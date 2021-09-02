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В Счетной палате оценили ситуацию с "ковидными" выплатами медикам

В Счетной палате оценили ситуацию с "ковидными" выплатами медикам - РИА Новости, 02.09.2021

В Счетной палате оценили ситуацию с "ковидными" выплатами медикам

Организация стимулирующих выплат медикам за работу с больными COVID-19 в России признана удовлетворительной, заявила заместитель председателя Счетной палаты РФ... РИА Новости, 02.09.2021

2021-09-02T06:28

2021-09-02T06:28

2021-09-02T06:28

распространение коронавируса

счетная палата рф

россия

коронавирус в россии

восточный экономический форум — 2021 (вэф)

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ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - РИА Новости. Организация стимулирующих выплат медикам за работу с больными COVID-19 в России признана удовлетворительной, заявила заместитель председателя Счетной палаты РФ Галина Изотова в интервью РИА Новости в ходе Восточного экономического форума."По результатам проведенной работы можно говорить об удовлетворительном решении вопроса осуществления стимулирующих выплат в целом: отмеченные изначально недостатки постепенно были разрешены и ситуация нормализовалась", - заявила Изотова.Она также отметила, что в ходе проверки Счетной палаты и региональных контрольно-счетных органов медработникам были доначислены 251,2 миллиона рублей в качестве выплат стимулирующего характера.Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.

https://ria.ru/20210429/koronavirus-1730461416.html

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2021

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счетная палата рф, россия, коронавирус в россии, восточный экономический форум — 2021 (вэф)