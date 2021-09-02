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На Украине готовятся к приезду десятков тысяч хасидов
На Украине готовятся к приезду десятков тысяч хасидов - РИА Новости, 02.09.2021
На Украине готовятся к приезду десятков тысяч хасидов
Более 600 сотрудников полиции и более 200 военнослужащих Национальной гвардии прибыли в Умань Черкасской области для охраны порядка в Рош ха-Шана в связи с... РИА Новости, 02.09.2021
2021-09-02T16:13
2021-09-02T16:13
2021-09-02T16:13
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КИЕВ, 1 сен - РИА Новости. Более 600 сотрудников полиции и более 200 военнослужащих Национальной гвардии прибыли в Умань Черкасской области для охраны порядка в Рош ха-Шана в связи с прибытием паломников-хасидов, сообщается на сайте Нацполиции Украины.Нацполиция Украины ожидает прибытия около 50 тысяч хасидов в Умань в этом году на празднование Рош ха-Шана. Хасиды ежегодно приезжают в Умань на Рош ха-Шана, чтобы отметить этот праздник и помолиться на могиле основателя брацлавского хасидизма рабби Нахмана, жившего в XVIII–XIX веках. В 2021 году праздник выпадает на 6-8 сентября. В прошлом году из-за усиленных противоэпидемических мер по COVID-19 не все желающие паломники-хасиды смогли попасть в Умань на Рош ха-Шана."Более 600 сотрудников полиции и более 200 военнослужащих Национальной гвардии прибыли в Умань для обеспечения общественного порядка и безопасности во время празднования Рош ха-Шана", - говорится в сообщении.Начальник главного управления Национальной полиции в Черкасской области Михаил Куратченко провел целевой инструктаж, обозначил задачи полиции на ближайшие 10 дней."С 1 по 6 сентября на территорию Умани прибудет 23,5 тысячи хасидов. В этом году, по предварительным подсчетам, ожидается прибытие около 50 тысяч паломников из разных стран мира. Также с 3 сентября прибудет делегация в составе 11 полицейских из Израиля, которые предоставят нам помощь в обеспечении общественной безопасности и порядка", - цитирует Куратченко пресс-служба.Уточняется, что сводный отряд насчитывает 635 сотрудников полиции из Днепропетровской, Житомирской, Винницкой, Киевской и Черкасской областей. В составе отряда - работники миграционной полиции, батальона полиции особого назначения, сотрудники патрульной полиции, тактико-оперативного реагирования управления патрульной полиции в Черкасской области, кинологи со служебными собаками, взрывотехники, оперативные работники, полиция диалога, спасатели, медики и военнослужащие Национальной гвардии Украины. Правоохранители будут нести службу круглосуточно, будут как стационарные посты, так и пешие маршруты.Рош ха-Шана (переводится с иврита как "голова года") – один из наиболее важных еврейских праздников, он отмечается два дня подряд в новолуние осеннего месяца тишрей по иудейскому календарю. Характерная черта празднования – трубление в рог-шофар во время службы в синагоге. Это действие истолковывают как вызов на Божественный суд и как призыв к покаянию. С Рош ха-Шана начинаются 10 дней молитв и покаяния, а заканчиваются главным и самым торжественным иудейским праздником – Йом-Кипур.
https://ria.ru/20210901/khasidy-1748168176.html
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в мире, украина, умань, черкасская область
КИЕВ, 1 сен - РИА Новости. Более 600 сотрудников полиции и более 200 военнослужащих Национальной гвардии прибыли в Умань Черкасской области для охраны порядка в Рош ха-Шана в связи с прибытием паломников-хасидов, сообщается на сайте Нацполиции Украины.
Нацполиция Украины ожидает прибытия около 50 тысяч хасидов в Умань в этом году на празднование Рош ха-Шана. Хасиды ежегодно приезжают в Умань на Рош ха-Шана, чтобы отметить этот праздник и помолиться на могиле основателя брацлавского хасидизма рабби Нахмана, жившего в XVIII–XIX веках. В 2021 году праздник выпадает на 6-8 сентября. В прошлом году из-за усиленных противоэпидемических мер по COVID-19 не все желающие паломники-хасиды смогли попасть в Умань на Рош ха-Шана.
"Более 600 сотрудников полиции и более 200 военнослужащих Национальной гвардии прибыли в Умань для обеспечения общественного порядка и безопасности во время празднования Рош ха-Шана", - говорится в сообщении.
Начальник главного управления Национальной полиции в Черкасской области Михаил Куратченко провел целевой инструктаж, обозначил задачи полиции на ближайшие 10 дней.
"С 1 по 6 сентября на территорию Умани прибудет 23,5 тысячи хасидов. В этом году, по предварительным подсчетам, ожидается прибытие около 50 тысяч паломников из разных стран мира. Также с 3 сентября прибудет делегация в составе 11 полицейских из Израиля, которые предоставят нам помощь в обеспечении общественной безопасности и порядка", - цитирует Куратченко пресс-служба.
Уточняется, что сводный отряд насчитывает 635 сотрудников полиции из Днепропетровской, Житомирской, Винницкой, Киевской и Черкасской областей. В составе отряда - работники миграционной полиции, батальона полиции особого назначения, сотрудники патрульной полиции, тактико-оперативного реагирования управления патрульной полиции в Черкасской области, кинологи со служебными собаками, взрывотехники, оперативные работники, полиция диалога, спасатели, медики и военнослужащие Национальной гвардии Украины. Правоохранители будут нести службу круглосуточно, будут как стационарные посты, так и пешие маршруты.
Рош ха-Шана (переводится с иврита как "голова года") – один из наиболее важных еврейских праздников, он отмечается два дня подряд в новолуние осеннего месяца тишрей по иудейскому календарю. Характерная черта празднования – трубление в рог-шофар во время службы в синагоге. Это действие истолковывают как вызов на Божественный суд и как призыв к покаянию. С Рош ха-Шана начинаются 10 дней молитв и покаяния, а заканчиваются главным и самым торжественным иудейским праздником – Йом-Кипур.