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УАЗ минимум до октября обеспечен автоэлектроникой
УАЗ минимум до октября обеспечен автоэлектроникой - РИА Новости, 02.09.2021
УАЗ минимум до октября обеспечен автоэлектроникой
Ульяновский автомобильный завод (УАЗ) обеспечен электронными автокомпонентами минимум до октября, приостановок конвейера не планируется, сообщил журналистам в... РИА Новости, 02.09.2021
2021-09-02T05:35
2021-09-02T05:35
экономика
ульяновский автомобильный завод (уаз)
авто
вадим швецов
россия
восточный экономический форум — 2021 (вэф)
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ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - РИА Новости. Ульяновский автомобильный завод (УАЗ) обеспечен электронными автокомпонентами минимум до октября, приостановок конвейера не планируется, сообщил журналистам в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ) основной владелец и глава совета директоров "Соллерс авто" (куда входит УАЗ) Вадим Швецов."Сейчас очень сложно планировать, потому что мы видим по компонентам максимум месяц вперед. Пока у нас на сентябрь есть возможность организовывать производство. Надеюсь, так же будет и на следующий месяц. Хотя ситуация крайне тяжелая и непрогнозируемая", - отметил он.Швецов также уточнил, что предприятие приспособилось работать в режиме "stop and go", то есть в случае нехватки электронных компонентов автомобиль собирается и отставляется на площадке, а как только автоэлектроника поступает, машины ею доукомплектовываются. "Поэтому мы научились работать так, что по сути не останавливаем конвейер, а потом дорабатываем автомобиль", - пояснил он.При этом топ-менеджер спрогнозировал рост продаж автомобилей УАЗ в этом году. Как ранее сообщали в Ассоциации европейского бизнеса, по итогам января-июля было продано 16 тысяч машин этой марки, что на 8% выше прошлогодних результатов.Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
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экономика, ульяновский автомобильный завод (уаз), авто, вадим швецов, россия, восточный экономический форум — 2021 (вэф)
05:35 02.09.2021
 
УАЗ минимум до октября обеспечен автоэлектроникой

УАЗ минимум до октября обеспечен автоэлектроникой, приостановок не планируется

© РИА Новости / Николай Хижняк / Перейти в фотобанкПодключение электроники на конвейере сборочного цеха Ульяновского Автомобильного Завода ("УАЗ")
Подключение электроники на конвейере сборочного цеха Ульяновского Автомобильного Завода (УАЗ) - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
© РИА Новости / Николай Хижняк
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ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - РИА Новости. Ульяновский автомобильный завод (УАЗ) обеспечен электронными автокомпонентами минимум до октября, приостановок конвейера не планируется, сообщил журналистам в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ) основной владелец и глава совета директоров "Соллерс авто" (куда входит УАЗ) Вадим Швецов.
"Сейчас очень сложно планировать, потому что мы видим по компонентам максимум месяц вперед. Пока у нас на сентябрь есть возможность организовывать производство. Надеюсь, так же будет и на следующий месяц. Хотя ситуация крайне тяжелая и непрогнозируемая", - отметил он.
Швецов также уточнил, что предприятие приспособилось работать в режиме "stop and go", то есть в случае нехватки электронных компонентов автомобиль собирается и отставляется на площадке, а как только автоэлектроника поступает, машины ею доукомплектовываются. "Поэтому мы научились работать так, что по сути не останавливаем конвейер, а потом дорабатываем автомобиль", - пояснил он.
При этом топ-менеджер спрогнозировал рост продаж автомобилей УАЗ в этом году. Как ранее сообщали в Ассоциации европейского бизнеса, по итогам января-июля было продано 16 тысяч машин этой марки, что на 8% выше прошлогодних результатов.
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Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
 
ЭкономикаУльяновский автомобильный завод (УАЗ)АвтоВадим ШвецовРоссияВосточный экономический форум — 2021 (ВЭФ)
 
 
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