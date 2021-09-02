18:24 02.09.2021 (обновлено: 18:35 02.09.2021)
На Украине оштрафовали телеканал "НАШ"
Нацсовет Украины по ТВ снова оштрафовал телеканал "НАШ" за распространение "языка вражды"
"Штраф, а также иск в суд об аннулировании лицензии за неустранение нарушений норм законов, предусматривающих невозможность трансляции программ и передач, которые провоцируют в обществе раздор и ненависть, получил от Национального совета телеканал "НАШ", - говорится в сообщении на сайте Нацсовета.
Отмечается, что санкции были применены за эфир, в котором экс-министр юстиции Украины Елена Лукаш утверждала, что нынешняя власть страны и ее союзники в борьбе с российской агрессией представляют угрозу и опасность для людей. Еще один эфир был с участием экс-кандидата в мэры Киева Андреем Пальчевским, который, по мнению регулятора, в одном из эфиров высказывал утверждения о неполноценности украинцев.
Отмечается, что за указанные нарушения телеканал должен выплатить в государственный бюджет 119,5 тысяч гривен (4,4 тысячи долларов – ред.).
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Также регулятором были наложены санкции на компанию "Макси ТВ", которая ретранслировала указанные эфиры телеканала "Наш". Компания должна выплатить два штрафа общей суммой 239 тысяч гривен (8,8 тысяч долларов).
Нацсовет Украины по ТВ неоднократно штрафовал телеканалы "НАШ" и "Макси-ТВ" из-за высказываний оппозиционных политиков.
Ранее Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания заявил, что намерен попросить суд об аннулировании лицензии телеканала "НАШ" из-за высказываний, озвучиваемых в эфире. Депутат Верховной рады Украины от "Оппозиционной платформы - За жизнь", глава комитета по вопросам свободы слова Нестор Шуфрич назвал давлением на свободу слова возможное аннулирование лицензии у телеканала.
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