https://ria.ru/20210902/uragan-1748419722.html

В США более 20 человек погибли из-за урагана "Ида", сообщили СМИ

В США более 20 человек погибли из-за урагана "Ида", сообщили СМИ - РИА Новости, 02.09.2021

В США более 20 человек погибли из-за урагана "Ида", сообщили СМИ

На востоке США 22 человека погибли в результате ливней и подтоплений, вызванных ураганом "Ида", передает телеканал NBC. РИА Новости, 02.09.2021

2021-09-02T19:10

2021-09-02T19:10

2021-09-02T20:57

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сша

пенсильвания

нью-йорк (штат)

билл де блазио

nbc

ураган "ида"

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ВАШИНГТОН, 2 сен — РИА Новости. На востоке США 22 человека погибли в результате ливней и подтоплений, вызванных ураганом "Ида", передает телеканал NBC.Жертвы, в том числе двухлетний ребенок, есть в штатах Нью-Йорк и Нью-Джерси.Ранее мэр города Нью-Йорк Билл де Блазио заявлял о девяти погибших. Он назвал потоп историческим, сообщив о рекордном объеме выпавших на регион осадков.В четверг на Восточное побережье Соединенных Штатов обрушились продолжительные ливни. Непогода охватила столичный регион, штат Пенсильвания, Нью-Джерси и Нью-Йорк. Местные телеканалы транслируют кадры затопленных улиц, вышедших из берегов рек, затопленных домов. Власти ведут эвакуацию.По словам губернатора штата Кэти Хокул, президент страны Джо Байден пообещал оказать любую помощь для борьбы со стихией. В штатах Нью-Йорк и Нью-Джерси объявили чрезвычайное положение.

сша

пенсильвания

нью-йорк (штат)

нью-джерси

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Разрушительная "Ида": последствия урагана в США Разрушительная "Ида": последствия урагана в США 2021-09-02T19:10 true PT1M07S

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в мире, природа, сша, пенсильвания, нью-йорк (штат), билл де блазио, nbc, ураган "ида", нью-джерси, видео