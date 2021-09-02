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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210902/uchitelya-1748441016.html
Попова назвала процент привитых от коронавируса учителей
Попова назвала процент привитых от коронавируса учителей - РИА Новости, 02.09.2021
Попова назвала процент привитых от коронавируса учителей
Около 70% учителей средних образовательных учреждений привиты в новом учебном году, чуть меньше - педагогов вузов, студентам нужно их догонять, сообщила глава... РИА Новости, 02.09.2021
2021-09-02T22:51
2021-09-02T22:51
распространение коронавируса
общество
вакцинация
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
анна попова
коронавирусы
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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Около 70% учителей средних образовательных учреждений привиты в новом учебном году, чуть меньше - педагогов вузов, студентам нужно их догонять, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова."И я хочу сказать, что у нас этот учебный год начался с того, что у нас высокий удельный вес привитых среди педагогов. Это 70% почти среди учителей средних образовательных учреждений, общеобразовательных учреждений, то бишь школ. И чуть меньше процент у преподавателей высших учебных заведений. Ну и конечно, нужно студентам догонять своих преподавателей и тоже прививаться, такая возможность сегодня есть. Это нужно делать, чтобы защитить себя", - сказала Попова в интервью Наиле Аскер-заде на канале "Россия 24".
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общество, вакцинация, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), анна попова, коронавирусы, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцинация россиян от covid-19
22:51 02.09.2021
 
Попова назвала процент привитых от коронавируса учителей

Глава Роспотребнадзора Попова: от коронавируса привились около 70 процентов учителей школ

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкВакцинация студентов и преподавателей Уральского государственного лесотехнического университета
Вакцинация студентов и преподавателей Уральского государственного лесотехнического университета - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Около 70% учителей средних образовательных учреждений привиты в новом учебном году, чуть меньше - педагогов вузов, студентам нужно их догонять, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
"И я хочу сказать, что у нас этот учебный год начался с того, что у нас высокий удельный вес привитых среди педагогов. Это 70% почти среди учителей средних образовательных учреждений, общеобразовательных учреждений, то бишь школ. И чуть меньше процент у преподавателей высших учебных заведений. Ну и конечно, нужно студентам догонять своих преподавателей и тоже прививаться, такая возможность сегодня есть. Это нужно делать, чтобы защитить себя", - сказала Попова в интервью Наиле Аскер-заде на канале "Россия 24".
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Распространение коронавирусаОбществоВакцинацияФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Анна ПоповаКоронавирусыКоронавирус COVID-19Коронавирус в РоссииВакцинация россиян от COVID-19
 
 
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