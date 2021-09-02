https://ria.ru/20210902/ukraina-1748404110.html
Блинкен заявил о предоставлении Украине гуманитарной помощи
Блинкен заявил о предоставлении Украине гуманитарной помощи - РИА Новости, 02.09.2021
Блинкен заявил о предоставлении Украине гуманитарной помощи
Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил о предоставлении Украине гуманитарной помощи в размере 45 миллионов долларов в текущем году. РИА Новости, 02.09.2021
2021-09-02T17:34
2021-09-02T17:34
2021-09-02T17:34
в мире
украина
сша
джо байден
владимир зеленский
энтони блинкен
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/05/14/1733098448_0:0:3074:1730_1920x0_80_0_0_b3d9fc3e0b9a90253d4e487ef5091d30.jpg
ВАШИНГТОН, 2 сен - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил о предоставлении Украине гуманитарной помощи в размере 45 миллионов долларов в текущем году.В преддверии встречи президента Украины Владимира Зеленского с главой США Джо Байденом в американской администрации уже анонсировали гумпомощь Украине на эту сумму.В распространенном пресс-службой госдепа заявлении Блинкена говорится, что США предоставят более 45 миллионов долларов "дополнительной гумпомощи", таким образом финансирование на эти цели с 2014 года превысит 351 миллион долларов. "Эта помощь поможет обеспечить жизненно важную пищу, жилье, материалы для отопления дома, необходимую медицинскую помощь, включая психологическую поддержку", - заявил Блинкен.Блинкен заявил, что выделенные средства позволят международным гуманитарным партнерам оказывать дальнейшую поддержку порядка 3,4 миллионам нуждающихся украинцев, в том числе "вынужденно перемещенным в результате проводимого Россией конфликта на востоке Украины".Россия также неоднократно заявляла, что не является стороной конфликта на Украине и субъектом минских соглашений по урегулированию.
https://ria.ru/20210902/pomosch-1748314925.html
https://ria.ru/20210902/kontrmery-1748355374.html
украина
сша
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/05/14/1733098448_22:0:2753:2048_1920x0_80_0_0_d11d03cfc329ccd4859d018c35d13556.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, сша, джо байден, владимир зеленский, энтони блинкен, россия
Блинкен заявил о предоставлении Украине гуманитарной помощи
Госсекретарь США Блинкен подтвердил выделение Украине 45 миллионов долларов гумпомощи