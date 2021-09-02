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Песков рассказал о россиянах, находящихся в американских тюрьмах
Песков рассказал о россиянах, находящихся в американских тюрьмах - РИА Новости, 02.09.2021
Песков рассказал о россиянах, находящихся в американских тюрьмах
Продвинуться по теме возвращения россиян из американских тюрем не удалось, многие из них не получают должную медицинскую помощь, на них оказывается давление,... РИА Новости, 02.09.2021
2021-09-02T10:09
2021-09-02T10:39
дмитрий песков
в мире
сша
виктор бут
константин ярошенко
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ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - РИА Новости. Продвинуться по теме возвращения россиян из американских тюрем не удалось, многие из них не получают должную медицинскую помощь, на них оказывается давление, российские дипломаты будут делать все для их защиты и возвращения, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Нет. Не удалось. Эта тема действительно затрагивалась в Женеве, но продвинуться здесь пока не получилось", - сказал он журналистам на полях ВЭФ.Он отметил, что "прогресса здесь нет, хотя наши дипломаты продолжают защищать интересы наших граждан, которые содержатся в американских тюрьмах"."Многие из них, как мы считаем, находятся незаконно в этих тюрьмах. Многие из них в этих тюрьмах сталкиваются с очень жесткими условиями пребывания. Многие из низ в должной мере не получают необходимую медицинскую помощь, на них оказывается психологическое давление. Мы весьма сожалеем в этой связи, и наши дипломаты будут продолжать делать все, чтобы добиться освобождения этих людей и защищать их права даже в их нынешнем статусе заключенных", - сказал Песков.
https://ria.ru/20210830/mid-1747787748.html
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дмитрий песков, в мире, сша, виктор бут, константин ярошенко, россия
10:09 02.09.2021 (обновлено: 10:39 02.09.2021)
 
Песков рассказал о россиянах, находящихся в американских тюрьмах

Песков: прогресса по теме возвращения россиян из американских тюрем нет

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - РИА Новости. Продвинуться по теме возвращения россиян из американских тюрем не удалось, многие из них не получают должную медицинскую помощь, на них оказывается давление, российские дипломаты будут делать все для их защиты и возвращения, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Нет. Не удалось. Эта тема действительно затрагивалась в Женеве, но продвинуться здесь пока не получилось", - сказал он журналистам на полях ВЭФ.
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Он отметил, что "прогресса здесь нет, хотя наши дипломаты продолжают защищать интересы наших граждан, которые содержатся в американских тюрьмах".
"Многие из них, как мы считаем, находятся незаконно в этих тюрьмах. Многие из них в этих тюрьмах сталкиваются с очень жесткими условиями пребывания. Многие из низ в должной мере не получают необходимую медицинскую помощь, на них оказывается психологическое давление. Мы весьма сожалеем в этой связи, и наши дипломаты будут продолжать делать все, чтобы добиться освобождения этих людей и защищать их права даже в их нынешнем статусе заключенных", - сказал Песков.
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Дмитрий ПесковВ миреСШАВиктор БутКонстантин ЯрошенкоРоссия
 
 
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