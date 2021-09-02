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"Президент Левински". Что услышал Зеленский в Овальном кабинете
"Президент Левински". Что услышал Зеленский в Овальном кабинете - РИА Новости, 02.09.2021
"Президент Левински". Что услышал Зеленский в Овальном кабинете
Визит президента Украины в США мог быть просто поездкой за новыми указаниями. Киевская делегация провела в Вашингтоне немало встреч, на которых прозвучало много РИА Новости, 02.09.2021
2021-09-02T08:00
2021-09-02T10:29
украина
киев
вашингтон (город)
владимир зеленский
youtube
северный поток
westinghouse electric
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МОСКВА, 2 сен — РИА Новости, Антон Лисицын. Визит президента Украины в США мог быть просто поездкой за новыми указаниями. Киевская делегация провела в Вашингтоне немало встреч, на которых прозвучало много громких заявлений — о поддержке курса в НАТО, строительстве американцами энергоблоков для Хмельницкой АЭС. Но будет ли от этого хоть какой-то реальный результат — неясно. С чем Зеленский возвращается домой от Байдена — узнавало РИА Новости.Повторение сказанногоВстречу президента США с его украинским коллегой переносили два раза. Разговор глав государств наконец состоялся 1 сентября. Перед этим в микроблоге Twitter хозяина Белого дома появилась запись о том, как Байден с нетерпением ожидает Зеленского, чтобы "подтвердить приверженность Америки суверенитету, территориальной целостности и евроатлантическим устремлениям Украины". Правда, в ходе самой встречи официальный аккаунт опубликовал новость о сугубо внутренних проблемах Соединенных Штатов — по вопросу абортов в Техасе. О том, что медиа Соединенных Штатов больше сконцентрированы на американской повестке, косвенно свидетельствует и то, что спутниковый канал C-SPAN назвал в текстовой подводке Зеленского президентом Левински.В выпущенном по итогам мероприятия совместном заявлении ничего нового: стратегическое партнерство, общие ценности, военная помощь на 60 миллионов долларов, необходимость реформ и сохранения транзита газа через Украину. Из-за того, что Белый дом перед самым визитом Зеленского в Вашингтон вновь сдвинул дату встречи с 31 августа на 1 сентября, в последний день календарного лета глава украинского государства и его окружение общались в столице с чиновниками разного уровня.Министр цифровой трансформации Михаил Федоров, например, поговорил с менеджментом Google. И предложил IT-гиганту позволить "независимым" украинским редакторам модерировать украинский сегмент YouTube. С понятной целью — удалять видео из России. "Сейчас нашим пользователям предлагается российский контент, что недопустимо, когда на Украине идет война", — пояснил он.Зеленский тем временем побеседовал с главой американского военного ведомства Ллойдом Остином. Шеф Пентагона сообщил, что Киев и Вашингтон подпишут соглашение, направленное на "поддержку стремления Украины к членству в НАТО и углубление сотрудничества в таких областях, как безопасность в Черном море, киберзащита и обмен информацией"."Наша поддержка суверенитета, территориальной целостности и евроатлантического выбора Украины непоколебима, — заверял Остин гостей. — Мы вновь призываем Россию прекратить оккупацию Крыма и конфликт на востоке Украины, и мы продолжим помогать вам перед лицом российской агрессии".С министром энергетики Дженнифер Гренхольм Зеленский обсуждал "Северный поток — 2". "Российский газ является самым грязным в мире из-за значительных выбросов метана в процессе добычи и транспортировки, а также из-за коррупции, шантажа и манипуляций", — уверял украинский президент и убеждал собеседницу предотвратить использование газа в качестве политического оружия.Вопрос поставок топлива для Киева болезненный. Перед самым визитом Зеленского в США украинские политики опубликовали на сайте Атлантического совета письмо Байдену с просьбой остановить "Северный поток — 2". "Мы призываем вас изменить курс и послать президенту Путину четкий сигнал, полный решимости, что Америка стоит на стороне Украины", — говорится в обращении.Помимо упреков в адрес России, Киеву действительно есть чем заняться в собственной энергетике. Поэтому Зеленский поднял тему мирного атома.