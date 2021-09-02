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В Минтруде рассказали о единовременных выплатах пенсионерам
В Минтруде рассказали о единовременных выплатах пенсионерам - РИА Новости, 02.09.2021
В Минтруде рассказали о единовременных выплатах пенсионерам
Во всех регионах России начали перечислять пенсионерам единовременные выплаты по десять тысяч рублей, сообщили в пресс-службе Минтруда. РИА Новости, 02.09.2021
2021-09-02T18:21
2021-09-02T19:18
общество
почта россии
министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)
дальний восток
пенсионеры
социальные выплаты
россия
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МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Во всех регионах России начали перечислять пенсионерам единовременные выплаты по десять тысяч рублей, сообщили в пресс-службе Минтруда."Традиционно раньше всех получать выплаты начали жители Дальнего Востока. Выплаты производятся автоматически, никаких заявлений людям писать не требуется", — отметили в министерстве.В Минтруде напомнили, что с 2 сентября средства стали получать граждане, которым пенсия перечисляется на банковскую карту. Тем, кто получает ее на дому, например через "Почту России", деньги придут вместе с очередной пенсией.Всего через Пенсионный фонд единовременные выплаты получат 43 миллиона человек. По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, в их число входят все получатели пенсий: пожилые граждане, в том числе работающие, люди с инвалидностью, семьи, которым выплачивают пенсию по случаю потери кормильца.
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общество, почта россии, министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии), дальний восток, пенсионеры, социальные выплаты, россия
18:21 02.09.2021 (обновлено: 19:18 02.09.2021)
 
В Минтруде рассказали о единовременных выплатах пенсионерам

Минтруд: 43 миллиона пенсионеров получат единовременные выплаты через Пенсионный фонд

© РИА Новости / Владимир Сергеев / Перейти в фотобанкПожилые люди в Сиреневом саду в Москве
Пожилые люди в Сиреневом саду в Москве - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
© РИА Новости / Владимир Сергеев
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МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Во всех регионах России начали перечислять пенсионерам единовременные выплаты по десять тысяч рублей, сообщили в пресс-службе Минтруда.
"Традиционно раньше всех получать выплаты начали жители Дальнего Востока. Выплаты производятся автоматически, никаких заявлений людям писать не требуется", — отметили в министерстве.
В Минтруде напомнили, что с 2 сентября средства стали получать граждане, которым пенсия перечисляется на банковскую карту. Тем, кто получает ее на дому, например через "Почту России", деньги придут вместе с очередной пенсией.
Всего через Пенсионный фонд единовременные выплаты получат 43 миллиона человек. По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, в их число входят все получатели пенсий: пожилые граждане, в том числе работающие, люди с инвалидностью, семьи, которым выплачивают пенсию по случаю потери кормильца.
Сотрудница офиса Сбербанка нового формата, открывшегося на Красном проспекте в Новосибирске, во время работы с клиентом - РИА Новости, 1920, 01.09.2021
1 сентября, 08:00
По десять и сто тысяч: кто с 1 сентября получит новые выплаты
 
ОбществоПочта РоссииМинистерство труда и социальной защиты РФ (Минтруд России)Дальний ВостокПенсионерысоциальные выплатыРоссия
 
 
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