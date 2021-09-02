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Голубая мечта для Украины: что Зеленский действительно получил от Байдена
Голубая мечта для Украины: что Зеленский действительно получил от Байдена - РИА Новости, 02.09.2021
Голубая мечта для Украины: что Зеленский действительно получил от Байдена
Столь выстраданная встреча президентов США и Украины состоялась. И неважно, принесла она результаты или нет, но сам факт этой беседы украинским обывателям... РИА Новости, 02.09.2021
2021-09-02T08:00
2021-09-02T10:19
в мире
авторы
сша
джо байден
владимир зеленский
мид украины
министерство обороны сша
энергоатом
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Столь выстраданная встреча президентов США и Украины состоялась. И неважно, принесла она результаты или нет, но сам факт этой беседы украинским обывателям преподносят как невероятную победу.Достаточно вспомнить, что мечты о такой встрече команда Владимира Зеленского начала озвучивать еще до того, как Джо Байден стал президентом. Буквально сразу после американских выборов, в ноябре прошлого года, украинские "слуги народа" принялись вбрасывать в международные СМИ идею приглашения Зеленского на инаугурацию нового лидера Соединенных Штатов.Затем унизительные просьбы и намеки озвучивались постоянно, в том числе и самим Зеленским. Например, еще в начале июня, когда стало известно о предстоящем Женевском саммите президентов России и США, украинский лидер призвал Байдена принять его "в любой момент и в любой точке планеты" до встречи с Владимиром Путиным. На назойливые приставания президент США ответил согласием встретиться в июле. Потом этот срок расширили до "конца лета". Затем приглашение было перенесено на 30 августа, затем — на 31-е. Казалось бы, куда еще переносить, если лето заканчивается.Но когда для Байдена началась кабульская катастрофа, всем стало понятно, что 31 августа (финальный день, отведенный для вывода американцев из Афганистана) — самая неудачная дата, когда президенту США уж точно будет не до украинского коллеги. Для того чтобы выполнить обещание принять Зеленского летом, Белому дому пришлось придумывать "32 августа".Самое смешное, что даже в момент, когда только ленивый не указывал на невозможность встречи в последний день лета, МИД Украины никак не мог понять очевидного. Его глава Дмитрий Кулеба еще 27 августа уверял всех: "Никаких индикаторов из Вашингтона о возможности переноса визита нет". Что само по себе много говорит об уровне этого министра.Как видим, американский лидер явно не горел желанием встречаться с гостем из Киева. Что вызывало явное недоумение украинских политиков. Ведь сразу после победы демократов на президентских выборах в Киеве стали убеждать себя в том, что Байден — большой друг Украины, "первый в истории президент США, которому в первый год работы не нужно объяснять, что такое Украина".В Киеве искренне не понимали, что для нынешнего президента США украинская тема была и еще долго будет оставаться "токсичной" ввиду похождений его сына Хантера Байдена в газовой компании "Бурисма" и вполне обоснованных обвинений в коррупции. Даже простое появление главы Белого дома возле любого украинского политика или чиновника чревато возобновлением этой темы в американских СМИ. А тут еще история с договоренностями США и Германии по "Северному потоку — 2", за которые Байдена сильно критикуют и некоторые представители его же партии, обвиняющие его в "сдаче Украины".Следует полагать, что Байден и дальше тянул бы с приемом Зеленского. Но идея визита в конце лета как раз и состояла в том, чтобы минимизировать контакты украинской стороны с потенциальными критиками президента США из числа конгрессменов и сенаторов. Как верно заметил Forbes, данная "встреча была назначена на наиболее мертвую неделю в политическом календаре столицы", когда в Вашингтоне не должно было быть никого. Понимая это, лоббисты Украины в конгрессе даже требовали от Байдена перенести даты визита Зеленского с тем, чтобы возможно было встретиться с гостем. Потому-то дольше оттягивать встречу американский лидер не хотел — она должна была состояться в "мертвый сезон", не позже. Так Зеленский оказался в Вашингтоне, так Украина "победила".Собственно, другими успехами Киев похвастаться не может. Если, конечно, не считать 60 миллионов долларов военной помощи, которые Пентагон дополнительно выделил украинцам. Но что такое 60 миллионов для Украины, привезшей в США невероятные проекты на десятки и даже сотни миллиардов! Чувствовалось, как аппетиты Зеленского росли по ходу его выступлений. Правда, одновременно складывалось впечатление, что он совершенно не понимает, о чем говорит.Самый яркий пример — торжественное подписание меморандума между украинской компанией "Энергоатом" и американской корпорацией Westinghouse. Зеленский, а вслед за ним и почти все украинские СМИ, просто заходятся от восторга: мол, на Украину придут 30 миллиардов долларов "инвестиций", благодаря которым американцы построят пять атомных энергоблоков.