Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210902/voyna-1748403595.html
МИД призвал мировое сообщество наложить эмбарго на поставки оружия Киеву
МИД призвал мировое сообщество наложить эмбарго на поставки оружия Киеву - РИА Новости, 02.09.2021
МИД призвал мировое сообщество наложить эмбарго на поставки оружия Киеву
Мировое сообщество должно признать факт гражданской войны на Украине и наложить эмбарго на поставки оружия Киеву, сообщила на брифинге в Москве официальный... РИА Новости, 02.09.2021
2021-09-02T17:31
2021-09-02T17:57
в мире
украина
киев
сша
оон
выборы в государственную думу
россия
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/05/15/1733298642_0:0:2947:1659_1920x0_80_0_0_60011eeab789f80946fd75d02c0d6f91.jpg
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Мировое сообщество должно признать факт гражданской войны на Украине и наложить эмбарго на поставки оружия Киеву, сообщила на брифинге в Москве официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Страна (Украина) находится в фазе активного вооруженного внутреннего конфликта, это непреодолимая проблема не для первого президента, что спрос на прекращение конфликта огромный в обществе ... ", - сказала она, отвечая на вопрос о военной помощи США Украине."...Мы обеспокоены действиями США и других стран - членов НАТО, которые направлены на поддержку агрессивного милитаристского настроя в Киеве, это непосредственно, самым негативным образом сказывается на ходе урегулирования конфликта и вдет к эскалации боевых действий", - добавила она.По словам Захаровой, "международное сообщество должно признать факт, безусловно, гражданской войны на Украине, добиваться эмбарго на поставки вооружений в страну, которая истребляет собственное население...".
https://ria.ru/20210902/zakharova-1748407466.html
украина
киев
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/05/15/1733298642_216:0:2947:2048_1920x0_80_0_0_23cb6f0c18793a9b1844797cd3e13f89.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, украина, киев, сша, оон, выборы в государственную думу, россия, нато, мария захарова
17:31 02.09.2021 (обновлено: 17:57 02.09.2021)
 
МИД призвал мировое сообщество наложить эмбарго на поставки оружия Киеву

Представитель МИД Захарова призвала наложить эмбарго на поставки оружия Украине

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Мировое сообщество должно признать факт гражданской войны на Украине и наложить эмбарго на поставки оружия Киеву, сообщила на брифинге в Москве официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Страна (Украина) находится в фазе активного вооруженного внутреннего конфликта, это непреодолимая проблема не для первого президента, что спрос на прекращение конфликта огромный в обществе ... ", - сказала она, отвечая на вопрос о военной помощи США Украине.
"...Мы обеспокоены действиями США и других стран - членов НАТО, которые направлены на поддержку агрессивного милитаристского настроя в Киеве, это непосредственно, самым негативным образом сказывается на ходе урегулирования конфликта и вдет к эскалации боевых действий", - добавила она.
По словам Захаровой, "международное сообщество должно признать факт, безусловно, гражданской войны на Украине, добиваться эмбарго на поставки вооружений в страну, которая истребляет собственное население...".
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Вчера, 17:50
Захарова сравнила военную помощь Украине с предложением сахара диабетику
 
В миреУкраинаКиевСШАООНВыборы в Государственную думуРоссияНАТОМария Захарова
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:58Глава Сахалина рассказал об ожиданиях закона об углеродной нейтральности
06:54На ВЭФ подписали соглашение о восстановлении Олекминского месторождения
06:51В Южной Корее заявили о необходимости развития взаимоотношений с Россией
06:50Кузбасс и "Сибшахтосрой" заключили соглашение о развитии туробъектов
06:47Квадратный метр в России подешевел до десяти процентов
06:46"Газпром нефть" переводит расчеты в китайских аэропортах в юани
06:45Первые сделки по продаже углеродных единиц Сахалин планирует на 2022 год
06:42Пять международных компаний представят проекты экополиса на Сахалине
06:35Клиенты Сбербанка стали реже жаловаться на телефонное мошенничество
06:35Мантуров: внедорожник Aurus Komendant презентуют весной
06:30Бизнес ждет, что Путин обозначит инфраструктурные проекты для ДФО
06:28ВЭБ.РФ поддержит строительство АЭС малой мощности в Якутии
06:25Ракета Alpha взорвалась вскоре после запуска в Калифорнии
06:22Кузбасс и "Вымпелком" заключили соглашение в сфере цифровизации
06:19Эксперт рассказал об обстоятельствах нападения тигра на человека в ДФО
06:15Несколько компаний заинтересовались участием в ESG-альянсе Сбербанка
06:13В Белоруссии обвинили соседние страны ЕС в нарушении международного права
06:10"Мир" рассказал о туристическом кешбэке для жителей Дальнего Востока
06:06Мантуров предложил надолго обнулить НДПИ для редкоземельных металлов
06:05Россотрудничество готово запустить работу в Афганистане
Лента новостейМолния