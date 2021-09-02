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Новак рассказал о перспективах развития "зеленой энергии" в России
Новак рассказал о перспективах развития "зеленой энергии" в России - РИА Новости, 02.09.2021
Новак рассказал о перспективах развития "зеленой энергии" в России
Сотни солнечных электростанций (СЭС) построено в России, развиваются ветряные электростанции (ВЭС), рассматривается строительство геотермальных электростанций... РИА Новости, 02.09.2021
2021-09-02T19:42
2021-09-02T19:42
экономика
александр новак
дальний восток
экология в россии
россия
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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Сотни солнечных электростанций (СЭС) построено в России, развиваются ветряные электростанции (ВЭС), рассматривается строительство геотермальных электростанций (ГТЭС) на Дальнем Востоке, рассказал вице-премьер Александр Новак в ходе просветительского марафона "Новое знание"."Если говорить о цифрах солнца, например, на сегодняшний день где-то 1800 МВт (мощностей - ред.) построили, это сотни электростанций… Недавно открывали (ветряную – ред.) электростанцию почти 150 МВт мощностей в Адыгее... Такие серьезные проекты, которые реализуются в нашей стране. Здесь более амбициозные задачи. Мы к 2035 году построим где-то около 12-15 тысяч МВт", - отметил Новак."Помимо солнечных и ветряных электростанций, есть в перспективе развития… приливные, геотермальные электростанции", - продолжил он, уточнив, что сегодня рассматривается два проекта приливных электростанций на Дальнем Востоке, с мощностями до 100 ГВт."Мы создали такие стимулирующие механизмы, которые позволяют компаниям вкладывать в эти проекты и, соответственно, привлекать инвестиции, которые бы окупались… Использование ВИЭ становится на сегодняшний день, с одной стороны, трендом, с другой стороны, это проекты, которые могут уже быть экономически окупаемы и реализованы", - заключил Новак.
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экономика, александр новак, дальний восток, экология в россии, россия
19:42 02.09.2021
 
Новак рассказал о перспективах развития "зеленой энергии" в России

Вице-премьер Новак рассказал о развитии ветряных мельниц и солнечных станций в России

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя правительства РФ Александр Новак на заседании министров стран ОПЕК+ в Москве
Заместитель председателя правительства РФ Александр Новак на заседании министров стран ОПЕК+ в Москве - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Сотни солнечных электростанций (СЭС) построено в России, развиваются ветряные электростанции (ВЭС), рассматривается строительство геотермальных электростанций (ГТЭС) на Дальнем Востоке, рассказал вице-премьер Александр Новак в ходе просветительского марафона "Новое знание".
"Если говорить о цифрах солнца, например, на сегодняшний день где-то 1800 МВт (мощностей - ред.) построили, это сотни электростанций… Недавно открывали (ветряную – ред.) электростанцию почти 150 МВт мощностей в Адыгее... Такие серьезные проекты, которые реализуются в нашей стране. Здесь более амбициозные задачи. Мы к 2035 году построим где-то около 12-15 тысяч МВт", - отметил Новак.
"Помимо солнечных и ветряных электростанций, есть в перспективе развития… приливные, геотермальные электростанции", - продолжил он, уточнив, что сегодня рассматривается два проекта приливных электростанций на Дальнем Востоке, с мощностями до 100 ГВт.
"Мы создали такие стимулирующие механизмы, которые позволяют компаниям вкладывать в эти проекты и, соответственно, привлекать инвестиции, которые бы окупались… Использование ВИЭ становится на сегодняшний день, с одной стороны, трендом, с другой стороны, это проекты, которые могут уже быть экономически окупаемы и реализованы", - заключил Новак.
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ЭкономикаАлександр НовакДальний ВостокЭкология в РоссииРоссия
 
 
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