В твиттере он сообщил, что украинский "Энергоатом" и американская Westinghouse Electric подписали меморандум о совместном строительстве энергоблока Хмельницкой АЭС. Затем будут еще четыре. "Общая стоимость проекта — до 30 миллиардов долларов", — указал Зеленский, не уточняя, откуда возьмется такая сумма.Этой АЭС должен был заниматься "Росатом". Но в 2015-м Киев расторг контракт, хотя российская сторона исполняла все взятые на себя обязательства.Делами земными украинский президент не ограничился. С главой NASA Биллом Нельсоном он обсудил проекты, к которым Киев может присоединиться "со своими уникальными космическими технологиями". И провозгласил: "Украина должна снова стать космической державой".Финальное и самое важное мероприятие — разговор в Овальном кабинете. Но о чем беседовали с глазу на глаз два президента, пока неизвестно. СМИ сообщали, что Белый дом отказался от трансляции встречи и совместного брифинга. Кто ждет Зеленского в КиевеУкраина не получила в Вашингтоне ни конкретных предложений, ни даже значимых обещаний, считает Иван Лизан, глава аналитического бюро СОНАР-2050. "Шестьдесят миллионов долларов на фоне спущенных на афганскую армию десятков миллиардов выглядят почти издевкой, — отмечает собеседник РИА Новости. — Тем более, насколько я знаю, это пойдет на закупку противотанковых комплексов "Джавелин", а не танков, РСЗО и прочего, что могло бы изменить баланс сил в Донбассе".Не упоминали и "план действий по членству в НАТО", что могло бы означать приглашение Украины в альянс. "Даже о такой перспективе никто не будет говорить до конца осени — начала зимы, пока действует Женевский переговорный формат между США и Россией. Вашингтон старается не раздражать Москву в этом вопросе", — указывает Лизан.Успехом можно было бы назвать меморандум с Westinghouse. Но компания, вытесняющая "Росатом" с украинского рынка, неизбежно столкнется с трудностями. "Сама она не строит новые блоки, там большие проблемы с технологиями, сроками. Да и со сметами. Финансовое положение шаткое, Westinghouse недавно перепродали. А с заявленными задачами — достройкой замороженного блока АЭС — корпорация раньше не сталкивалась", — перечисляет Лизан.Поэтому самым серьезным достижением украинской делегации может быть создание офиса YouTube в Киеве. Это позволит властям эффективно банить неугодные чиновникам каналы.Очевидно, на большее и не стоило рассчитывать. "Сейчас не до Зеленского. На повестке — Афганистан, о чем сказал Остин, потом проблема с потопом в Луизиане, хватает и других вопросов. Не до Украины американцам. И никто в Соединенных Штатах не поймет, если нынешняя администрация предоставит Киеву какие-то серьезные денежные средства без выгоды для американских компаний", — подводит итог собеседник.Украинский политтехнолог Андрей Золотарев оценивает результаты визита как умеренно оптимистичные для Зеленского. "Все не так хорошо, как хотелось офису президента, но и не так плохо, как изображают оппоненты "зеленых". Вашингтон дал какую-то толику военной помощи, есть виды на контракт с Westinghouse, будет, возможно, и сотрудничество с YouTube", — говорит он."Главная задача для Зеленского — понравиться Байдену. Американский лидер уже не в том возрасте, чтобы его можно было очаровать, но какое-то впечатление украинский президент на хозяина Белого дома произвести очень хотел", — уверен Золотарев.И от того, получил ли руководитель Украины кредит доверия на ближайшие полгода-год, зависит вся политика в Киеве. Именно это и есть основное содержание разговора в Овальном кабинете. Если выяснится, что Байден отказал в карт-бланше на действия внутри страны, противники Зеленского воспримут это как сигнал к немедленной атаке. И тогда уже в сентябре глава украинского государства рискует столкнуться с серьезными проблемами.
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украина
киев
вашингтон (город)
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РИА Новости
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"Они здесь, они повсюду" – Зеленский пошутил про вездесущих русских
Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции с госсекретарем США Энтони Блинкеном пошутил про русских: "они везде".
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украина, киев, вашингтон (город), владимир зеленский, youtube, северный поток, westinghouse electric, михаил федоров, билл нельсон
08:00 02.09.2021 (обновлено: 10:29 02.09.2021)
 

