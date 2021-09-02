https://ria.ru/20210902/ukraina-1748413074.html

На Украине оштрафовали телеканал "НАШ"

На Украине оштрафовали телеканал "НАШ" - РИА Новости, 02.09.2021

На Украине оштрафовали телеканал "НАШ"

Национальный совет Украины по вопросам теле и радиовещания снова оштрафовал телеканал "НАШ" за распространение "языка вражды", а также решил направить иск в суд РИА Новости, 02.09.2021

2021-09-02T18:24

2021-09-02T18:24

2021-09-02T18:35

в мире

украина

наши

верховная рада украины

елена лукаш

нестор шуфрич

оппозиционная платформа - за жизнь

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КИЕВ, 2 сен - РИА Новости. Национальный совет Украины по вопросам теле и радиовещания снова оштрафовал телеканал "НАШ" за распространение "языка вражды", а также решил направить иск в суд об аннулировании лицензии телеканала, сообщила в четверг пресс-служба регулятора."Штраф, а также иск в суд об аннулировании лицензии за неустранение нарушений норм законов, предусматривающих невозможность трансляции программ и передач, которые провоцируют в обществе раздор и ненависть, получил от Национального совета телеканал "НАШ", - говорится в сообщении на сайте Нацсовета.Отмечается, что санкции были применены за эфир, в котором экс-министр юстиции Украины Елена Лукаш утверждала, что нынешняя власть страны и ее союзники в борьбе с российской агрессией представляют угрозу и опасность для людей. Еще один эфир был с участием экс-кандидата в мэры Киева Андреем Пальчевским, который, по мнению регулятора, в одном из эфиров высказывал утверждения о неполноценности украинцев.Отмечается, что за указанные нарушения телеканал должен выплатить в государственный бюджет 119,5 тысяч гривен (4,4 тысячи долларов – ред.).Также регулятором были наложены санкции на компанию "Макси ТВ", которая ретранслировала указанные эфиры телеканала "Наш". Компания должна выплатить два штрафа общей суммой 239 тысяч гривен (8,8 тысяч долларов).Нацсовет Украины по ТВ неоднократно штрафовал телеканалы "НАШ" и "Макси-ТВ" из-за высказываний оппозиционных политиков.Ранее Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания заявил, что намерен попросить суд об аннулировании лицензии телеканала "НАШ" из-за высказываний, озвучиваемых в эфире. Депутат Верховной рады Украины от "Оппозиционной платформы - За жизнь", глава комитета по вопросам свободы слова Нестор Шуфрич назвал давлением на свободу слова возможное аннулирование лицензии у телеканала.

https://ria.ru/20210823/protest-1746862870.html

https://ria.ru/20210819/nash-1746433446.html

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в мире, украина, наши, верховная рада украины, елена лукаш, нестор шуфрич, оппозиционная платформа - за жизнь