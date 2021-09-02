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ВТБ планирует запустить новый формат отделений без сотрудников
ВТБ планирует запустить новый формат отделений без сотрудников - РИА Новости, 02.09.2021
ВТБ планирует запустить новый формат отделений без сотрудников
ВТБ планирует запустить новый формат отделений в тестовом режиме к концу этого года - клиентам будет доступен широкий набор услуг, при этом сотрудников в них не РИА Новости, 02.09.2021
2021-09-02T08:41
2021-09-02T10:01
экономика
втб
анатолий печатников
восточный экономический форум — 2021 (вэф)
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ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - РИА Новости. ВТБ планирует запустить новый формат отделений в тестовом режиме к концу этого года - клиентам будет доступен широкий набор услуг, при этом сотрудников в них не будет, сообщил журналистам в кулуарах ВЭФ заместитель президента-председателя правления банка Анатолий Печатников."В отличие от привычных зон "24/7", оборудованных только банкоматами, в новых модулях клиентам ВТБ будет доступен расширенный перечень услуг и устройств самообслуживания: картоматы, оформление сложных кредитных продуктов, видеобанкинг и другие сервисы", - рассказал он. В тестовом режиме новый формат заработает до конца года, а решение о его масштабировании будет принято в следующем году, добавил Печатников.В этом году ВТБ собирается разместить такие модули в действующих отделениях — в них установят расширенные зоны самообслуживания для круглосуточного доступа клиентов, где среди услуг им будут доступны картоматы для самостоятельного получения готовых пластиковых карт. А для консультаций и оформления сложных продуктов банк предложит возможности видеобанкинга – полноценного дистанционного обслуживания по видеосвязи.На первом этапе в таких точках будет находиться сотрудник банка, который при необходимости поможет клиенту разобраться с новыми функциями, отметил также зампред.В 2022 году ВТБ будет рассматривать возможность запуска модулей самообслуживания вне офисов – как новый формат банковской точки в торговых центрах или других местах с повышенным спросом для срочного оформления финансовых услуг. В таких модулях уже не будут "дежурить" сотрудники банка. Предполагается также, что перечень доступных сервисов может быть расширен, а в модулях могут быть установлены постаматы партнеров ВТБ, заключил Печатников.Сбербанк также экспериментирует с новыми вариантами обслуживания клиентов: банк открыл несколько "легких" офисов в Санкт-Петербурге - они меньше традиционных отделений по площади и не требуют большого штата сотрудников, рассказал накануне первый зампред правления кредитной организации Александр Ведяхин в интервью РИА Новости.Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
https://realty.ria.ru/20210825/chelyabinsk-1747176724.html
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экономика, втб, анатолий печатников, восточный экономический форум — 2021 (вэф)
08:41 02.09.2021 (обновлено: 10:01 02.09.2021)
 
ВТБ планирует запустить новый формат отделений без сотрудников

ВТБ планирует запустить новый формат отделений без сотрудников в тестовом режиме

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкОтделение банка "ВТБ" на одной из улиц в Москве
Отделение банка ВТБ на одной из улиц в Москве - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - РИА Новости. ВТБ планирует запустить новый формат отделений в тестовом режиме к концу этого года - клиентам будет доступен широкий набор услуг, при этом сотрудников в них не будет, сообщил журналистам в кулуарах ВЭФ заместитель президента-председателя правления банка Анатолий Печатников.
"В отличие от привычных зон "24/7", оборудованных только банкоматами, в новых модулях клиентам ВТБ будет доступен расширенный перечень услуг и устройств самообслуживания: картоматы, оформление сложных кредитных продуктов, видеобанкинг и другие сервисы", - рассказал он. В тестовом режиме новый формат заработает до конца года, а решение о его масштабировании будет принято в следующем году, добавил Печатников.
В этом году ВТБ собирается разместить такие модули в действующих отделениях — в них установят расширенные зоны самообслуживания для круглосуточного доступа клиентов, где среди услуг им будут доступны картоматы для самостоятельного получения готовых пластиковых карт. А для консультаций и оформления сложных продуктов банк предложит возможности видеобанкинга – полноценного дистанционного обслуживания по видеосвязи.
На первом этапе в таких точках будет находиться сотрудник банка, который при необходимости поможет клиенту разобраться с новыми функциями, отметил также зампред.
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В 2022 году ВТБ будет рассматривать возможность запуска модулей самообслуживания вне офисов – как новый формат банковской точки в торговых центрах или других местах с повышенным спросом для срочного оформления финансовых услуг. В таких модулях уже не будут "дежурить" сотрудники банка. Предполагается также, что перечень доступных сервисов может быть расширен, а в модулях могут быть установлены постаматы партнеров ВТБ, заключил Печатников.
Сбербанк также экспериментирует с новыми вариантами обслуживания клиентов: банк открыл несколько "легких" офисов в Санкт-Петербурге - они меньше традиционных отделений по площади и не требуют большого штата сотрудников, рассказал накануне первый зампред правления кредитной организации Александр Ведяхин в интервью РИА Новости.
Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
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ЭкономикаВТБАнатолий ПечатниковВосточный экономический форум — 2021 (ВЭФ)
 
 
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