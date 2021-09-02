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Во Владивостоке стартовал Восточный экономический форум
Во Владивостоке стартовал Восточный экономический форум - РИА Новости, 02.09.2021
Во Владивостоке стартовал Восточный экономический форум
Восточный экономический форум начал работу на острове Русский во Владивостоке, на первых сессиях участники обсудят темы развития Арктики, отношения России с... РИА Новости, 02.09.2021
2021-09-02T03:05
2021-09-02T03:12
экономика
владивосток
владимир путин
восточный экономический форум — 2021 (вэф)
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ВЛАДИВОСТОК, 2 сен – РИА Новости. Восточный экономический форум начал работу на острове Русский во Владивостоке, на первых сессиях участники обсудят темы развития Арктики, отношения России с Монголией и сотрудничество со странами АСЕАН.ВЭФ проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Основная тема форума в этом году – новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире. Мероприятие проходит в смешанном формате, часть гостей примут участие в нем онлайн. Всего на площадке форума ожидается около четырех тысяч участников.Первый день форума откроется бизнес-диалогом "Россия–АСЕАН", в рамках которого обсудят перспективы для реализации совместных проектов в области энергетики, сельского хозяйства, лесоперерабатывающей промышленности и туризма.Также утром 2 сентября пройдет пленарное заседание Международной научной конференции "Исторические и современные тренды развития отношений России и Монголии: навстречу 100-летнему юбилею" и сессия международного дискуссионного клуба "Валдай" "Глобальные вызовы и возможности для Дальнего Востока и Арктики". Участники форума определят, какие факторы нужно учитывать для успешного развития Дальнего Востока и Арктического региона, в том числе на фоне пандемии коронавируса.Кроме того, на первых сессиях ВЭФ участники обсудят вызовы и перспективы российского рынка труда, состояние малого бизнеса на Дальнем Востоке, вопросы туризма, возможности развития сельскохозяйственной отрасли макрорегиона, перспективы повышения ВРП и налоговых поступлений от нефтегазовой отрасли и другие темы.Второго сентября на площадке форума пройдут бизнес-диалоги "Россия–Китай", "Россия–Италия", "Россия–Европа", "Россия–Индия".В тот же день, президент Владимир Путин, который прилетел во Владивосток накануне, посетит Дальневосточный морской тренажерный центр Морского государственного университета имени Невельского, а затем приедет в кампус ДВФУ на площадку форума. Там ему будет презентуют проект развития Дальнего Востока. Кроме того, вечером в четверг, как ожидается, Путин проведет совещание по вопросам социально-экономического развития ДФО.В пятницу, 3 сентября, в 15.00 по местному времени (8.00 мск) планируется пленарное заседание форума. Путин выступит на нем очно, в формате онлайн примут участие лидеры Казахстана Касым-Жомарт Токаев и Монголии Ухнагийн Хурэлсух.С видеоприветствиями обратятся президент Аргентины Альберто Фернандес, китайский лидер Си Цзиньпин, премьеры Индии Нарендра Моди и Таиланда Прают Чан-Оча. Ожидается, что Путин пообщается в режиме видеоконференцсвязи с модераторами и спикерами ключевых сессий форума.В субботу, 4 сентября, в рамках ВЭФ пройдет международная конференция АТЭС по высшему образованию. Исполняющий обязанности ректора ДВФУ Алексей Кошель рассказывал РИА Новости, что в этом году она станет самой представительной: ожидается приезд ректоров вузов Австралии, Республики Корея, Вьетнама, Японии, Китая. Участники обсудят вклад АТЭС и Африки в высшее образование, вопросы цифровой трансформации в образовании, а также сотрудничество вузов разных стран.РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
https://ria.ru/20210902/forum-1747992729.html
https://ria.ru/20210901/suga-1748186299.html
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экономика, владивосток, владимир путин, восточный экономический форум — 2021 (вэф)
03:05 02.09.2021 (обновлено: 03:12 02.09.2021)
 
