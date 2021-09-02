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Посол Японии в России назвал Владивосток "ближайшим европейским городом"
Посол Японии в России назвал Владивосток "ближайшим европейским городом" - РИА Новости, 02.09.2021
Посол Японии в России назвал Владивосток "ближайшим европейским городом"
Посол Японии в России Тоёхиса Кодзуки надеется, что после пандемии коронавируса японцы смогут снова летать во Владивосток - ближайший "европейский город", об... РИА Новости, 02.09.2021
2021-09-02T15:50
2021-09-02T15:57
япония
владивосток
тоехиса кодзуки
россия
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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Посол Японии в России Тоёхиса Кодзуки надеется, что после пандемии коронавируса японцы смогут снова летать во Владивосток - ближайший "европейский город", об этом он заявил в интервью РИА Новости."Владивосток привлекает внимание японцев как "ближайший европейский город", до которого из Токио можно добраться на самолете примерно за два с половиной часа. Открытие этой гостиницы обязательно сделает город еще более привлекательным для японских туристов, когда полноценные гуманитарные контакты между Японией и Россией возобновятся после пандемии коронавируса", - сказал посол.Читайте полный текст интервью &gt;&gt;&gt;
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япония, владивосток, тоехиса кодзуки, россия
15:50 02.09.2021 (обновлено: 15:57 02.09.2021)
 
Посол Японии в России назвал Владивосток "ближайшим европейским городом"

Посол Японии в России Кодзуки назвал Владивосток "ближайшим европейским городом"

© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкВантовый мост (Золотой мост) через бухту Золотой Рог во Владивостоке
Вантовый мост (Золотой мост) через бухту Золотой Рог во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
© РИА Новости / Александр Вильф
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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Посол Японии в России Тоёхиса Кодзуки надеется, что после пандемии коронавируса японцы смогут снова летать во Владивосток - ближайший "европейский город", об этом он заявил в интервью РИА Новости.
"Владивосток привлекает внимание японцев как "ближайший европейский город", до которого из Токио можно добраться на самолете примерно за два с половиной часа. Открытие этой гостиницы обязательно сделает город еще более привлекательным для японских туристов, когда полноценные гуманитарные контакты между Японией и Россией возобновятся после пандемии коронавируса", - сказал посол.
Читайте полный текст интервью >>>
Премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга выступает во время заседания парламента в Токио, Япония - РИА Новости, 1920, 27.08.2021
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"Вассал Америки": японцы высмеяли премьера страны за отказ ехать на ВЭФ
 
ЯпонияВладивостокТоехиса КодзукиРоссия
 
 
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