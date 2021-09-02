https://ria.ru/20210902/uaz-1748270959.html
УАЗ минимум до октября обеспечен автоэлектроникой
УАЗ минимум до октября обеспечен автоэлектроникой - РИА Новости, 02.09.2021
УАЗ минимум до октября обеспечен автоэлектроникой
Ульяновский автомобильный завод (УАЗ) обеспечен электронными автокомпонентами минимум до октября, приостановок конвейера не планируется, сообщил журналистам в... РИА Новости, 02.09.2021
2021-09-02T05:35
2021-09-02T05:35
2021-09-02T05:35
экономика
ульяновский автомобильный завод (уаз)
авто
вадим швецов
россия
восточный экономический форум — 2021 (вэф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/148285/43/1482854300_0:302:2568:1747_1920x0_80_0_0_02d279b8037390057f3f7d2e74c46af8.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - РИА Новости. Ульяновский автомобильный завод (УАЗ) обеспечен электронными автокомпонентами минимум до октября, приостановок конвейера не планируется, сообщил журналистам в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ) основной владелец и глава совета директоров "Соллерс авто" (куда входит УАЗ) Вадим Швецов."Сейчас очень сложно планировать, потому что мы видим по компонентам максимум месяц вперед. Пока у нас на сентябрь есть возможность организовывать производство. Надеюсь, так же будет и на следующий месяц. Хотя ситуация крайне тяжелая и непрогнозируемая", - отметил он.Швецов также уточнил, что предприятие приспособилось работать в режиме "stop and go", то есть в случае нехватки электронных компонентов автомобиль собирается и отставляется на площадке, а как только автоэлектроника поступает, машины ею доукомплектовываются. "Поэтому мы научились работать так, что по сути не останавливаем конвейер, а потом дорабатываем автомобиль", - пояснил он.При этом топ-менеджер спрогнозировал рост продаж автомобилей УАЗ в этом году. Как ранее сообщали в Ассоциации европейского бизнеса, по итогам января-июля было продано 16 тысяч машин этой марки, что на 8% выше прошлогодних результатов.Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
https://ria.ru/20210224/vnedorozhnik-1598796397.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/148285/43/1482854300_0:61:2568:1987_1920x0_80_0_0_1a66b29b6ce5a9c84ad30c720dc12f66.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, ульяновский автомобильный завод (уаз), авто, вадим швецов, россия, восточный экономический форум — 2021 (вэф)
УАЗ минимум до октября обеспечен автоэлектроникой
УАЗ минимум до октября обеспечен автоэлектроникой, приостановок не планируется
ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - РИА Новости.
Ульяновский автомобильный завод (УАЗ) обеспечен электронными автокомпонентами минимум до октября, приостановок конвейера не планируется, сообщил журналистам в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ)
основной владелец и глава совета директоров "Соллерс авто" (куда входит УАЗ) Вадим Швецов
.
"Сейчас очень сложно планировать, потому что мы видим по компонентам максимум месяц вперед. Пока у нас на сентябрь есть возможность организовывать производство. Надеюсь, так же будет и на следующий месяц. Хотя ситуация крайне тяжелая и непрогнозируемая", - отметил он.
Швецов также уточнил, что предприятие приспособилось работать в режиме "stop and go", то есть в случае нехватки электронных компонентов автомобиль собирается и отставляется на площадке, а как только автоэлектроника поступает, машины ею доукомплектовываются. "Поэтому мы научились работать так, что по сути не останавливаем конвейер, а потом дорабатываем автомобиль", - пояснил он.
При этом топ-менеджер спрогнозировал рост продаж автомобилей УАЗ в этом году. Как ранее сообщали в Ассоциации европейского бизнеса, по итогам января-июля было продано 16 тысяч машин этой марки, что на 8% выше прошлогодних результатов.
Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.