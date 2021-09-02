ВТБ готов инвестировать в производство электромобилей

Глава ВТБ Костин: банк рассматривает возможность инвестировать в производство электромобилей
Восточный экономический форум начал работу на острове Русский во Владивостоке.
Восточный экономический форум начал работу на острове Русский во Владивостоке.
Первые сессии посвящены развитию Арктики, отношениям России с Монголией и сотрудничеству со странами АСЕАН.
Первые сессии посвящены развитию Арктики, отношениям России с Монголией и сотрудничеству со странами АСЕАН.
ВЭФ проходит 2—4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета.
ВЭФ проходит 2—4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета.
Основная тема форума в этом году — новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире.
Основная тема форума в этом году — новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире.
Мероприятие организовали в смешанном формате, часть гостей примут участие в форуме онлайн.
Мероприятие организовали в смешанном формате, часть гостей примут участие в форуме онлайн.
На первых сессиях ВЭФ затронули вызовы для рынка труда, состояние малого бизнеса на Дальнем Востоке, вопросы туризма и перспективы повышения ВРП.
На первых сессиях ВЭФ затронули вызовы для рынка труда, состояние малого бизнеса на Дальнем Востоке, вопросы туризма и перспективы повышения ВРП.
Участники бизнес-диалога "Россия–АСЕАН" обсудили сотрудничество в энергетике, сельском хозяйстве, лесоперерабатывающей промышленности и туризме.
Участники бизнес-диалога "Россия–АСЕАН" обсудили сотрудничество в энергетике, сельском хозяйстве, лесоперерабатывающей промышленности и туризме.
Спикеры обратили внимание на то, какие факторы нужно учитывать для успешного развития Дальнего Востока и Арктического региона, в том числе на фоне пандемии коронавируса.
Спикеры обратили внимание на то, какие факторы нужно учитывать для успешного развития Дальнего Востока и Арктического региона, в том числе на фоне пандемии коронавируса.
Форум имеет большое практическое значение для Дальнего Востока.
Руководители регионов планируют подписать на форуме соглашения, которые помогут развитию Дальнего Востока.
Руководители регионов планируют подписать на форуме соглашения, которые помогут развитию Дальнего Востока.
Губернатор Забайкальского края Александр Осипов рассказал, что основные соглашения запланированы в сфере переработки природных ресурсов, сельского хозяйства, горной добычи, транспорта и логистики.
Губернатор Забайкальского края Александр Осипов рассказал, что основные соглашения запланированы в сфере переработки природных ресурсов, сельского хозяйства, горной добычи, транспорта и логистики.
Якутия планирует подписать на Восточном экономическом форуме соглашения примерно на 25 миллиардов рублей.
Якутия планирует подписать на Восточном экономическом форуме соглашения примерно на 25 миллиардов рублей.
ВТБ в рамках Восточного экономического форума заключил соглашение с правительством Чукотки о сотрудничестве в реализации экономической, инвестиционной и социальной политики региона.
ВТБ в рамках Восточного экономического форума заключил соглашение с правительством Чукотки о сотрудничестве в реализации экономической, инвестиционной и социальной политики региона.
ВТБ планирует развивать на Чукотке систему кредитования физических и юридических лиц, внедрять современные банковские технологии и развивать финансовую инфраструктуру.
ВТБ планирует развивать на Чукотке систему кредитования физических и юридических лиц, внедрять современные банковские технологии и развивать финансовую инфраструктуру.
Программа ВЭФ состоит из четырех блоков: "Экономика нового времени: что изменится и что сохранится", "Дальний Восток — новые вызовы и возможности", "Общая ответственность в меняющемся мире" и "Молодежный ВЭФ".
Программа ВЭФ состоит из четырех блоков: "Экономика нового времени: что изменится и что сохранится", "Дальний Восток — новые вызовы и возможности", "Общая ответственность в меняющемся мире" и "Молодежный ВЭФ".
Главным событием Восточного экономического форума станет пленарное заседание, на котором выступит президент Владимир Путин.
Главным событием Восточного экономического форума станет пленарное заседание, на котором выступит президент Владимир Путин.
Участие в ВЭФ-2021 подтвердили делегаты из Республики Корея, США, Франции, Японии и других стран.
Участие в ВЭФ-2021 подтвердили делегаты из Республики Корея, США, Франции, Японии и других стран.
Восточный экономический форум начал работу на острове Русский во Владивостоке.
Первые сессии посвящены развитию Арктики, отношениям России с Монголией и сотрудничеству со странами АСЕАН.
ВЭФ проходит 2—4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета.
Основная тема форума в этом году — новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире.
Мероприятие организовали в смешанном формате, часть гостей примут участие в форуме онлайн.
На первых сессиях ВЭФ затронули вызовы для рынка труда, состояние малого бизнеса на Дальнем Востоке, вопросы туризма и перспективы повышения ВРП.
Участники бизнес-диалога "Россия–АСЕАН" обсудили сотрудничество в энергетике, сельском хозяйстве, лесоперерабатывающей промышленности и туризме.
Спикеры обратили внимание на то, какие факторы нужно учитывать для успешного развития Дальнего Востока и Арктического региона, в том числе на фоне пандемии коронавируса.
Форум имеет большое практическое значение для Дальнего Востока.
Руководители регионов планируют подписать на форуме соглашения, которые помогут развитию Дальнего Востока.
Губернатор Забайкальского края Александр Осипов рассказал, что основные соглашения запланированы в сфере переработки природных ресурсов, сельского хозяйства, горной добычи, транспорта и логистики.
Якутия планирует подписать на Восточном экономическом форуме соглашения примерно на 25 миллиардов рублей.
ВТБ в рамках Восточного экономического форума заключил соглашение с правительством Чукотки о сотрудничестве в реализации экономической, инвестиционной и социальной политики региона.
ВТБ планирует развивать на Чукотке систему кредитования физических и юридических лиц, внедрять современные банковские технологии и развивать финансовую инфраструктуру.
Программа ВЭФ состоит из четырех блоков: "Экономика нового времени: что изменится и что сохранится", "Дальний Восток — новые вызовы и возможности", "Общая ответственность в меняющемся мире" и "Молодежный ВЭФ".
Главным событием Восточного экономического форума станет пленарное заседание, на котором выступит президент Владимир Путин.
Участие в ВЭФ-2021 подтвердили делегаты из Республики Корея, США, Франции, Японии и других стран.