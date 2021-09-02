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В Минприроды рассказали об утилизации отходов на Дальнем Востоке

В Минприроды рассказали об утилизации отходов на Дальнем Востоке - РИА Новости, 02.09.2021

В Минприроды рассказали об утилизации отходов на Дальнем Востоке

Всего 1,5% отходов из 3 миллионов тонн, которые ежегодно образуются на Дальнем Востоке, утилизируются, остальное попадает на полигоны, сообщил заместитель главы РИА Новости, 02.09.2021

2021-09-02T03:27

2021-09-02T03:27

2021-09-02T03:27

экономика

владивосток

министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)

дальневосточный федеральный университет

дальний восток

россия

дмитрий тетенькин

восточный экономический форум — 2021 (вэф)

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ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - РИА Новости. Всего 1,5% отходов из 3 миллионов тонн, которые ежегодно образуются на Дальнем Востоке, утилизируются, остальное попадает на полигоны, сообщил заместитель главы Минприроды РФ Дмитрий Тетенькин на сессии, посвященной циклической экономике, в рамках Восточного экономического форума в четверг.Он уточнил, что это крайне малый процент, и предложил ориентироваться на показатели Германии, где утилизируется 60% отходов.По данным Росприроднадзора, ежегодно в России образуется более 60 миллионов тонн коммунальных отходов.Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.

https://ria.ru/20201217/musor-1589670309.html

владивосток

дальний восток

россия

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экономика, владивосток, министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), дальневосточный федеральный университет, дальний восток, россия, дмитрий тетенькин, восточный экономический форум — 2021 (вэф)