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В Минприроды рассказали об утилизации отходов на Дальнем Востоке
В Минприроды рассказали об утилизации отходов на Дальнем Востоке - РИА Новости, 02.09.2021
В Минприроды рассказали об утилизации отходов на Дальнем Востоке
Всего 1,5% отходов из 3 миллионов тонн, которые ежегодно образуются на Дальнем Востоке, утилизируются, остальное попадает на полигоны, сообщил заместитель главы РИА Новости, 02.09.2021
2021-09-02T03:27
2021-09-02T03:27
экономика
владивосток
министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)
дальневосточный федеральный университет
дальний восток
россия
дмитрий тетенькин
восточный экономический форум — 2021 (вэф)
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ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - РИА Новости. Всего 1,5% отходов из 3 миллионов тонн, которые ежегодно образуются на Дальнем Востоке, утилизируются, остальное попадает на полигоны, сообщил заместитель главы Минприроды РФ Дмитрий Тетенькин на сессии, посвященной циклической экономике, в рамках Восточного экономического форума в четверг.Он уточнил, что это крайне малый процент, и предложил ориентироваться на показатели Германии, где утилизируется 60% отходов.По данным Росприроднадзора, ежегодно в России образуется более 60 миллионов тонн коммунальных отходов.Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
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экономика, владивосток, министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), дальневосточный федеральный университет, дальний восток, россия, дмитрий тетенькин, восточный экономический форум — 2021 (вэф)
03:27 02.09.2021
 
В Минприроды рассказали об утилизации отходов на Дальнем Востоке

Минприроды: на Дальнем Востоке утилизируются лишь полтора отходов

© Фото : предоставлено компанией "PT-инвест"Вывоз и утилизация мусора
Вывоз и утилизация мусора - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
© Фото : предоставлено компанией "PT-инвест"
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ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - РИА Новости. Всего 1,5% отходов из 3 миллионов тонн, которые ежегодно образуются на Дальнем Востоке, утилизируются, остальное попадает на полигоны, сообщил заместитель главы Минприроды РФ Дмитрий Тетенькин на сессии, посвященной циклической экономике, в рамках Восточного экономического форума в четверг.
"На территории Дальнего Востока из трёх миллионов тонн отходов (в год - ред.) утилизируется только 1,5%", - сказал Тетенькин.
Он уточнил, что это крайне малый процент, и предложил ориентироваться на показатели Германии, где утилизируется 60% отходов.
По данным Росприроднадзора, ежегодно в России образуется более 60 миллионов тонн коммунальных отходов.
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Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
 
ЭкономикаВладивостокМинистерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России)Дальневосточный федеральный университетДальний ВостокРоссияДмитрий ТетенькинВосточный экономический форум — 2021 (ВЭФ)
 
 
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