Украинскому мечтателю с Банковой явно никто не рассказал о том, что Westinghouse не так давно объявляла себя банкротом и чуть было не потопила из-за своих неподъемных долгов материнскую компанию Toshiba. О каких "инвестициях" от банкрота может идти речь? То есть тот меморандум, который подписан в присутствии Зеленского, предусматривает, что это Киев должен где-то найти и заплатить американской фирме 30 миллиардов, а не наоборот. А эта сумма — практически весь годовой бюджет Украины.Но Зеленского такие подробности не волнуют. Оказавшись на американской земле, он потерял всякое чувство меры, представив там некий "план трансформации Украины" на несколько лет вперед (который, надо заметить, на Украине никто и не видел). Основная его задача, по словам самого президента, не строительство, не улучшение благосостояния народа, а "привлечение около 300 миллиардов долларов в украинскую экономику". Всего-то 300 миллиардов — пустяк какой! Кто, откуда и, главное, зачем будет вкладывать в эту бездонную бочку под названием "Украина" такие деньги, Зеленский не пояснял. Видимо, это само собой разумеется.Судя по комментариям советников Зеленского для Financial Times, они и в самом деле подумали, что после ухода из Афганистана у американцев появляется масса свободных денег, которые запросто можно вкладывать в другой безумный проект. "Было бы логично предоставить Украине тот же уровень военной и финансовой помощи, которую получал Афганистан. &lt;…&gt; Вашингтону пришло время осознать, что Украина нуждается в миллиардах долларах помощи", — без зазрения совести заявляют представители команды Зеленского. Похоже, тот действительно внял советам своей команды держаться подобной линии поведения, не понимая, что для Байдена на фоне его проблем с афганским фиаско такой подход болезненный и даже оскорбительный.Показательно, что даже Курт Волкер, давний лоббист Украины в США, призвал Киев ограничить свои невероятные финансовые запросы и уж точно не проводить параллелей с Афганистаном, поскольку "в Штатах люди считают, что эти деньги были потрачены напрасно". Волкер дал понять, что 60 миллионов от Пентагона — это максимум, на который Зеленский может рассчитывать в таких условиях.Понял это украинский президент или не понял, сказать пока что сложно. Но в любом случае совместное заявление по итогам встречи Байдена и Зеленского торжественно зафиксировало полную безрезультатность встречи. Вновь, в который уже раз, заявлена "поддержка США суверенитета и территориальной целостности Украины", вновь выражена готовность "противостоять агрессии России". Кстати, снова констатирована гибель 14 тысяч украинцев за время конфликта в Донбассе. Вашингтон и Киев даже не заметили, что тем самым признали: на Украине идет гражданская война, ведь 14 тысяч погибших — это общие потери с обеих сторон. И раз все они — украинцы, то нет и никакой "внешней агрессии".Как отмечают сами украинские депутаты, единственная новизна в совместном заявлении Байдена и Зеленского — это появление пункта об обязательстве Украины ужесточить наказание за дискриминацию сексуальных меньшинств. Тут следует отметить, что включения именно этого пункта добивались те самые американские конгрессмены, которые считаются "друзьями Украины" и на поддержку которых в борьбе против "Северного потока — 2" так надеялся Киев. Но, как видим, поддержка прав ЛГБТ для них важнее какого-то газопровода.Пункт про достраиваемый газопровод, надо признать, также был включен в заявление. Правда, тут логика совсем отказала Зеленскому. Во время встречи с министром энергетики США он умудрился назвать российский газ "самым грязным в мире" и в то же самое время попросил Америку поспособствовать сохранению транзита такого страшного, такого зловредного, такого грязного газа через Украину. Видимо, по мнению бывшего комика, все еще не понявшего суть работы президента, газ, проходя через территорию Украины, сразу очищается. Другой логики здесь не найти.Вот, собственно, и весь визит. Из Америки Зеленский привезет массу бравурных заявлений о многомиллиардных инвестициях и ноль инвестиций, заверения в поддержке при полном отсутствии таковой, угрозы в адрес России, которые в самой России вызовут лишь усмешки.
https://ria.ru/20210902/energetika-1748259831.html
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в мире, авторы, сша, джо байден, владимир зеленский, мид украины, министерство обороны сша, энергоатом, северный поток — 2, хантер байден, россия
08:00 02.09.2021 (обновлено: 10:19 02.09.2021)
 

Голубая мечта для Украины: что Зеленский действительно получил от Байдена

© REUTERS / Jonathan ErnstПрезидент Украины Владимир Зеленский и президент США Джо Байден во время встречи в Белом доме
Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Джо Байден во время встречи в Белом доме - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
© REUTERS / Jonathan Ernst
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Украинский политолог Владимир Корнилов
Владимир Корнилов
Все материалы
Столь выстраданная встреча президентов США и Украины состоялась. И неважно, принесла она результаты или нет, но сам факт этой беседы украинским обывателям преподносят как невероятную победу.
