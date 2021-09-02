https://ria.ru/20210902/voyna-1748403595.html

МИД призвал мировое сообщество наложить эмбарго на поставки оружия Киеву

МИД призвал мировое сообщество наложить эмбарго на поставки оружия Киеву - РИА Новости, 02.09.2021

МИД призвал мировое сообщество наложить эмбарго на поставки оружия Киеву

Мировое сообщество должно признать факт гражданской войны на Украине и наложить эмбарго на поставки оружия Киеву, сообщила на брифинге в Москве официальный... РИА Новости, 02.09.2021

2021-09-02T17:31

2021-09-02T17:31

2021-09-02T17:57

в мире

украина

киев

сша

оон

выборы в государственную думу

россия

нато

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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Мировое сообщество должно признать факт гражданской войны на Украине и наложить эмбарго на поставки оружия Киеву, сообщила на брифинге в Москве официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Страна (Украина) находится в фазе активного вооруженного внутреннего конфликта, это непреодолимая проблема не для первого президента, что спрос на прекращение конфликта огромный в обществе ... ", - сказала она, отвечая на вопрос о военной помощи США Украине."...Мы обеспокоены действиями США и других стран - членов НАТО, которые направлены на поддержку агрессивного милитаристского настроя в Киеве, это непосредственно, самым негативным образом сказывается на ходе урегулирования конфликта и вдет к эскалации боевых действий", - добавила она.По словам Захаровой, "международное сообщество должно признать факт, безусловно, гражданской войны на Украине, добиваться эмбарго на поставки вооружений в страну, которая истребляет собственное население...".

https://ria.ru/20210902/zakharova-1748407466.html

украина

киев

сша

россия

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в мире, украина, киев, сша, оон, выборы в государственную думу, россия, нато, мария захарова