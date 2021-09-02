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ВТБ и Минвостокразвития договорились о поддержке туризма на Дальнем Востоке
ВТБ и Минвостокразвития договорились о поддержке туризма на Дальнем Востоке - РИА Новости, 02.09.2021
ВТБ и Минвостокразвития договорились о поддержке туризма на Дальнем Востоке
ВТБ и Минвостокразвития РФ в рамках ВЭФ-2021 заключили соглашение о поддержке внутреннего туризма на территории Дальнего Востока и Арктической зоны, сообщает... РИА Новости, 02.09.2021
2021-09-02T09:58
2021-09-02T09:58
экономика
новости компаний - экономика
втб
дальний восток
денис бортников
восточный экономический форум — 2021 (вэф)
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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. ВТБ и Минвостокразвития РФ в рамках ВЭФ-2021 заключили соглашение о поддержке внутреннего туризма на территории Дальнего Востока и Арктической зоны, сообщает банк.ВТБ планирует наращивать портфель кредитов в туристической отрасли , совместно с министерством вести разработку и реализацию программ, направленных на поддержку проектов среднего и малого бизнеса в сфере туризма. Как отмечается в сообщении, сегодня с участием ВТБ в ДФО запущены и планируются к реализации проекты на сумму более 20 миллиардов рублей.Соглашение подписали заместитель президента-председателя правления ВТБ Денис Бортников и статс-секретарь − заместитель министра по развитию Дальнего Востока и Арктики Павел Волков.По словам Бортникова, с ростом внутреннего туризма у регионов России появилась повышенная потребность в туристической и городской инфраструктуре. Для решения таких задач необходимы совместные усилия государства и бизнеса, а также эффективные механизмы банковского финансирования."Дальний Восток обладает большим потенциалом для развития туристической отрасли. У ВТБ уже есть опыт работы с подобными проектами в Хабаровском крае, Сахалинской области, Приморье, Бурятии, на Камчатке. Соглашение с Минвостокразвития отвечает не только интересам бизнеса региона, но и его жителей. Нам стратегически важно, что для них с развитием инфраструктуры будут создаваться рабочие места, дополнительный стимул получит экономика регионов", − процитировали в банке слова Бортникова на церемонии подписания.
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экономика, новости компаний - экономика, втб, дальний восток, денис бортников, восточный экономический форум — 2021 (вэф)
09:58 02.09.2021
 
ВТБ и Минвостокразвития договорились о поддержке туризма на Дальнем Востоке

ВТБ и Минвостокразвития договорились о поддержке туризма на Дальнем Востоке

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЛоготип финансовой группы ВТБ на здании на Смоленской улице в Москве
Логотип финансовой группы ВТБ на здании на Смоленской улице в Москве - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. ВТБ и Минвостокразвития РФ в рамках ВЭФ-2021 заключили соглашение о поддержке внутреннего туризма на территории Дальнего Востока и Арктической зоны, сообщает банк.
ВТБ планирует наращивать портфель кредитов в туристической отрасли , совместно с министерством вести разработку и реализацию программ, направленных на поддержку проектов среднего и малого бизнеса в сфере туризма. Как отмечается в сообщении, сегодня с участием ВТБ в ДФО запущены и планируются к реализации проекты на сумму более 20 миллиардов рублей.
Соглашение подписали заместитель президента-председателя правления ВТБ Денис Бортников и статс-секретарь − заместитель министра по развитию Дальнего Востока и Арктики Павел Волков.
По словам Бортникова, с ростом внутреннего туризма у регионов России появилась повышенная потребность в туристической и городской инфраструктуре. Для решения таких задач необходимы совместные усилия государства и бизнеса, а также эффективные механизмы банковского финансирования.
Строительство жилья - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Вчера, 09:36Восточный экономический форум
ВТБ будет выдавать "Дальневосточную ипотеку" под 0,1%
"Дальний Восток обладает большим потенциалом для развития туристической отрасли. У ВТБ уже есть опыт работы с подобными проектами в Хабаровском крае, Сахалинской области, Приморье, Бурятии, на Камчатке. Соглашение с Минвостокразвития отвечает не только интересам бизнеса региона, но и его жителей. Нам стратегически важно, что для них с развитием инфраструктуры будут создаваться рабочие места, дополнительный стимул получит экономика регионов", − процитировали в банке слова Бортникова на церемонии подписания.
 
ЭкономикаНовости компаний - ЭкономикаВТБДальний ВостокДенис БортниковВосточный экономический форум — 2021 (ВЭФ)
 
 
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