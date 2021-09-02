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Премьер Японии не поедет на ВЭФ

Премьер Японии не поедет на ВЭФ - РИА Новости, 02.09.2021

Премьер Японии не поедет на ВЭФ

Премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга не поедет на открывшийся во Владивостоке Восточный экономический форум и не будет выступать с видеообращением, заявил... РИА Новости, 02.09.2021

2021-09-02T06:07

2021-09-02T06:07

2021-09-02T15:42

в мире

япония

россия

есихидэ суга

восточный экономический форум — 2021 (вэф)

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ТОКИО, 2 сен — РИА Новости. Премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга не поедет на открывшийся во Владивостоке Восточный экономический форум и не будет выступать с видеообращением, заявил генеральный секретарь японского правительства Кацунобу Като."Премьер Японии не будет участвовать в Восточном экономическом форуме. Кроме того, не запланировано и его выступление с видеообращением", — сказал Като на пресс-конференции.Накануне агентство Киодо со ссылкой на источники в правительственных кругах сообщило, что Суга не поедет в Россию в сентябре, так как не получил приглашения от организаторов Восточного экономического форума. Возможность визита в Россию для участия в ВЭФ обсуждалась в правительстве, и Суга был настроен позитивно в отношении этой поездки. Однако в связи с тем, что он не получил приглашения, визит не состоится, отмечало агентство.Предыдущий глава правительства Японии Синдзо Абэ четыре года подряд с 2016-го приезжал на ВЭФ.Восточный экономический форум проходит во Владивостоке с 2 по 4 сентября. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.

https://ria.ru/20210820/okkupatsiya-1746548282.html

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в мире, япония, россия, есихидэ суга, восточный экономический форум — 2021 (вэф)