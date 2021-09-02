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Выставка "Улица Дальнего Востока" откроется на ВЭФ 3 сентября
Выставка "Улица Дальнего Востока" откроется на ВЭФ 3 сентября - РИА Новости, 02.09.2021
Выставка "Улица Дальнего Востока" откроется на ВЭФ 3 сентября
В пятницу, 3 сентября, в рамках VI Восточного экономического форума откроется выставка "Улица Дальнего Востока", организатором которой выступил Фонд Росконгресс РИА Новости, 02.09.2021
2021-09-02T10:15
2021-09-02T10:15
общество
министерство спорта рф
миг-31
арктика
илья резник
дальний восток
су-35с
фонд "росконгресс"
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МОСКВА, 2 сен – РИА Новости. В пятницу, 3 сентября, в рамках VI Восточного экономического форума откроется выставка "Улица Дальнего Востока", организатором которой выступил Фонд Росконгресс при поддержке аппарата полпреда президента России в Дальневосточном федеральном округе, сообщает пресс-офис ВЭФ.На выставке регионы ДФО представят свои экономические, инвестиционные и туристические возможности. Также в этом году в выставке участвуют федеральные органы исполнительной власти: министерство спорта России, министерство промышленности и торговли России, министерство РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики.Церемония открытия состоится при участии заместителя председателя правительства России – полномочного представителя президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева, министра России по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексея Чекункова, руководителей регионов ДФО.Художественная концепция церемонии открытия выставки — путешествие юной героини на бумажном кораблике "Я люблю Дальний Восток" по всем регионам ДФО. Ключевым событием мероприятия станет исполнение официального гимна выставки, написанного в 2019 году на стихи народного артиста России Ильи Резника. Его исполнит эстрадно-симфонический оркестр Приморской краевой филармонии совместно с Академическим хором Дальневосточного федерального университета. Также на сцене выступят шоу-балет и творческие делегации регионов.Кроме того, на церемонии пройдут показательные выступления по Кёкусинкай-кан и тхэквондо. Эффектным завершением программы станут показательные выступления четырех боевых самолетов Минобороны России (СУ-35с, МиГ-31бм) над акваторией бухты Аякс.
https://ria.ru/20210902/vtb-1748299716.html
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общество, министерство спорта рф, миг-31, арктика, илья резник, дальний восток, су-35с, фонд "росконгресс", россия, восточный экономический форум — 2021 (вэф)
10:15 02.09.2021
 

Выставка "Улица Дальнего Востока" откроется на ВЭФ 3 сентября

© Фото : пресс-офис ВЭФВыставка на территории Восточного экономического форума
Выставка на территории Восточного экономического форума - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
© Фото : пресс-офис ВЭФ
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МОСКВА, 2 сен – РИА Новости. В пятницу, 3 сентября, в рамках VI Восточного экономического форума откроется выставка "Улица Дальнего Востока", организатором которой выступил Фонд Росконгресс при поддержке аппарата полпреда президента России в Дальневосточном федеральном округе, сообщает пресс-офис ВЭФ.
На выставке регионы ДФО представят свои экономические, инвестиционные и туристические возможности. Также в этом году в выставке участвуют федеральные органы исполнительной власти: министерство спорта России, министерство промышленности и торговли России, министерство РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики.
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Церемония открытия состоится при участии заместителя председателя правительства России – полномочного представителя президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева, министра России по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексея Чекункова, руководителей регионов ДФО.
"Выставка "Улица Дальнего Востока" – возможность представить свой дальневосточный субъект для иностранных делегаций, международного бизнеса, научных и общественных кругов. Это не только крупные инвестиционные проекты или развитие территорий, это возможность для губернаторов и жителей показать, за что они любят свою землю, что планируют делать, какие перспективы видят. Возможность привлечь инвесторов и туристов", – отметил Трутнев, слова которого цитирует пресс-офис ВЭФ.
Художественная концепция церемонии открытия выставки — путешествие юной героини на бумажном кораблике "Я люблю Дальний Восток" по всем регионам ДФО. Ключевым событием мероприятия станет исполнение официального гимна выставки, написанного в 2019 году на стихи народного артиста России Ильи Резника. Его исполнит эстрадно-симфонический оркестр Приморской краевой филармонии совместно с Академическим хором Дальневосточного федерального университета. Также на сцене выступят шоу-балет и творческие делегации регионов.
Кроме того, на церемонии пройдут показательные выступления по Кёкусинкай-кан и тхэквондо. Эффектным завершением программы станут показательные выступления четырех боевых самолетов Минобороны России (СУ-35с, МиГ-31бм) над акваторией бухты Аякс.
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ОбществоМинистерство спорта РФМиГ-31АрктикаИлья РезникДальний ВостокСу-35СФонд "Росконгресс"РоссияВосточный экономический форум — 2021 (ВЭФ)
 
 
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