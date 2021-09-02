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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210902/vertinskiy-1748379583.html
Вышел трейлер сериала "Вертинский" о самом известном русском шансонье
Вышел трейлер сериала "Вертинский" о самом известном русском шансонье - РИА Новости, 02.09.2021
Вышел трейлер сериала "Вертинский" о самом известном русском шансонье
На YouTube опубликовали трейлер предстоящего многосерийного фильма Авдотьи Смирновой "Вертинский" о самом известном русском шансонье XX века, сообщили в... РИА Новости, 02.09.2021
2021-09-02T16:34
2021-09-02T16:34
культура
авдотья смирнова
александр вертинский
youtube
новости культуры
кино и сериалы
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МОСКВА, 2 сен – РИА Новости. На YouTube опубликовали трейлер предстоящего многосерийного фильма Авдотьи Смирновой "Вертинский" о самом известном русском шансонье XX века, сообщили в пресс-службе Первого канала. Сериал посвящен жизни и творчестве Александра Вертинского. В нем расскажут о том, как великий артист покинул Россию в 1919 году, как вернулся в нее в 1943-м — в разгар Второй мировой войны, а также о том, как ему аплодировали зрители в разных странах и не только. Главную роль исполнил Алексей Филимонов, известный зрителям по фильмам "Кислород", "Жить", "Бык" и другим. По словам режиссера Авдотьи Смирновой, она даже не проводила кастинг, так как сразу знала, кого видит в образе Александра Вертинского. "Я хотела, чтобы это был Алексей, с самого начала. Потому что, с одной стороны, в Алеше есть невероятное, как бы природное и благородство, и тонкость, и изысканность. С другой стороны, его до этого видели исключительно в ролях гопников и бандитов, как он сам мне сказал: "Ну вот и придется наконец поработать по профессии. Зачем-то же я учился", — приводят ее слова на Первом канале. Алексей Филимонов отметил, что единственное сходство между ним и Александром Вертинским — принадлежность к одной профессии. В остальном, по мнению актера, они "совершенно разные". Вместе с ним в сериале также снялись Анна Михалкова, Ксения Раппопорт, Паулина Андреева, Алена Бабенко, Виктория Исакова, Сергей Уманов, Степан Девонин, Анна Мишина, Юлия Марченко, Алексей Смирнов, Павел Чинарев, Александр Устюгов и другие."Вертинский" станет первым проектом Первого канала с релизом в Сети. Премьера сериала состоится 13 сентября в онлайн-кинотеатре KION.
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авдотья смирнова, александр вертинский, youtube, новости культуры, кино и сериалы
16:34 02.09.2021
 

Вышел трейлер сериала "Вертинский" о самом известном русском шансонье

Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 сен – РИА Новости. На YouTube опубликовали трейлер предстоящего многосерийного фильма Авдотьи Смирновой "Вертинский" о самом известном русском шансонье XX века, сообщили в пресс-службе Первого канала.
Сериал посвящен жизни и творчестве Александра Вертинского. В нем расскажут о том, как великий артист покинул Россию в 1919 году, как вернулся в нее в 1943-м — в разгар Второй мировой войны, а также о том, как ему аплодировали зрители в разных странах и не только.
"Он был человеком богемы, легким и веселым. Однако эта картина, в первую очередь, о его доброте. Об умении не судить, а пожалеть, посочувствовать любому. И за это судьба одарила его огромным успехом и поздним семейным счастьем. "Вертинский" — история о том, как певчая птица, артист, легкомысленное существо может прожить жизнь, вызывающую и зависть, и уважение", — отмечают в пресс-службе.
Главную роль исполнил Алексей Филимонов, известный зрителям по фильмам "Кислород", "Жить", "Бык" и другим. По словам режиссера Авдотьи Смирновой, она даже не проводила кастинг, так как сразу знала, кого видит в образе Александра Вертинского.
© Фото : Первый каналСериал "Вертинский"
Сериал Вертинский - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
© Фото : Первый канал
Сериал "Вертинский"
"Я хотела, чтобы это был Алексей, с самого начала. Потому что, с одной стороны, в Алеше есть невероятное, как бы природное и благородство, и тонкость, и изысканность. С другой стороны, его до этого видели исключительно в ролях гопников и бандитов, как он сам мне сказал: "Ну вот и придется наконец поработать по профессии. Зачем-то же я учился", — приводят ее слова на Первом канале.
Алексей Филимонов отметил, что единственное сходство между ним и Александром Вертинским — принадлежность к одной профессии. В остальном, по мнению актера, они "совершенно разные".
"Он был очень нежным и чувствительным человеком, я — не такой. И играл я свое ощущение от Вертинского. В глубине души, во время съемок, чувствовал, что он меня "поддерживает". Я всегда ему говорил про себя ''спасибо'", — цитируют Филимонова.
© Фото : Первый канал

