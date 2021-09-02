https://ria.ru/20210902/voyna-1748273357.html

Эксперты предрекли усиление террористических группировок при талибах

Эксперты предрекли усиление террористических группировок при талибах - РИА Новости, 02.09.2021

Эксперты предрекли усиление террористических группировок при талибах

Террористические группировки в Афганистане могут стать сильнее в связи с приходом к власти движения "Талибан"* и разжечь гражданскую войну, заявили РИА Новости... РИА Новости, 02.09.2021

2021-09-02T06:07

2021-09-02T06:07

2021-09-02T06:14

захват власти в афганистане талибами

в мире

сша

талибан

исламское государство

эрл расмуссен

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ВАШИНГТОН, 2 сен - РИА Новости. Террористические группировки в Афганистане могут стать сильнее в связи с приходом к власти движения "Талибан"* и разжечь гражданскую войну, заявили РИА Новости эксперты."Обратят ли "Аль-Каида"* и ее двоюродный брат "Исламское государство"* свой гнев на США и их союзников или внутрь, предав Афганистан гражданской войне? Шансы одинаковые. В любом случае унизительный вывод США из аэропорта Кабула ознаменовал победу не только афганских националистических сил, но и радикальных джихадистов по всему миру", - считает историк и политический комментатор Дэн Лазар.По его мнению, по прошествии 20 лет войны с терроризмом в Афганистане "террористы победили". Эксперт заявил, что "джихадисты одержали свою самую крупную победу с момента падения Константинополя в 1453 году".Вице-президент базирующейся в Вашингтоне организации Eurasia Center (бывший Центр советско-американских отношений) Эрл Расмуссен согласен с тем, что два десятилетия войны США в Афганистане были "неудачным исследованием с запутанными, противоречивыми и меняющимися целями"."Первоначально нам сказали, что цель – преследовать Усаму бен Ладена и "Аль-Каиду"*, но как только "Аль-Каида"* была побеждена или скорее укрощена, мы остались и вступили в конфликт с "Талибаном"*, - сказал он.Эксперт выразил мнение, что если в Афганистане будет достигнута стабильность и прекратятся войны, то еще "будут семена для будущего роста и процветания".Расмуссен при этом добавил, что пока не известно, как будут править талибы и как они будут адаптироваться к демографическим изменениям и ожиданиям населения от правительства.В начале августа движение "Талибан"* активизировало наступление на правительственные силы в Афганистане. Талибы 15 августа вошли в столицу и взяли под контроль президентский дворец, а 16 августа заявили, что война в Афганистане окончена и форма правления в государстве прояснится в ближайшее время. Единственной неподконтрольной им провинцией остается Панджшер в горной местности к северо-востоку от Кабула. В ночь на 31 августа военные США покинули аэропорт Кабула, положив конец американскому военному присутствию в Афганистане.* Террористическая организация, запрещена в России

https://ria.ru/20210901/terakt-1748146167.html

https://ria.ru/20210901/pomosch-1748234459.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210901/bayden-1748125809.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, сша, талибан, исламское государство, эрл расмуссен