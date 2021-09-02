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Попова назвала процент привитых от коронавируса учителей

Попова назвала процент привитых от коронавируса учителей - РИА Новости, 02.09.2021

Попова назвала процент привитых от коронавируса учителей

Около 70% учителей средних образовательных учреждений привиты в новом учебном году, чуть меньше - педагогов вузов, студентам нужно их догонять, сообщила глава... РИА Новости, 02.09.2021

2021-09-02T22:51

2021-09-02T22:51

2021-09-02T22:51

распространение коронавируса

общество

вакцинация

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

анна попова

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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Около 70% учителей средних образовательных учреждений привиты в новом учебном году, чуть меньше - педагогов вузов, студентам нужно их догонять, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова."И я хочу сказать, что у нас этот учебный год начался с того, что у нас высокий удельный вес привитых среди педагогов. Это 70% почти среди учителей средних образовательных учреждений, общеобразовательных учреждений, то бишь школ. И чуть меньше процент у преподавателей высших учебных заведений. Ну и конечно, нужно студентам догонять своих преподавателей и тоже прививаться, такая возможность сегодня есть. Это нужно делать, чтобы защитить себя", - сказала Попова в интервью Наиле Аскер-заде на канале "Россия 24".

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, вакцинация, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), анна попова, коронавирусы, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцинация россиян от covid-19