https://ria.ru/20210902/vstrecha-1748262669.html
Зеленский рассказал, о чем забыл поговорить с Байденом
Зеленский рассказал, о чем забыл поговорить с Байденом - РИА Новости, 02.09.2021
Зеленский рассказал, о чем забыл поговорить с Байденом
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что забыл детально поговорить с президентом США Джо Байденом о его визите в эту страну. РИА Новости, 02.09.2021
2021-09-02T03:05
2021-09-02T03:05
2021-09-02T05:26
в мире
украина
сша
вашингтон (город)
джо байден
барак обама
владимир зеленский
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/09/01/1748208604_0:0:2564:1442_1920x0_80_0_0_79709affa7c5bceda89f2bc247e464dd.jpg
КИЕВ, 2 сен – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что забыл детально поговорить с президентом США Джо Байденом о его визите в эту страну.Зеленский находится в США, где в среду встретился с Байденом. Глава Белого дома заявил, что надеется однажды вновь посетить Украину, где он был в 2017 году. На Украине он последний раз был в качестве вице-президента в перед уходом с поста президента Барака Обамы.
украина
сша
вашингтон (город)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/09/01/1748208604_38:0:2317:1709_1920x0_80_0_0_9325c75f36ea2c858dcd2c699dd267fa.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, сша, вашингтон (город), джо байден, барак обама, владимир зеленский
03:05 02.09.2021 (обновлено: 05:26 02.09.2021)
Зеленский рассказал, о чем забыл поговорить с Байденом
Президент Зеленский заявил, что забыл поговорить с Байденом о его визите на Украину