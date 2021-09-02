https://ria.ru/20210902/ubiystvo-1748370474.html

В Кузбассе убили женщину и двух детей

В Кузбассе убили женщину и двух детей - РИА Новости, 02.09.2021

В Кузбассе убили женщину и двух детей

Женщина и двое ее детей убиты в Яшкинском районе Кемеровской области, по подозрению в преступлении задержан 27-летний знакомый убитой, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 02.09.2021

2021-09-02T14:49

2021-09-02T14:49

2021-09-02T14:49

происшествия

кемеровская область

яшкинский район

россия

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КЕМЕРОВО, 2 сен - РИА Новости. Женщина и двое ее детей убиты в Яшкинском районе Кемеровской области, по подозрению в преступлении задержан 27-летний знакомый убитой, сообщила пресс-служба ГУМВД РФ по региону.В среду днем в дежурную часть ОМВД России по Яшкинскому муниципальному округу обратились жители одного из домов, сообщившие о странном запахе из квартиры соседей. После вскрытия двери полицейские обнаружили тела 28-летней женщины, ее 9-летнего сына и 7-летней дочери с признаками насильственной смерти."Благодаря совместной работе полицейских и следователей подозреваемый был установлен в кратчайшие сроки. Сотрудники уголовного розыска задержали 27-летнего местного жителя. В настоящее время с ним работают следователи", – сообщает пресс-служба полицейского главка.В СУСК РФ по Кемеровской области добавили, что подозреваемому предъявлено обвинение по п. "а", "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц, в том числе малолетнего). На данный момент следователь выясняет мотив преступления. Следствие ходатайствует перед судом о заключении подозреваемого под стражу. "В рамках расследования уголовного дела ему будет проведена психолого-психиатрическая экспертиза", – добавили в пресс-службе ведомства.

https://ria.ru/20210831/kuzbass-1747952634.html

кемеровская область

яшкинский район

россия

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происшествия, кемеровская область, яшкинский район, россия