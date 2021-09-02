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"А на пианино сыграть не забыл": в Сети высмеяли визит Зеленского в США
"А на пианино сыграть не забыл": в Сети высмеяли визит Зеленского в США - РИА Новости, 02.09.2021
"А на пианино сыграть не забыл": в Сети высмеяли визит Зеленского в США
Читатели украинского агентства УНИАН раскритиковали президента Владимира Зеленского, который после встречи с американским коллегой Джо Байденом признался, что... РИА Новости, 02.09.2021
2021-09-02T12:31
2021-09-02T12:31
2021-09-02T12:52
в мире
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киев
сша
джо байден
владимир зеленский
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МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Читатели украинского агентства УНИАН раскритиковали президента Владимира Зеленского, который после встречи с американским коллегой Джо Байденом признался, что забыл обсудить с ним его визит в Киев.Украинский лидер находится с рабочим визитом в США."Кто бы сомневался, "политик", — возмутился пользователь Юрий Клименко."А на пианино поиграть не забыл!" — сыронизировал Дмитро Токар."Без слез невозможно читать речи Зеленского! Набор слов! Это ужас! Этот человек руководит страной", — отметила Zosia Fedchuk."Ой, по головке погладил, денежек дал, а чего еще убогому и примитивному пианисту из "Квартала" надо..." — подытожили читатели.Ранее глава Белого дома заявил, что надеется однажды вновь посетить Украину, куда приезжал в 2017 году. В республике он последний раз был в качестве вице-президента перед уходом с поста Барака Обамы.
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в мире, украина, киев, сша, джо байден, владимир зеленский
12:31 02.09.2021 (обновлено: 12:52 02.09.2021)
"А на пианино сыграть не забыл": в Сети высмеяли визит Зеленского в США
Пользователи Сети высмеяли Зеленского, забывшего пригласить Байдена на Украину