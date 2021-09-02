https://ria.ru/20210902/veb-1748285405.html
ВЭБ поддержит проект создания центра обработки данных в Приморье
ВЭБ поддержит проект создания центра обработки данных в Приморье - РИА Новости, 02.09.2021
ВЭБ поддержит проект создания центра обработки данных в Приморье
ВЭБ разработает схему финансирования проекта центра обработки данных в Приморском крае общей стоимостью 1,8 миллиарда рублей, это следует из соглашения,... РИА Новости, 02.09.2021
2021-09-02T07:59
2021-09-02T07:59
2021-09-02T07:59
экономика
приморский край
корпорация развития
вэб.рф (вэб)
восточный экономический форум — 2021 (вэф)
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ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - РИА Новости. ВЭБ разработает схему финансирования проекта центра обработки данных в Приморском крае общей стоимостью 1,8 миллиарда рублей, это следует из соглашения, подписанного на Восточном экономическом форуме (ВЭФ), сообщил институт развития."Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ", Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики и дата-центр Key Point заключили соглашение (на ВЭФ - ред.) о сотрудничестве по реализации проекта по созданию центра обработки данных уровня надежности Tier III на территории опережающего развития (ТОР) "Надеждинская" (Приморский край). Общая стоимость проекта оценивается в 1,8 миллиарда рублей", - сказано в сообщении ВЭБа.Уточняется, что ВЭБ окажет содействие на взаимовыгодных условиях в разработке схем финансирования проекта, в том числе путем проведения предварительной экспертизы.По словам заместителя председателя ВЭБа, члена правления Артёма Довлатова, реализация проекта создаст "опережающую инфраструктуру", в том числе для работы иностранных компаний в ДФО, а для населения это возможность полноценно использовать онлайн-сервисы за счёт роста в три раза скорости обмена данными.Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
https://ria.ru/20210629/sotrudnichestvo-1739035854.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, приморский край, корпорация развития, вэб.рф (вэб), восточный экономический форум — 2021 (вэф)
ВЭБ поддержит проект создания центра обработки данных в Приморье
ВЭБ поддержит проект создания центра обработки данных стоимостью 1,8 миллиарда рублей
ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - РИА Новости.
ВЭБ разработает схему финансирования проекта центра обработки данных в Приморском крае общей стоимостью 1,8 миллиарда рублей, это следует из соглашения, подписанного на Восточном экономическом форуме (ВЭФ)
, сообщил институт развития.
"Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ", Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики и дата-центр Key Point заключили соглашение (на ВЭФ - ред.) о сотрудничестве по реализации проекта по созданию центра обработки данных уровня надежности Tier III на территории опережающего развития (ТОР) "Надеждинская" (Приморский край). Общая стоимость проекта оценивается в 1,8 миллиарда рублей", - сказано в сообщении ВЭБа.
Уточняется, что ВЭБ окажет содействие на взаимовыгодных условиях в разработке схем финансирования проекта, в том числе путем проведения предварительной экспертизы.
По словам заместителя председателя ВЭБа, члена правления Артёма Довлатова, реализация проекта создаст "опережающую инфраструктуру", в том числе для работы иностранных компаний в ДФО, а для населения это возможность полноценно использовать онлайн-сервисы за счёт роста в три раза скорости обмена данными.
Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.