Сериал стал одним из самых масштабных проектов десятилетия. Съемки проходили в трех странах — России, Турции и Венгрии.

Сериал Вертинский
1 из 5

Сериал стал одним из самых масштабных проектов десятилетия. Съемки проходили в трех странах — России, Турции и Венгрии.

© Фото : Первый канал
© Фото : Первый канал

В нем задействовано 340 объектов и декораций, 260 говорящих персонажей, восемь тысяч человек массовки, для которых сшили столько же костюмов.

Сериал Вертинский
2 из 5

В нем задействовано 340 объектов и декораций, 260 говорящих персонажей, восемь тысяч человек массовки, для которых сшили столько же костюмов.

© Фото : Первый канал
© Фото : Первый канал

Париж снимали в Будапеште и Санкт-Петербурге, Голливуд и Берлин — в Стамбуле, а все кабаре и рестораны и Шанхай— в построенных декорациях в Санкт-Петербурге.

Сериал Вертинский
3 из 5

Париж снимали в Будапеште и Санкт-Петербурге, Голливуд и Берлин — в Стамбуле, а все кабаре и рестораны и Шанхай— в построенных декорациях в Санкт-Петербурге.

© Фото : Первый канал
© Фото : Первый канал

"Женщины, окружавшие Вертинского, так же важны для событий, как и сам главный герой", — отмечают в пресс-службе. Вере Холодной (Паулина Андреева, на фото)— русской актрисе немого кино Александр помог начать карьеру и в будущем посвятил первые песни.

Сериал Вертинский
4 из 5

"Женщины, окружавшие Вертинского, так же важны для событий, как и сам главный герой", — отмечают в пресс-службе. Вере Холодной (Паулина Андреева, на фото)— русской актрисе немого кино Александр помог начать карьеру и в будущем посвятил первые песни.

© Фото : Первый канал
© Фото : Первый канал

В Париже с ним познакомится Марлен Дитрих, которую в сериале изобразила Виктория Исакова.

Сериал Вертинский
5 из 5

В Париже с ним познакомится Марлен Дитрих, которую в сериале изобразила Виктория Исакова.

© Фото : Первый канал
1 из 5

Сериал стал одним из самых масштабных проектов десятилетия. Съемки проходили в трех странах — России, Турции и Венгрии.

© Фото : Первый канал
2 из 5

В нем задействовано 340 объектов и декораций, 260 говорящих персонажей, восемь тысяч человек массовки, для которых сшили столько же костюмов.

© Фото : Первый канал
3 из 5

Париж снимали в Будапеште и Санкт-Петербурге, Голливуд и Берлин — в Стамбуле, а все кабаре и рестораны и Шанхай— в построенных декорациях в Санкт-Петербурге.

© Фото : Первый канал
4 из 5

"Женщины, окружавшие Вертинского, так же важны для событий, как и сам главный герой", — отмечают в пресс-службе. Вере Холодной (Паулина Андреева, на фото)— русской актрисе немого кино Александр помог начать карьеру и в будущем посвятил первые песни.

© Фото : Первый канал
5 из 5

В Париже с ним познакомится Марлен Дитрих, которую в сериале изобразила Виктория Исакова.

© Фото : Первый канал
Вместе с ним в сериале также снялись Анна Михалкова, Ксения Раппопорт, Паулина Андреева, Алена Бабенко, Виктория Исакова, Сергей Уманов, Степан Девонин, Анна Мишина, Юлия Марченко, Алексей Смирнов, Павел Чинарев, Александр Устюгов и другие.
"Вертинский" станет первым проектом Первого канала с релизом в Сети. Премьера сериала состоится 13 сентября в онлайн-кинотеатре KION.
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