Во Владивостоке стартовал Восточный экономический форум

На острове Русский во Владивостоке начал работу Восточный экономический форум

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкЩит с символикой Восточного экономического форума на территории кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке
Щит с символикой Восточного экономического форума на территории кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
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ВЛАДИВОСТОК, 2 сен – РИА Новости. Восточный экономический форум начал работу на острове Русский во Владивостоке, на первых сессиях участники обсудят темы развития Арктики, отношения России с Монголией и сотрудничество со странами АСЕАН.
ВЭФ проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Основная тема форума в этом году – новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире.
Мероприятие проходит в смешанном формате, часть гостей примут участие в нем онлайн. Всего на площадке форума ожидается около четырех тысяч участников.
Первый день форума откроется бизнес-диалогом "Россия–АСЕАН", в рамках которого обсудят перспективы для реализации совместных проектов в области энергетики, сельского хозяйства, лесоперерабатывающей промышленности и туризма.
Символика Восточного экономического форума 2021 - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
02:49
Восточный экономический форум
Также утром 2 сентября пройдет пленарное заседание Международной научной конференции "Исторические и современные тренды развития отношений России и Монголии: навстречу 100-летнему юбилею" и сессия международного дискуссионного клуба "Валдай" "Глобальные вызовы и возможности для Дальнего Востока и Арктики". Участники форума определят, какие факторы нужно учитывать для успешного развития Дальнего Востока и Арктического региона, в том числе на фоне пандемии коронавируса.
Кроме того, на первых сессиях ВЭФ участники обсудят вызовы и перспективы российского рынка труда, состояние малого бизнеса на Дальнем Востоке, вопросы туризма, возможности развития сельскохозяйственной отрасли макрорегиона, перспективы повышения ВРП и налоговых поступлений от нефтегазовой отрасли и другие темы.
Второго сентября на площадке форума пройдут бизнес-диалоги "Россия–Китай", "Россия–Италия", "Россия–Европа", "Россия–Индия".
Премьер-министр Японии Есихидэ Суга выступает с речью во время внеочередного заседания парламента в Токио, Япония - РИА Новости, 1920, 01.09.2021
Вчера, 16:01
СМИ объяснили отсутствие премьера Японии на ВЭФ
В тот же день, президент Владимир Путин, который прилетел во Владивосток накануне, посетит Дальневосточный морской тренажерный центр Морского государственного университета имени Невельского, а затем приедет в кампус ДВФУ на площадку форума. Там ему будет презентуют проект развития Дальнего Востока. Кроме того, вечером в четверг, как ожидается, Путин проведет совещание по вопросам социально-экономического развития ДФО.
В пятницу, 3 сентября, в 15.00 по местному времени (8.00 мск) планируется пленарное заседание форума. Путин выступит на нем очно, в формате онлайн примут участие лидеры Казахстана Касым-Жомарт Токаев и Монголии Ухнагийн Хурэлсух.
С видеоприветствиями обратятся президент Аргентины Альберто Фернандес, китайский лидер Си Цзиньпин, премьеры Индии Нарендра Моди и Таиланда Прают Чан-Оча. Ожидается, что Путин пообщается в режиме видеоконференцсвязи с модераторами и спикерами ключевых сессий форума.
В субботу, 4 сентября, в рамках ВЭФ пройдет международная конференция АТЭС по высшему образованию. Исполняющий обязанности ректора ДВФУ Алексей Кошель рассказывал РИА Новости, что в этом году она станет самой представительной: ожидается приезд ректоров вузов Австралии, Республики Корея, Вьетнама, Японии, Китая. Участники обсудят вклад АТЭС и Африки в высшее образование, вопросы цифровой трансформации в образовании, а также сотрудничество вузов разных стран.
РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
Логотип Восточного экономического форума - РИА Новости, 1920, 30.08.2021
30 августа, 16:20
Свыше 70% лиц, участвующих в подготовке ВЭФ, вакцинированы от коронавируса
 
ЭкономикаВладивостокВладимир ПутинВосточный экономический форум — 2021 (ВЭФ)
 
 
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