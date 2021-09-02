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Блинкен заявил о предоставлении Украине гуманитарной помощи
Блинкен заявил о предоставлении Украине гуманитарной помощи - РИА Новости, 02.09.2021
Блинкен заявил о предоставлении Украине гуманитарной помощи
Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил о предоставлении Украине гуманитарной помощи в размере 45 миллионов долларов в текущем году. РИА Новости, 02.09.2021
2021-09-02T17:34
2021-09-02T17:34
в мире
украина
сша
джо байден
владимир зеленский
энтони блинкен
россия
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ВАШИНГТОН, 2 сен - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил о предоставлении Украине гуманитарной помощи в размере 45 миллионов долларов в текущем году.В преддверии встречи президента Украины Владимира Зеленского с главой США Джо Байденом в американской администрации уже анонсировали гумпомощь Украине на эту сумму.В распространенном пресс-службой госдепа заявлении Блинкена говорится, что США предоставят более 45 миллионов долларов "дополнительной гумпомощи", таким образом финансирование на эти цели с 2014 года превысит 351 миллион долларов. "Эта помощь поможет обеспечить жизненно важную пищу, жилье, материалы для отопления дома, необходимую медицинскую помощь, включая психологическую поддержку", - заявил Блинкен.Блинкен заявил, что выделенные средства позволят международным гуманитарным партнерам оказывать дальнейшую поддержку порядка 3,4 миллионам нуждающихся украинцев, в том числе "вынужденно перемещенным в результате проводимого Россией конфликта на востоке Украины".Россия также неоднократно заявляла, что не является стороной конфликта на Украине и субъектом минских соглашений по урегулированию.
https://ria.ru/20210902/pomosch-1748314925.html
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в мире, украина, сша, джо байден, владимир зеленский, энтони блинкен, россия
17:34 02.09.2021
 
Блинкен заявил о предоставлении Украине гуманитарной помощи

Госсекретарь США Блинкен подтвердил выделение Украине 45 миллионов долларов гумпомощи

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкГосударственный секретарь США Энтони Блинкен во время встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым
Государственный секретарь США Энтони Блинкен во время встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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ВАШИНГТОН, 2 сен - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил о предоставлении Украине гуманитарной помощи в размере 45 миллионов долларов в текущем году.
В преддверии встречи президента Украины Владимира Зеленского с главой США Джо Байденом в американской администрации уже анонсировали гумпомощь Украине на эту сумму.
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В распространенном пресс-службой госдепа заявлении Блинкена говорится, что США предоставят более 45 миллионов долларов "дополнительной гумпомощи", таким образом финансирование на эти цели с 2014 года превысит 351 миллион долларов. "Эта помощь поможет обеспечить жизненно важную пищу, жилье, материалы для отопления дома, необходимую медицинскую помощь, включая психологическую поддержку", - заявил Блинкен.
Блинкен заявил, что выделенные средства позволят международным гуманитарным партнерам оказывать дальнейшую поддержку порядка 3,4 миллионам нуждающихся украинцев, в том числе "вынужденно перемещенным в результате проводимого Россией конфликта на востоке Украины".
Россия также неоднократно заявляла, что не является стороной конфликта на Украине и субъектом минских соглашений по урегулированию.
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В миреУкраинаСШАДжо БайденВладимир ЗеленскийЭнтони БлинкенРоссия
 
 
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