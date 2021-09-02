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ВТБ готов инвестировать в производство электромобилей

ВТБ готов инвестировать в производство электромобилей - РИА Новости, 02.09.2021

ВТБ готов инвестировать в производство электромобилей

ВТБ сейчас рассматривает возможность инвестировать в производство электромобилей, заявил глава банка Андрей Костин. РИА Новости, 02.09.2021

2021-09-02T16:56

2021-09-02T16:56

2021-09-02T16:56

экономика

владивосток

андрей костин (банкир)

втб

дальневосточный федеральный университет

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ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - РИА Новости. ВТБ сейчас рассматривает возможность инвестировать в производство электромобилей, заявил глава банка Андрей Костин."Мы сейчас рассматриваем возможность инвестирования в определенное производство электромобилей", - сказал Костин в интервью телеканалу РБК в кулуарах Восточного экономического форума.Накануне банк сообщил, что с четверга запускает льготные кредиты на электромобили.Глава ВТБ также отметил, что банк в ближайшее время будет обсуждать цель по своей углеродной нейтральности.Восточный экономический форум проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.

владивосток

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2021

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экономика, владивосток, андрей костин (банкир), втб, дальневосточный федеральный университет