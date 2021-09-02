ВТБ и Минвостокразвития договорились о поддержке туризма на Дальнем Востоке
ВТБ и Минвостокразвития договорились о поддержке туризма на Дальнем Востоке
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЛоготип финансовой группы ВТБ на здании на Смоленской улице в Москве
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. ВТБ и Минвостокразвития РФ в рамках ВЭФ-2021 заключили соглашение о поддержке внутреннего туризма на территории Дальнего Востока и Арктической зоны, сообщает банк.
ВТБ планирует наращивать портфель кредитов в туристической отрасли , совместно с министерством вести разработку и реализацию программ, направленных на поддержку проектов среднего и малого бизнеса в сфере туризма. Как отмечается в сообщении, сегодня с участием ВТБ в ДФО запущены и планируются к реализации проекты на сумму более 20 миллиардов рублей.
Соглашение подписали заместитель президента-председателя правления ВТБ Денис Бортников и статс-секретарь − заместитель министра по развитию Дальнего Востока и Арктики Павел Волков.
По словам Бортникова, с ростом внутреннего туризма у регионов России появилась повышенная потребность в туристической и городской инфраструктуре. Для решения таких задач необходимы совместные усилия государства и бизнеса, а также эффективные механизмы банковского финансирования.
"Дальний Восток обладает большим потенциалом для развития туристической отрасли. У ВТБ уже есть опыт работы с подобными проектами в Хабаровском крае, Сахалинской области, Приморье, Бурятии, на Камчатке. Соглашение с Минвостокразвития отвечает не только интересам бизнеса региона, но и его жителей. Нам стратегически важно, что для них с развитием инфраструктуры будут создаваться рабочие места, дополнительный стимул получит экономика регионов", − процитировали в банке слова Бортникова на церемонии подписания.