https://ria.ru/20210902/ukraina-1748338595.html

"А на пианино сыграть не забыл": в Сети высмеяли визит Зеленского в США

"А на пианино сыграть не забыл": в Сети высмеяли визит Зеленского в США - РИА Новости, 02.09.2021

"А на пианино сыграть не забыл": в Сети высмеяли визит Зеленского в США

Читатели украинского агентства УНИАН раскритиковали президента Владимира Зеленского, который после встречи с американским коллегой Джо Байденом признался, что... РИА Новости, 02.09.2021

2021-09-02T12:31

2021-09-02T12:31

2021-09-02T12:52

в мире

украина

киев

сша

джо байден

владимир зеленский

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МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Читатели украинского агентства УНИАН раскритиковали президента Владимира Зеленского, который после встречи с американским коллегой Джо Байденом признался, что забыл обсудить с ним его визит в Киев.Украинский лидер находится с рабочим визитом в США."Кто бы сомневался, "политик", — возмутился пользователь Юрий Клименко."А на пианино поиграть не забыл!" — сыронизировал Дмитро Токар."Без слез невозможно читать речи Зеленского! Набор слов! Это ужас! Этот человек руководит страной", — отметила Zosia Fedchuk."Ой, по головке погладил, денежек дал, а чего еще убогому и примитивному пианисту из "Квартала" надо..." — подытожили читатели.Ранее глава Белого дома заявил, что надеется однажды вновь посетить Украину, куда приезжал в 2017 году. В республике он последний раз был в качестве вице-президента перед уходом с поста Барака Обамы.

https://ria.ru/20210902/ukraina-1748260848.html

украина

киев

сша

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в мире, украина, киев, сша, джо байден, владимир зеленский