Достаточно вспомнить, что мечты о такой встрече команда Владимира Зеленского начала озвучивать еще до того, как Джо Байден стал президентом. Буквально сразу после американских выборов, в ноябре прошлого года, украинские "слуги народа" принялись вбрасывать в международные СМИ идею приглашения Зеленского на инаугурацию нового лидера Соединенных Штатов.
Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в США - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Вчера, 01:42
Зеленский обсудил с Байденом энергетическую безопасность Украины
Затем унизительные просьбы и намеки озвучивались постоянно, в том числе и самим Зеленским. Например, еще в начале июня, когда стало известно о предстоящем Женевском саммите президентов России и США, украинский лидер призвал Байдена принять его "в любой момент и в любой точке планеты" до встречи с Владимиром Путиным. На назойливые приставания президент США ответил согласием встретиться в июле. Потом этот срок расширили до "конца лета". Затем приглашение было перенесено на 30 августа, затем — на 31-е. Казалось бы, куда еще переносить, если лето заканчивается.
Но когда для Байдена началась кабульская катастрофа, всем стало понятно, что 31 августа (финальный день, отведенный для вывода американцев из Афганистана) — самая неудачная дата, когда президенту США уж точно будет не до украинского коллеги. Для того чтобы выполнить обещание принять Зеленского летом, Белому дому пришлось придумывать "32 августа".
Самое смешное, что даже в момент, когда только ленивый не указывал на невозможность встречи в последний день лета, МИД Украины никак не мог понять очевидного. Его глава Дмитрий Кулеба еще 27 августа уверял всех: "Никаких индикаторов из Вашингтона о возможности переноса визита нет". Что само по себе много говорит об уровне этого министра.
Как видим, американский лидер явно не горел желанием встречаться с гостем из Киева. Что вызывало явное недоумение украинских политиков. Ведь сразу после победы демократов на президентских выборах в Киеве стали убеждать себя в том, что Байден — большой друг Украины, "первый в истории президент США, которому в первый год работы не нужно объяснять, что такое Украина".
Площадь Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 01.09.2021
1 сентября, 23:19
В Киеве заявили, что США помогут Украине "бороться" с Россией
В Киеве искренне не понимали, что для нынешнего президента США украинская тема была и еще долго будет оставаться "токсичной" ввиду похождений его сына Хантера Байдена в газовой компании "Бурисма" и вполне обоснованных обвинений в коррупции. Даже простое появление главы Белого дома возле любого украинского политика или чиновника чревато возобновлением этой темы в американских СМИ. А тут еще история с договоренностями США и Германии по "Северному потоку — 2", за которые Байдена сильно критикуют и некоторые представители его же партии, обвиняющие его в "сдаче Украины".
Следует полагать, что Байден и дальше тянул бы с приемом Зеленского. Но идея визита в конце лета как раз и состояла в том, чтобы минимизировать контакты украинской стороны с потенциальными критиками президента США из числа конгрессменов и сенаторов. Как верно заметил Forbes, данная "встреча была назначена на наиболее мертвую неделю в политическом календаре столицы", когда в Вашингтоне не должно было быть никого. Понимая это, лоббисты Украины в конгрессе даже требовали от Байдена перенести даты визита Зеленского с тем, чтобы возможно было встретиться с гостем. Потому-то дольше оттягивать встречу американский лидер не хотел — она должна была состояться в "мертвый сезон", не позже. Так Зеленский оказался в Вашингтоне, так Украина "победила".
Собственно, другими успехами Киев похвастаться не может. Если, конечно, не считать 60 миллионов долларов военной помощи, которые Пентагон дополнительно выделил украинцам. Но что такое 60 миллионов для Украины, привезшей в США невероятные проекты на десятки и даже сотни миллиардов! Чувствовалось, как аппетиты Зеленского росли по ходу его выступлений. Правда, одновременно складывалось впечатление, что он совершенно не понимает, о чем говорит.
Самый яркий пример — торжественное подписание меморандума между украинской компанией "Энергоатом" и американской корпорацией Westinghouse. Зеленский, а вслед за ним и почти все украинские СМИ, просто заходятся от восторга: мол, на Украину придут 30 миллиардов долларов "инвестиций", благодаря которым американцы построят пять атомных энергоблоков.
