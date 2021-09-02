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Зеленский рассказал, о чем забыл поговорить с Байденом
Зеленский рассказал, о чем забыл поговорить с Байденом - РИА Новости, 02.09.2021
Зеленский рассказал, о чем забыл поговорить с Байденом
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что забыл детально поговорить с президентом США Джо Байденом о его визите в эту страну. РИА Новости, 02.09.2021
2021-09-02T03:05
2021-09-02T05:26
в мире
украина
сша
вашингтон (город)
джо байден
барак обама
владимир зеленский
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КИЕВ, 2 сен – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что забыл детально поговорить с президентом США Джо Байденом о его визите в эту страну.Зеленский находится в США, где в среду встретился с Байденом. Глава Белого дома заявил, что надеется однажды вновь посетить Украину, где он был в 2017 году. На Украине он последний раз был в качестве вице-президента в перед уходом с поста президента Барака Обамы.
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в мире, украина, сша, вашингтон (город), джо байден, барак обама, владимир зеленский
03:05 02.09.2021 (обновлено: 05:26 02.09.2021)
 
Зеленский рассказал, о чем забыл поговорить с Байденом

Президент Зеленский заявил, что забыл поговорить с Байденом о его визите на Украину

© AP Photo / Manuel Balce CenetaВизит президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон, США
Визит президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон, США - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
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КИЕВ, 2 сен – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что забыл детально поговорить с президентом США Джо Байденом о его визите в эту страну.
Зеленский находится в США, где в среду встретился с Байденом. Глава Белого дома заявил, что надеется однажды вновь посетить Украину, где он был в 2017 году. На Украине он последний раз был в качестве вице-президента в перед уходом с поста президента Барака Обамы.
"Честно вам скажу, что вспомнил об этом я после встречи, что надо было поговорить более детально о визите президента США. Но до этого наши команды коммуницировали и мы по телефону коммуницировали относительно визита. Я думаю, что президент приедет на Украину", - сказал Зеленский журналистам в Вашингтоне, трансляцию вел телеканал "Украина 24".
 
В миреУкраинаСШАВашингтон (город)Джо БайденБарак ОбамаВладимир Зеленский
 
 
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