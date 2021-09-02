https://ria.ru/20210902/utilizatsiya-1748271832.html
Duracell готова бесплатно вывозить батарейки на утилизацию
Duracell готова бесплатно вывозить батарейки на утилизацию - РИА Новости, 02.09.2021
Duracell готова бесплатно вывозить батарейки на утилизацию
Компания Duracell готова заключить договоры с любым региональным оператором на вывоз и утилизацию батареек за счёт компании, заявил генеральный директор... РИА Новости, 02.09.2021
2021-09-02T05:44
2021-09-02T05:44
2021-09-02T05:44
экономика
российский экологический оператор
россия
восточный экономический форум — 2021 (вэф)
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ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - РИА Новости. Компания Duracell готова заключить договоры с любым региональным оператором на вывоз и утилизацию батареек за счёт компании, заявил генеральный директор Duracell в России Юрий Коротаев в ходе сессии по циклической экономике в рамках Восточного экономического форума."Я хотел бы анонсировать очень важную инициативу. Мы хотели бы всем региональным операторам, кто сортирует мусор, предложить обратиться к нам. Мы бесплатно из любой точки страны вывезем батарейки от одной тонны", - сказал Коротаев.Он добавил, что вывезенные батарейки будут отправлены на утилизацию.По данным Российского экологического оператора, в России ежегодно образуется 20 тысяч тонн использованных батареек, на утилизацию отправляется 1,5 тысячи тонн батареек, а возможно в России утилизировать 5 тысяч тонн.Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
https://ria.ru/20210902/utilizatsiya-1748263454.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, российский экологический оператор, россия, восточный экономический форум — 2021 (вэф)
Duracell готова бесплатно вывозить батарейки на утилизацию
Duracell готова бесплатно вывозить батарейки на утилизацию изо всех российских регионов
ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - РИА Новости.
Компания Duracell готова заключить договоры с любым региональным оператором на вывоз и утилизацию батареек за счёт компании, заявил генеральный директор Duracell в России
Юрий Коротаев в ходе сессии по циклической экономике в рамках Восточного экономического форума
.
"Я хотел бы анонсировать очень важную инициативу. Мы хотели бы всем региональным операторам, кто сортирует мусор, предложить обратиться к нам. Мы бесплатно из любой точки страны вывезем батарейки от одной тонны", - сказал Коротаев.
Он добавил, что вывезенные батарейки будут отправлены на утилизацию.
По данным Российского экологического оператора, в России ежегодно образуется 20 тысяч тонн использованных батареек, на утилизацию отправляется 1,5 тысячи тонн батареек, а возможно в России утилизировать 5 тысяч тонн.
Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.