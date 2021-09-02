https://ria.ru/20210902/udalenka-1748264240.html
Глава Минтруда: на "удаленке" продолжают работать до трех миллионов россиян
Глава Минтруда: на "удаленке" продолжают работать до трех миллионов россиян - РИА Новости, 02.09.2021
Глава Минтруда: на "удаленке" продолжают работать до трех миллионов россиян
Глава Минтруда Антон Котяков заявил, что порядка 2,8-3 миллиона человек в России продолжают трудиться удаленно. РИА Новости, 02.09.2021
2021-09-02T03:41
2021-09-02T03:41
2021-09-02T03:41
владивосток
дальневосточный федеральный университет
антон котяков
россия
восточный экономический форум — 2021 (вэф)
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ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - РИА Новости. Глава Минтруда Антон Котяков заявил, что порядка 2,8-3 миллиона человек в России продолжают трудиться удаленно.По его словам, до пандемии удаленно в России работали 30 тысяч человек. Во время пандемии этот показатель вырос до 11% от работоспособного населения, примерно 5-6 миллионов человек."На сегодняшний день при восстановлении рынка труда, при снятии большинства ограничений удаленно и дистанционно продолжает трудиться 2,8-3 миллиона человек", - сказал Котяков на ВЭФ.Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
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владивосток, дальневосточный федеральный университет, антон котяков, россия, восточный экономический форум — 2021 (вэф)
Глава Минтруда: на "удаленке" продолжают работать до трех миллионов россиян
Глава Минтруда Котяков: на "удаленке" продолжают работать 2,8—3 миллиона россиян