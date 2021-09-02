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Посол Японии в России назвал Владивосток "ближайшим европейским городом"
Посол Японии в России назвал Владивосток "ближайшим европейским городом" - РИА Новости, 02.09.2021
Посол Японии в России назвал Владивосток "ближайшим европейским городом"
Посол Японии в России Тоёхиса Кодзуки надеется, что после пандемии коронавируса японцы смогут снова летать во Владивосток - ближайший "европейский город", об... РИА Новости, 02.09.2021
2021-09-02T15:50
2021-09-02T15:50
2021-09-02T15:57
япония
владивосток
тоехиса кодзуки
россия
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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Посол Японии в России Тоёхиса Кодзуки надеется, что после пандемии коронавируса японцы смогут снова летать во Владивосток - ближайший "европейский город", об этом он заявил в интервью РИА Новости."Владивосток привлекает внимание японцев как "ближайший европейский город", до которого из Токио можно добраться на самолете примерно за два с половиной часа. Открытие этой гостиницы обязательно сделает город еще более привлекательным для японских туристов, когда полноценные гуманитарные контакты между Японией и Россией возобновятся после пандемии коронавируса", - сказал посол.Читайте полный текст интервью >>>
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япония, владивосток, тоехиса кодзуки, россия
15:50 02.09.2021 (обновлено: 15:57 02.09.2021)
Посол Японии в России назвал Владивосток "ближайшим европейским городом"
Посол Японии в России Кодзуки назвал Владивосток "ближайшим европейским городом"