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Зеленский рассказал, о чем забыл поговорить с Байденом

Зеленский рассказал, о чем забыл поговорить с Байденом - РИА Новости, 02.09.2021

Зеленский рассказал, о чем забыл поговорить с Байденом

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что забыл детально поговорить с президентом США Джо Байденом о его визите в эту страну. РИА Новости, 02.09.2021

2021-09-02T03:05

2021-09-02T03:05

2021-09-02T05:26

в мире

украина

сша

вашингтон (город)

джо байден

барак обама

владимир зеленский

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КИЕВ, 2 сен – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что забыл детально поговорить с президентом США Джо Байденом о его визите в эту страну.Зеленский находится в США, где в среду встретился с Байденом. Глава Белого дома заявил, что надеется однажды вновь посетить Украину, где он был в 2017 году. На Украине он последний раз был в качестве вице-президента в перед уходом с поста президента Барака Обамы.

украина

сша

вашингтон (город)

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, украина, сша, вашингтон (город), джо байден, барак обама, владимир зеленский