"Президент Левински". Что услышал Зеленский в Овальном кабинете

© REUTERS / Jonathan ErnstПрезидент Украины Владимир Зеленский и президент США Джо Байден во время встречи в Белом доме
Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Джо Байден во время встречи в Белом доме - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
© REUTERS / Jonathan Ernst
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МОСКВА, 2 сен — РИА Новости, Антон Лисицын. Визит президента Украины в США мог быть просто поездкой за новыми указаниями. Киевская делегация провела в Вашингтоне немало встреч, на которых прозвучало много громких заявлений — о поддержке курса в НАТО, строительстве американцами энергоблоков для Хмельницкой АЭС. Но будет ли от этого хоть какой-то реальный результат — неясно. С чем Зеленский возвращается домой от Байдена — узнавало РИА Новости.

Повторение сказанного

Встречу президента США с его украинским коллегой переносили два раза. Разговор глав государств наконец состоялся 1 сентября. Перед этим в микроблоге Twitter хозяина Белого дома появилась запись о том, как Байден с нетерпением ожидает Зеленского, чтобы "подтвердить приверженность Америки суверенитету, территориальной целостности и евроатлантическим устремлениям Украины". Правда, в ходе самой встречи официальный аккаунт опубликовал новость о сугубо внутренних проблемах Соединенных Штатов — по вопросу абортов в Техасе. О том, что медиа Соединенных Штатов больше сконцентрированы на американской повестке, косвенно свидетельствует и то, что спутниковый канал C-SPAN назвал в текстовой подводке Зеленского президентом Левински.
В выпущенном по итогам мероприятия совместном заявлении ничего нового: стратегическое партнерство, общие ценности, военная помощь на 60 миллионов долларов, необходимость реформ и сохранения транзита газа через Украину.
Из-за того, что Белый дом перед самым визитом Зеленского в Вашингтон вновь сдвинул дату встречи с 31 августа на 1 сентября, в последний день календарного лета глава украинского государства и его окружение общались в столице с чиновниками разного уровня.
CC BY-SA 4.0 / Офис президента Украины / Визит президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон
Визит президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
CC BY-SA 4.0 / Офис президента Украины /
Визит президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон
Министр цифровой трансформации Михаил Федоров, например, поговорил с менеджментом Google. И предложил IT-гиганту позволить "независимым" украинским редакторам модерировать украинский сегмент YouTube. С понятной целью — удалять видео из России. "Сейчас нашим пользователям предлагается российский контент, что недопустимо, когда на Украине идет война", — пояснил он.
Зеленский тем временем побеседовал с главой американского военного ведомства Ллойдом Остином. Шеф Пентагона сообщил, что Киев и Вашингтон подпишут соглашение, направленное на "поддержку стремления Украины к членству в НАТО и углубление сотрудничества в таких областях, как безопасность в Черном море, киберзащита и обмен информацией".
"Наша поддержка суверенитета, территориальной целостности и евроатлантического выбора Украины непоколебима, — заверял Остин гостей. — Мы вновь призываем Россию прекратить оккупацию Крыма и конфликт на востоке Украины, и мы продолжим помогать вам перед лицом российской агрессии".
С министром энергетики Дженнифер Гренхольм Зеленский обсуждал "Северный поток — 2". "Российский газ является самым грязным в мире из-за значительных выбросов метана в процессе добычи и транспортировки, а также из-за коррупции, шантажа и манипуляций", — уверял украинский президент и убеждал собеседницу предотвратить использование газа в качестве политического оружия.
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции по итогам двух лет пребывания в должности главы государства - РИА Новости, 1920, 05.08.2021
5 августа, 08:00
Нет денег на Крым. Киев расписался в своей беспомощности
Вопрос поставок топлива для Киева болезненный. Перед самым визитом Зеленского в США украинские политики опубликовали на сайте Атлантического совета письмо Байдену с просьбой остановить "Северный поток — 2". "Мы призываем вас изменить курс и послать президенту Путину четкий сигнал, полный решимости, что Америка стоит на стороне Украины", — говорится в обращении.
Помимо упреков в адрес России, Киеву действительно есть чем заняться в собственной энергетике. Поэтому Зеленский поднял тему мирного атома.
В твиттере он сообщил, что украинский "Энергоатом" и американская Westinghouse Electric подписали меморандум о совместном строительстве энергоблока Хмельницкой АЭС. Затем будут еще четыре. "Общая стоимость проекта — до 30 миллиардов долларов", — указал Зеленский, не уточняя, откуда возьмется такая сумма.
Этой АЭС должен был заниматься "Росатом". Но в 2015-м Киев расторг контракт, хотя российская сторона исполняла все взятые на себя обязательства.
CC BY-SA 4.0 / Офис президента Украины / Встреча президента Украины Владимира Зеленского с министром энергетики Соединенных Штатов Дженнифер Гренхольм
Встреча президента Украины Владимира Зеленского с министром энергетики Соединенных Штатов Дженнифер Гренхольм - РИА Новости, 1920, 01.09.2021
CC BY-SA 4.0 / Офис президента Украины /
Встреча президента Украины Владимира Зеленского с министром энергетики Соединенных Штатов Дженнифер Гренхольм
Делами земными украинский президент не ограничился. С главой NASA Биллом Нельсоном он обсудил проекты, к которым Киев может присоединиться "со своими уникальными космическими технологиями". И провозгласил: "Украина должна снова стать космической державой".
Финальное и самое важное мероприятие — разговор в Овальном кабинете. Но о чем беседовали с глазу на глаз два президента, пока неизвестно. СМИ сообщали, что Белый дом отказался от трансляции встречи и совместного брифинга.

