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Премьер Японии не поедет на ВЭФ
Премьер Японии не поедет на ВЭФ - РИА Новости, 02.09.2021
Премьер Японии не поедет на ВЭФ
Премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга не поедет на открывшийся во Владивостоке Восточный экономический форум и не будет выступать с видеообращением, заявил... РИА Новости, 02.09.2021
2021-09-02T06:07
2021-09-02T06:07
2021-09-02T15:42
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россия
есихидэ суга
восточный экономический форум — 2021 (вэф)
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ТОКИО, 2 сен — РИА Новости. Премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга не поедет на открывшийся во Владивостоке Восточный экономический форум и не будет выступать с видеообращением, заявил генеральный секретарь японского правительства Кацунобу Като."Премьер Японии не будет участвовать в Восточном экономическом форуме. Кроме того, не запланировано и его выступление с видеообращением", — сказал Като на пресс-конференции.Накануне агентство Киодо со ссылкой на источники в правительственных кругах сообщило, что Суга не поедет в Россию в сентябре, так как не получил приглашения от организаторов Восточного экономического форума. Возможность визита в Россию для участия в ВЭФ обсуждалась в правительстве, и Суга был настроен позитивно в отношении этой поездки. Однако в связи с тем, что он не получил приглашения, визит не состоится, отмечало агентство.Предыдущий глава правительства Японии Синдзо Абэ четыре года подряд с 2016-го приезжал на ВЭФ.Восточный экономический форум проходит во Владивостоке с 2 по 4 сентября. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
https://ria.ru/20210820/okkupatsiya-1746548282.html
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в мире, япония, россия, есихидэ суга, восточный экономический форум — 2021 (вэф)
06:07 02.09.2021 (обновлено: 15:42 02.09.2021)
Премьер Японии не поедет на ВЭФ
Премьер Японии Суга не поедет на ВЭФ и не будет выступать с видеообращением
ТОКИО, 2 сен — РИА Новости.
Премьер-министр Японии
Ёсихидэ Суга не поедет на открывшийся во Владивостоке Восточный экономический форум
и не будет выступать с видеообращением, заявил генеральный секретарь японского правительства Кацунобу Като.
"Премьер Японии не будет участвовать в Восточном экономическом форуме. Кроме того, не запланировано и его выступление с видеообращением", — сказал Като на пресс-конференции.
Накануне агентство Киодо со ссылкой на источники в правительственных кругах сообщило, что Суга не поедет в Россию в сентябре, так как не получил приглашения от организаторов Восточного экономического форума. Возможность визита в Россию для участия в ВЭФ обсуждалась в правительстве, и Суга был настроен позитивно в отношении этой поездки. Однако в связи с тем, что он не получил приглашения, визит не состоится, отмечало агентство.
Предыдущий глава правительства Японии Синдзо Абэ четыре года подряд с 2016-го приезжал на ВЭФ.
Восточный экономический форум проходит во Владивостоке с 2 по 4 сентября. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.