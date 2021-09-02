https://ria.ru/20210902/vyplaty-1748274781.html
В Счетной палате оценили ситуацию с "ковидными" выплатами медикам
В Счетной палате оценили ситуацию с "ковидными" выплатами медикам - РИА Новости, 02.09.2021
В Счетной палате оценили ситуацию с "ковидными" выплатами медикам
Организация стимулирующих выплат медикам за работу с больными COVID-19 в России признана удовлетворительной, заявила заместитель председателя Счетной палаты РФ... РИА Новости, 02.09.2021
2021-09-02T06:28
2021-09-02T06:28
2021-09-02T06:28
распространение коронавируса
счетная палата рф
россия
коронавирус в россии
восточный экономический форум — 2021 (вэф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/08/12/1746269639_0:139:3000:1827_1920x0_80_0_0_f060010bc6ab9fdb53e3c4be03bf6978.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - РИА Новости. Организация стимулирующих выплат медикам за работу с больными COVID-19 в России признана удовлетворительной, заявила заместитель председателя Счетной палаты РФ Галина Изотова в интервью РИА Новости в ходе Восточного экономического форума."По результатам проведенной работы можно говорить об удовлетворительном решении вопроса осуществления стимулирующих выплат в целом: отмеченные изначально недостатки постепенно были разрешены и ситуация нормализовалась", - заявила Изотова.Она также отметила, что в ходе проверки Счетной палаты и региональных контрольно-счетных органов медработникам были доначислены 251,2 миллиона рублей в качестве выплат стимулирующего характера.Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
https://ria.ru/20210429/koronavirus-1730461416.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/08/12/1746269639_0:0:2720:2040_1920x0_80_0_0_44b21c952901ff3051b9ff806d0f5b1c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
счетная палата рф, россия, коронавирус в россии, восточный экономический форум — 2021 (вэф)
В Счетной палате оценили ситуацию с "ковидными" выплатами медикам
Счетная палата: с "ковидными" выплатами медикам в России все в порядке