Кто ждет Зеленского в Киеве

Украина не получила в Вашингтоне ни конкретных предложений, ни даже значимых обещаний, считает Иван Лизан, глава аналитического бюро СОНАР-2050. "Шестьдесят миллионов долларов на фоне спущенных на афганскую армию десятков миллиардов выглядят почти издевкой, — отмечает собеседник РИА Новости. — Тем более, насколько я знаю, это пойдет на закупку противотанковых комплексов "Джавелин", а не танков, РСЗО и прочего, что могло бы изменить баланс сил в Донбассе".
Не упоминали и "план действий по членству в НАТО", что могло бы означать приглашение Украины в альянс. "Даже о такой перспективе никто не будет говорить до конца осени — начала зимы, пока действует Женевский переговорный формат между США и Россией. Вашингтон старается не раздражать Москву в этом вопросе", — указывает Лизан.
CC BY-SA 4.0 / Офис президента Украины / Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с руководителем Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Биллом Нельсоном
Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с руководителем Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Биллом Нельсоном - РИА Новости, 1920, 01.09.2021
CC BY-SA 4.0 / Офис президента Украины /
Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с руководителем Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Биллом Нельсоном
Успехом можно было бы назвать меморандум с Westinghouse. Но компания, вытесняющая "Росатом" с украинского рынка, неизбежно столкнется с трудностями. "Сама она не строит новые блоки, там большие проблемы с технологиями, сроками. Да и со сметами. Финансовое положение шаткое, Westinghouse недавно перепродали. А с заявленными задачами — достройкой замороженного блока АЭС — корпорация раньше не сталкивалась", — перечисляет Лизан.
Поэтому самым серьезным достижением украинской делегации может быть создание офиса YouTube в Киеве. Это позволит властям эффективно банить неугодные чиновникам каналы.
Очевидно, на большее и не стоило рассчитывать. "Сейчас не до Зеленского. На повестке — Афганистан, о чем сказал Остин, потом проблема с потопом в Луизиане, хватает и других вопросов. Не до Украины американцам. И никто в Соединенных Штатах не поймет, если нынешняя администрация предоставит Киеву какие-то серьезные денежные средства без выгоды для американских компаний", — подводит итог собеседник.
Украинский политтехнолог Андрей Золотарев оценивает результаты визита как умеренно оптимистичные для Зеленского. "Все не так хорошо, как хотелось офису президента, но и не так плохо, как изображают оппоненты "зеленых". Вашингтон дал какую-то толику военной помощи, есть виды на контракт с Westinghouse, будет, возможно, и сотрудничество с YouTube", — говорит он.
"Главная задача для Зеленского — понравиться Байдену. Американский лидер уже не в том возрасте, чтобы его можно было очаровать, но какое-то впечатление украинский президент на хозяина Белого дома произвести очень хотел", — уверен Золотарев.
И от того, получил ли руководитель Украины кредит доверия на ближайшие полгода-год, зависит вся политика в Киеве. Именно это и есть основное содержание разговора в Овальном кабинете. Если выяснится, что Байден отказал в карт-бланше на действия внутри страны, противники Зеленского воспримут это как сигнал к немедленной атаке. И тогда уже в сентябре глава украинского государства рискует столкнуться с серьезными проблемами.
 
УкраинаКиевВашингтон (город)Владимир ЗеленскийYouTubeСеверный потокWestinghouse ElectricМихаил ФедоровБилл Нельсон
 
 
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