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В Счетной палате оценили ситуацию с "ковидными" выплатами медикам
В Счетной палате оценили ситуацию с "ковидными" выплатами медикам - РИА Новости, 02.09.2021
В Счетной палате оценили ситуацию с "ковидными" выплатами медикам
Организация стимулирующих выплат медикам за работу с больными COVID-19 в России признана удовлетворительной, заявила заместитель председателя Счетной палаты РФ... РИА Новости, 02.09.2021
2021-09-02T06:28
2021-09-02T06:28
распространение коронавируса
счетная палата рф
россия
коронавирус в россии
восточный экономический форум — 2021 (вэф)
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ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - РИА Новости. Организация стимулирующих выплат медикам за работу с больными COVID-19 в России признана удовлетворительной, заявила заместитель председателя Счетной палаты РФ Галина Изотова в интервью РИА Новости в ходе Восточного экономического форума."По результатам проведенной работы можно говорить об удовлетворительном решении вопроса осуществления стимулирующих выплат в целом: отмеченные изначально недостатки постепенно были разрешены и ситуация нормализовалась", - заявила Изотова.Она также отметила, что в ходе проверки Счетной палаты и региональных контрольно-счетных органов медработникам были доначислены 251,2 миллиона рублей в качестве выплат стимулирующего характера.Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
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счетная палата рф, россия, коронавирус в россии, восточный экономический форум — 2021 (вэф)
06:28 02.09.2021
 
В Счетной палате оценили ситуацию с "ковидными" выплатами медикам

Счетная палата: с "ковидными" выплатами медикам в России все в порядке

© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в фотобанкМедицинский работник
Медицинский работник - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
© РИА Новости / Кирилл Брага
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ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - РИА Новости. Организация стимулирующих выплат медикам за работу с больными COVID-19 в России признана удовлетворительной, заявила заместитель председателя Счетной палаты РФ Галина Изотова в интервью РИА Новости в ходе Восточного экономического форума.
"По результатам проведенной работы можно говорить об удовлетворительном решении вопроса осуществления стимулирующих выплат в целом: отмеченные изначально недостатки постепенно были разрешены и ситуация нормализовалась", - заявила Изотова.
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Она также отметила, что в ходе проверки Счетной палаты и региональных контрольно-счетных органов медработникам были доначислены 251,2 миллиона рублей в качестве выплат стимулирующего характера.
Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
 
Распространение коронавирусаСчетная палата РФРоссияКоронавирус в РоссииВосточный экономический форум — 2021 (ВЭФ)
 
 
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