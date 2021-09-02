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ВТБ и Минвостокразвития договорились о поддержке туризма на Дальнем Востоке

ВТБ и Минвостокразвития договорились о поддержке туризма на Дальнем Востоке - РИА Новости, 02.09.2021

ВТБ и Минвостокразвития договорились о поддержке туризма на Дальнем Востоке

ВТБ и Минвостокразвития РФ в рамках ВЭФ-2021 заключили соглашение о поддержке внутреннего туризма на территории Дальнего Востока и Арктической зоны, сообщает... РИА Новости, 02.09.2021

2021-09-02T09:58

2021-09-02T09:58

2021-09-02T09:58

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восточный экономический форум — 2021 (вэф)

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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. ВТБ и Минвостокразвития РФ в рамках ВЭФ-2021 заключили соглашение о поддержке внутреннего туризма на территории Дальнего Востока и Арктической зоны, сообщает банк.ВТБ планирует наращивать портфель кредитов в туристической отрасли , совместно с министерством вести разработку и реализацию программ, направленных на поддержку проектов среднего и малого бизнеса в сфере туризма. Как отмечается в сообщении, сегодня с участием ВТБ в ДФО запущены и планируются к реализации проекты на сумму более 20 миллиардов рублей.Соглашение подписали заместитель президента-председателя правления ВТБ Денис Бортников и статс-секретарь − заместитель министра по развитию Дальнего Востока и Арктики Павел Волков.По словам Бортникова, с ростом внутреннего туризма у регионов России появилась повышенная потребность в туристической и городской инфраструктуре. Для решения таких задач необходимы совместные усилия государства и бизнеса, а также эффективные механизмы банковского финансирования."Дальний Восток обладает большим потенциалом для развития туристической отрасли. У ВТБ уже есть опыт работы с подобными проектами в Хабаровском крае, Сахалинской области, Приморье, Бурятии, на Камчатке. Соглашение с Минвостокразвития отвечает не только интересам бизнеса региона, но и его жителей. Нам стратегически важно, что для них с развитием инфраструктуры будут создаваться рабочие места, дополнительный стимул получит экономика регионов", − процитировали в банке слова Бортникова на церемонии подписания.

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