Береговые объекты на территории газораспределительного центра магистрального газопровода Северный поток-2 в городе Любмин в Германии - РИА Новости, 1920, 01.09.2021
1 сентября, 23:19В мире
Украина и США приняли совместное заявление по "Северному потоку-2"
Украинскому мечтателю с Банковой явно никто не рассказал о том, что Westinghouse не так давно объявляла себя банкротом и чуть было не потопила из-за своих неподъемных долгов материнскую компанию Toshiba. О каких "инвестициях" от банкрота может идти речь? То есть тот меморандум, который подписан в присутствии Зеленского, предусматривает, что это Киев должен где-то найти и заплатить американской фирме 30 миллиардов, а не наоборот. А эта сумма — практически весь годовой бюджет Украины.
Но Зеленского такие подробности не волнуют. Оказавшись на американской земле, он потерял всякое чувство меры, представив там некий "план трансформации Украины" на несколько лет вперед (который, надо заметить, на Украине никто и не видел). Основная его задача, по словам самого президента, не строительство, не улучшение благосостояния народа, а "привлечение около 300 миллиардов долларов в украинскую экономику". Всего-то 300 миллиардов — пустяк какой! Кто, откуда и, главное, зачем будет вкладывать в эту бездонную бочку под названием "Украина" такие деньги, Зеленский не пояснял. Видимо, это само собой разумеется.
Судя по комментариям советников Зеленского для Financial Times, они и в самом деле подумали, что после ухода из Афганистана у американцев появляется масса свободных денег, которые запросто можно вкладывать в другой безумный проект. "Было бы логично предоставить Украине тот же уровень военной и финансовой помощи, которую получал Афганистан. <…> Вашингтону пришло время осознать, что Украина нуждается в миллиардах долларах помощи", — без зазрения совести заявляют представители команды Зеленского. Похоже, тот действительно внял советам своей команды держаться подобной линии поведения, не понимая, что для Байдена на фоне его проблем с афганским фиаско такой подход болезненный и даже оскорбительный.
Показательно, что даже Курт Волкер, давний лоббист Украины в США, призвал Киев ограничить свои невероятные финансовые запросы и уж точно не проводить параллелей с Афганистаном, поскольку "в Штатах люди считают, что эти деньги были потрачены напрасно". Волкер дал понять, что 60 миллионов от Пентагона — это максимум, на который Зеленский может рассчитывать в таких условиях.
Президент США Джо Байден во время выступления в Белом доме - РИА Новости, 1920, 01.09.2021
1 сентября, 21:41
Байден заявил, что рассчитывает посетить Украину
Понял это украинский президент или не понял, сказать пока что сложно. Но в любом случае совместное заявление по итогам встречи Байдена и Зеленского торжественно зафиксировало полную безрезультатность встречи. Вновь, в который уже раз, заявлена "поддержка США суверенитета и территориальной целостности Украины", вновь выражена готовность "противостоять агрессии России". Кстати, снова констатирована гибель 14 тысяч украинцев за время конфликта в Донбассе. Вашингтон и Киев даже не заметили, что тем самым признали: на Украине идет гражданская война, ведь 14 тысяч погибших — это общие потери с обеих сторон. И раз все они — украинцы, то нет и никакой "внешней агрессии".
Как отмечают сами украинские депутаты, единственная новизна в совместном заявлении Байдена и Зеленского — это появление пункта об обязательстве Украины ужесточить наказание за дискриминацию сексуальных меньшинств. Тут следует отметить, что включения именно этого пункта добивались те самые американские конгрессмены, которые считаются "друзьями Украины" и на поддержку которых в борьбе против "Северного потока — 2" так надеялся Киев. Но, как видим, поддержка прав ЛГБТ для них важнее какого-то газопровода.
Пункт про достраиваемый газопровод, надо признать, также был включен в заявление. Правда, тут логика совсем отказала Зеленскому. Во время встречи с министром энергетики США он умудрился назвать российский газ "самым грязным в мире" и в то же самое время попросил Америку поспособствовать сохранению транзита такого страшного, такого зловредного, такого грязного газа через Украину. Видимо, по мнению бывшего комика, все еще не понявшего суть работы президента, газ, проходя через территорию Украины, сразу очищается. Другой логики здесь не найти.
Вот, собственно, и весь визит. Из Америки Зеленский привезет массу бравурных заявлений о многомиллиардных инвестициях и ноль инвестиций, заверения в поддержке при полном отсутствии таковой, угрозы в адрес России, которые в самой России вызовут лишь усмешки.
Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в США - РИА Новости, 1920, 01.09.2021
1 сентября, 20:11
Климкин назвал главную интригу визита Зеленского в США
 
В миреАвторыСШАДжо БайденВладимир ЗеленскийМИД УкраиныМинистерство обороны СШАЭнергоатомСеверный поток — 2Хантер БайденРоссия
 
 
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