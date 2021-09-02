https://ria.ru/20210902/vertinskiy-1748379583.html

Вышел трейлер сериала "Вертинский" о самом известном русском шансонье

Вышел трейлер сериала "Вертинский" о самом известном русском шансонье - РИА Новости, 02.09.2021

Вышел трейлер сериала "Вертинский" о самом известном русском шансонье

На YouTube опубликовали трейлер предстоящего многосерийного фильма Авдотьи Смирновой "Вертинский" о самом известном русском шансонье XX века, сообщили в... РИА Новости, 02.09.2021

2021-09-02T16:34

2021-09-02T16:34

2021-09-02T16:34

культура

авдотья смирнова

александр вертинский

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МОСКВА, 2 сен – РИА Новости. На YouTube опубликовали трейлер предстоящего многосерийного фильма Авдотьи Смирновой "Вертинский" о самом известном русском шансонье XX века, сообщили в пресс-службе Первого канала. Сериал посвящен жизни и творчестве Александра Вертинского. В нем расскажут о том, как великий артист покинул Россию в 1919 году, как вернулся в нее в 1943-м — в разгар Второй мировой войны, а также о том, как ему аплодировали зрители в разных странах и не только. Главную роль исполнил Алексей Филимонов, известный зрителям по фильмам "Кислород", "Жить", "Бык" и другим. По словам режиссера Авдотьи Смирновой, она даже не проводила кастинг, так как сразу знала, кого видит в образе Александра Вертинского. "Я хотела, чтобы это был Алексей, с самого начала. Потому что, с одной стороны, в Алеше есть невероятное, как бы природное и благородство, и тонкость, и изысканность. С другой стороны, его до этого видели исключительно в ролях гопников и бандитов, как он сам мне сказал: "Ну вот и придется наконец поработать по профессии. Зачем-то же я учился", — приводят ее слова на Первом канале. Алексей Филимонов отметил, что единственное сходство между ним и Александром Вертинским — принадлежность к одной профессии. В остальном, по мнению актера, они "совершенно разные". Вместе с ним в сериале также снялись Анна Михалкова, Ксения Раппопорт, Паулина Андреева, Алена Бабенко, Виктория Исакова, Сергей Уманов, Степан Девонин, Анна Мишина, Юлия Марченко, Алексей Смирнов, Павел Чинарев, Александр Устюгов и другие."Вертинский" станет первым проектом Первого канала с релизом в Сети. Премьера сериала состоится 13 сентября в онлайн-кинотеатре KION.

https://ria.ru/20210831/nyurnberg-1747370352.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

авдотья смирнова, александр вертинский, youtube, новости культуры, кино и сериалы