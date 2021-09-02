https://ria.ru/20210902/utilizatsiya-1748263454.html
В Минприроды рассказали об утилизации отходов на Дальнем Востоке
В Минприроды рассказали об утилизации отходов на Дальнем Востоке - РИА Новости, 02.09.2021
В Минприроды рассказали об утилизации отходов на Дальнем Востоке
Всего 1,5% отходов из 3 миллионов тонн, которые ежегодно образуются на Дальнем Востоке, утилизируются, остальное попадает на полигоны, сообщил заместитель главы РИА Новости, 02.09.2021
2021-09-02T03:27
2021-09-02T03:27
2021-09-02T03:27
экономика
владивосток
министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)
дальневосточный федеральный университет
дальний восток
россия
дмитрий тетенькин
восточный экономический форум — 2021 (вэф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/18/1570518301_0:192:2960:1857_1920x0_80_0_0_dae065f654f566e55dc02a1e8792e88c.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - РИА Новости. Всего 1,5% отходов из 3 миллионов тонн, которые ежегодно образуются на Дальнем Востоке, утилизируются, остальное попадает на полигоны, сообщил заместитель главы Минприроды РФ Дмитрий Тетенькин на сессии, посвященной циклической экономике, в рамках Восточного экономического форума в четверг.Он уточнил, что это крайне малый процент, и предложил ориентироваться на показатели Германии, где утилизируется 60% отходов.По данным Росприроднадзора, ежегодно в России образуется более 60 миллионов тонн коммунальных отходов.Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
https://ria.ru/20201217/musor-1589670309.html
владивосток
дальний восток
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/18/1570518301_115:0:2846:2048_1920x0_80_0_0_b7f1d7a9d2fb55a7e78a3cd7d2b84b16.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, владивосток, министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), дальневосточный федеральный университет, дальний восток, россия, дмитрий тетенькин, восточный экономический форум — 2021 (вэф)
В Минприроды рассказали об утилизации отходов на Дальнем Востоке
Минприроды: на Дальнем Востоке утилизируются лишь полтора отходов