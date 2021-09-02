https://ria.ru/20210902/vertolet-1748333000.html

В Кроноцком заповеднике оценили возможность отказа от вертолетов

В Кроноцком заповеднике оценили возможность отказа от вертолетов - РИА Новости, 02.09.2021

В Кроноцком заповеднике оценили возможность отказа от вертолетов

ФГБУ "Кроноцкий государственный заповедник" на Камчатке, куда в Курильское озеро в Южно-Камчатском заказнике упал Ми-8, не сможет полностью отказаться от... РИА Новости, 02.09.2021

2021-09-02T12:09

2021-09-02T12:09

2021-09-02T12:09

общество

петропавловск-камчатский

ми-8

кроноцкий заповедник

владимир солодов

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ВЛАДИВОСТОК, 2 сен – РИА Новости. ФГБУ "Кроноцкий государственный заповедник" на Камчатке, куда в Курильское озеро в Южно-Камчатском заказнике упал Ми-8, не сможет полностью отказаться от вертолетов и вертолетных туров, сообщил РИА Новости директор ФГБУ Петр Шпиленок.В августе после того, как в Курильское озеро на Камчатке упал Ми-8 с туристами, глава региона Владимир Солодов сообщал, что власти Камчатки еще год назад запланировали минимизировать вертолетные перевозки, так как они дорогие и небезопасные. Он отмечал, что вместо этого планируется развивать наземную инфраструктуру и малую авиацию."Это транспорт, он должен быть безопасный, комфортный, недорогой. На сегодня вертолётный парк Камчатки это практически (только) вертолёты Ми-8. Когда был разговор в правительстве края – это в плане того, что нужно переходить на другие типы судов, развивать малую авиацию. Но в Долину гейзеров невозможно прилететь на малой авиации, каньон очень узкий, там можно сесть только на вертолёте. Все равно мы полностью не откажемся (от вертолетов)", - отметил Шпиленок.По его словам, обеспечение сотрудников, смена инспекторов на кордоне – все происходит на вертолётах.Вертолет с туристами упал в Курильское озеро на юге Камчатки в августе. На борту Ми-8 находились три члена экипажа и 13 пассажиров, один из них ребенок. Восемь человек спаслись, вертолет доставил несколько пострадавших в Петропавловск-Камчатский.

https://ria.ru/20210902/natsparki-1748316908.html

https://ria.ru/20210818/pogibshie-1746161955.html

петропавловск-камчатский

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общество, петропавловск-камчатский, ми-8, кроноцкий заповедник, владимир солодов