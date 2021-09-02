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В Кроноцком заповеднике оценили возможность отказа от вертолетов
В Кроноцком заповеднике оценили возможность отказа от вертолетов - РИА Новости, 02.09.2021
В Кроноцком заповеднике оценили возможность отказа от вертолетов
ФГБУ "Кроноцкий государственный заповедник" на Камчатке, куда в Курильское озеро в Южно-Камчатском заказнике упал Ми-8, не сможет полностью отказаться от... РИА Новости, 02.09.2021
2021-09-02T12:09
2021-09-02T12:09
общество
петропавловск-камчатский
ми-8
кроноцкий заповедник
владимир солодов
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ВЛАДИВОСТОК, 2 сен – РИА Новости. ФГБУ "Кроноцкий государственный заповедник" на Камчатке, куда в Курильское озеро в Южно-Камчатском заказнике упал Ми-8, не сможет полностью отказаться от вертолетов и вертолетных туров, сообщил РИА Новости директор ФГБУ Петр Шпиленок.В августе после того, как в Курильское озеро на Камчатке упал Ми-8 с туристами, глава региона Владимир Солодов сообщал, что власти Камчатки еще год назад запланировали минимизировать вертолетные перевозки, так как они дорогие и небезопасные. Он отмечал, что вместо этого планируется развивать наземную инфраструктуру и малую авиацию."Это транспорт, он должен быть безопасный, комфортный, недорогой. На сегодня вертолётный парк Камчатки это практически (только) вертолёты Ми-8. Когда был разговор в правительстве края – это в плане того, что нужно переходить на другие типы судов, развивать малую авиацию. Но в Долину гейзеров невозможно прилететь на малой авиации, каньон очень узкий, там можно сесть только на вертолёте. Все равно мы полностью не откажемся (от вертолетов)", - отметил Шпиленок.По его словам, обеспечение сотрудников, смена инспекторов на кордоне – все происходит на вертолётах.Вертолет с туристами упал в Курильское озеро на юге Камчатки в августе. На борту Ми-8 находились три члена экипажа и 13 пассажиров, один из них ребенок. Восемь человек спаслись, вертолет доставил несколько пострадавших в Петропавловск-Камчатский.
https://ria.ru/20210902/natsparki-1748316908.html
https://ria.ru/20210818/pogibshie-1746161955.html
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общество, петропавловск-камчатский, ми-8, кроноцкий заповедник, владимир солодов
12:09 02.09.2021
 
В Кроноцком заповеднике оценили возможность отказа от вертолетов

Глава Кроноцкого заповедника Шпиленок: ФГБУ не сможет полностью отказаться от вертолетов

© Фото : ГУ МЧС России по Камчатскому краюПоисковые работы на месте крушения вертолета Ми-8 в Курильском озере в районе Кроноцкого заповедника на Камчатке
Поисковые работы на месте крушения вертолета Ми-8 в Курильском озере в районе Кроноцкого заповедника на Камчатке - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
© Фото : ГУ МЧС России по Камчатскому краю
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ВЛАДИВОСТОК, 2 сен – РИА Новости. ФГБУ "Кроноцкий государственный заповедник" на Камчатке, куда в Курильское озеро в Южно-Камчатском заказнике упал Ми-8, не сможет полностью отказаться от вертолетов и вертолетных туров, сообщил РИА Новости директор ФГБУ Петр Шпиленок.
В августе после того, как в Курильское озеро на Камчатке упал Ми-8 с туристами, глава региона Владимир Солодов сообщал, что власти Камчатки еще год назад запланировали минимизировать вертолетные перевозки, так как они дорогие и небезопасные. Он отмечал, что вместо этого планируется развивать наземную инфраструктуру и малую авиацию.
Министр природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
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"Это транспорт, он должен быть безопасный, комфортный, недорогой. На сегодня вертолётный парк Камчатки это практически (только) вертолёты Ми-8. Когда был разговор в правительстве края – это в плане того, что нужно переходить на другие типы судов, развивать малую авиацию. Но в Долину гейзеров невозможно прилететь на малой авиации, каньон очень узкий, там можно сесть только на вертолёте. Все равно мы полностью не откажемся (от вертолетов)", - отметил Шпиленок.
По его словам, обеспечение сотрудников, смена инспекторов на кордоне – все происходит на вертолётах.
"У меня налет 1 тысяча часов, потому что иначе на нашу территорию не попадешь", - добавил он.
Вертолет с туристами упал в Курильское озеро на юге Камчатки в августе. На борту Ми-8 находились три члена экипажа и 13 пассажиров, один из них ребенок. Восемь человек спаслись, вертолет доставил несколько пострадавших в Петропавловск-Камчатский.
Поисково-спасательная операция на месте крушения вертолета Ми-8 на Камчатке - РИА Новости, 1920, 18.08.2021
18 августа, 05:53
На Камчатке подняли тела всех погибших при крушении Ми-8
 
ОбществоПетропавловск-КамчатскийМи-8Кроноцкий заповедникВладимир Солодов
 
 
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