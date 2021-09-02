https://ria.ru/20210902/veb-1748285405.html

ВЭБ поддержит проект создания центра обработки данных в Приморье

ВЭБ поддержит проект создания центра обработки данных в Приморье - РИА Новости, 02.09.2021

ВЭБ поддержит проект создания центра обработки данных в Приморье

ВЭБ разработает схему финансирования проекта центра обработки данных в Приморском крае общей стоимостью 1,8 миллиарда рублей, это следует из соглашения,... РИА Новости, 02.09.2021

2021-09-02T07:59

2021-09-02T07:59

2021-09-02T07:59

экономика

приморский край

корпорация развития

вэб.рф (вэб)

восточный экономический форум — 2021 (вэф)

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ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - РИА Новости. ВЭБ разработает схему финансирования проекта центра обработки данных в Приморском крае общей стоимостью 1,8 миллиарда рублей, это следует из соглашения, подписанного на Восточном экономическом форуме (ВЭФ), сообщил институт развития."Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ", Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики и дата-центр Key Point заключили соглашение (на ВЭФ - ред.) о сотрудничестве по реализации проекта по созданию центра обработки данных уровня надежности Tier III на территории опережающего развития (ТОР) "Надеждинская" (Приморский край). Общая стоимость проекта оценивается в 1,8 миллиарда рублей", - сказано в сообщении ВЭБа.Уточняется, что ВЭБ окажет содействие на взаимовыгодных условиях в разработке схем финансирования проекта, в том числе путем проведения предварительной экспертизы.По словам заместителя председателя ВЭБа, члена правления Артёма Довлатова, реализация проекта создаст "опережающую инфраструктуру", в том числе для работы иностранных компаний в ДФО, а для населения это возможность полноценно использовать онлайн-сервисы за счёт роста в три раза скорости обмена данными.Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.

https://ria.ru/20210629/sotrudnichestvo-1739035854.html

приморский край

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, приморский край, корпорация развития, вэб.рф (вэб), восточный экономический форум — 2021 (вэф)