнение официального гимна выставки, написанного в 2019 году на стихи народного артиста России Ильи Резника. Его исполнит эстрадно-симфонический оркестр Приморской краевой филармонии совместно с Академическим хором Дальневосточного федерального университета. Также на сцене выступят шоу-балет и творческие делегации регионов.
Кроме того, на церемонии пройдут показательные выступления по Кёкусинкай-кан и тхэквондо. Эффектным завершением программы станут показательные выступления четырех боевых самолетов Минобороны России (СУ-35с, МиГ-31бм) над акваторией бухты Аякс.
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