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В Минтруде рассказали о единовременных выплатах пенсионерам

В Минтруде рассказали о единовременных выплатах пенсионерам - РИА Новости, 02.09.2021

В Минтруде рассказали о единовременных выплатах пенсионерам

Во всех регионах России начали перечислять пенсионерам единовременные выплаты по десять тысяч рублей, сообщили в пресс-службе Минтруда. РИА Новости, 02.09.2021

2021-09-02T18:21

2021-09-02T18:21

2021-09-02T19:18

общество

почта россии

министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)

дальний восток

пенсионеры

социальные выплаты

россия

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МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Во всех регионах России начали перечислять пенсионерам единовременные выплаты по десять тысяч рублей, сообщили в пресс-службе Минтруда."Традиционно раньше всех получать выплаты начали жители Дальнего Востока. Выплаты производятся автоматически, никаких заявлений людям писать не требуется", — отметили в министерстве.В Минтруде напомнили, что с 2 сентября средства стали получать граждане, которым пенсия перечисляется на банковскую карту. Тем, кто получает ее на дому, например через "Почту России", деньги придут вместе с очередной пенсией.Всего через Пенсионный фонд единовременные выплаты получат 43 миллиона человек. По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, в их число входят все получатели пенсий: пожилые граждане, в том числе работающие, люди с инвалидностью, семьи, которым выплачивают пенсию по случаю потери кормильца.

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общество, почта россии, министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии), дальний восток, пенсионеры, социальные выплаты, россия