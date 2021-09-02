https://ria.ru/20210902/vystavka-1748302089.html

Выставка "Улица Дальнего Востока" откроется на ВЭФ 3 сентября

Выставка "Улица Дальнего Востока" откроется на ВЭФ 3 сентября - РИА Новости, 02.09.2021

Выставка "Улица Дальнего Востока" откроется на ВЭФ 3 сентября

В пятницу, 3 сентября, в рамках VI Восточного экономического форума откроется выставка "Улица Дальнего Востока", организатором которой выступил Фонд Росконгресс РИА Новости, 02.09.2021

2021-09-02T10:15

2021-09-02T10:15

2021-09-02T10:15

общество

министерство спорта рф

миг-31

арктика

илья резник

дальний восток

су-35с

фонд "росконгресс"

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МОСКВА, 2 сен – РИА Новости. В пятницу, 3 сентября, в рамках VI Восточного экономического форума откроется выставка "Улица Дальнего Востока", организатором которой выступил Фонд Росконгресс при поддержке аппарата полпреда президента России в Дальневосточном федеральном округе, сообщает пресс-офис ВЭФ.На выставке регионы ДФО представят свои экономические, инвестиционные и туристические возможности. Также в этом году в выставке участвуют федеральные органы исполнительной власти: министерство спорта России, министерство промышленности и торговли России, министерство РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики.Церемония открытия состоится при участии заместителя председателя правительства России – полномочного представителя президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева, министра России по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексея Чекункова, руководителей регионов ДФО.Художественная концепция церемонии открытия выставки — путешествие юной героини на бумажном кораблике "Я люблю Дальний Восток" по всем регионам ДФО. Ключевым событием мероприятия станет исполнение официального гимна выставки, написанного в 2019 году на стихи народного артиста России Ильи Резника. Его исполнит эстрадно-симфонический оркестр Приморской краевой филармонии совместно с Академическим хором Дальневосточного федерального университета. Также на сцене выступят шоу-балет и творческие делегации регионов.Кроме того, на церемонии пройдут показательные выступления по Кёкусинкай-кан и тхэквондо. Эффектным завершением программы станут показательные выступления четырех боевых самолетов Минобороны России (СУ-35с, МиГ-31бм) над акваторией бухты Аякс.

https://ria.ru/20210902/vtb-1748299716.html

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арктика

дальний восток

россия

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общество, министерство спорта рф, миг-31, арктика, илья резник, дальний восток, су-35с, фонд "росконгресс", россия, восточный экономический форум — 2021 (вэф)