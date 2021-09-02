https://ria.ru/20210902/turpotok-1748267475.html
Забайкалье намерено увеличить турпоток до миллиона человек в год
Забайкалье намерено увеличить турпоток до миллиона человек в год - РИА Новости, 02.09.2021
Забайкалье намерено увеличить турпоток до миллиона человек в год
Власти Забайкальского края намерены увеличить туристический поток до 1 миллиона человек в год, несмотря на коронавирус, рассказал в интервью РИА Новости... РИА Новости, 02.09.2021
2021-09-02T04:39
2021-09-02T04:39
2021-09-02T04:39
забайкальский край
владивосток
дальневосточный федеральный университет
александр осипов
россия
восточный экономический форум — 2021 (вэф)
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ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - РИА Новости. Власти Забайкальского края намерены увеличить туристический поток до 1 миллиона человек в год, несмотря на коронавирус, рассказал в интервью РИА Новости губернатор региона Александр Осипов.Он уточнил, что в этом году за счет внутреннего туризма край рассчитывает закрыть показатель лишь в 100-150 тысяч человек. Но в 2019 году, до закрытия границ, было 500 тысяч туристов только со стороны Китая."Основные туристы у нас по понятным причинам были из Китайской Народной Республики. Более 500 тысяч человек были и к нам, и транзитом, в первую очередь автомобильным, на Байкал. Это очень большой потенциал для нас, у нас нет соответствующей инфраструктуры, чтобы на них зарабатывать", - добавил Осипов.Он отметил, что по этой причине сейчас в регионе стоит задача расширить туристический поток за счёт других туристов. Увеличить внутренний туризм планируется за счёт европейской части России и регионов Сибири.Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Его основная тема в этом году – новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
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забайкальский край, владивосток, дальневосточный федеральный университет, александр осипов, россия, восточный экономический форум — 2021 (вэф)
Забайкалье намерено увеличить турпоток до миллиона человек в год
Губернатор Забайкалья Осипов: турпоток в регион планируют увеличить до миллиона человек
ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - РИА Новости. Власти Забайкальского края намерены увеличить туристический поток до 1 миллиона человек в год, несмотря на коронавирус, рассказал в интервью РИА Новости губернатор региона Александр Осипов.
"Мы видели возможность увеличения (турпотока – ред.) до 1 миллиона человек. В планах мы, несмотря на коронавирус, эти цифры оставили. Хотя понятно, что сейчас есть некая неопределённость в отношении въездного туризма. Но я думаю, мы, как и все, считаем, что человечество справится, будет контролировать ситуацию с коронавирусом, что нормальные туристические потоки возобновятся - и мы этих показателей достигнем", - заявил Осипов агентству на полях ВЭФ.
Он уточнил, что в этом году за счет внутреннего туризма край рассчитывает закрыть показатель лишь в 100-150 тысяч человек. Но в 2019 году, до закрытия границ, было 500 тысяч туристов только со стороны Китая.
"Основные туристы у нас по понятным причинам были из Китайской Народной Республики. Более 500 тысяч человек были и к нам, и транзитом, в первую очередь автомобильным, на Байкал. Это очень большой потенциал для нас, у нас нет соответствующей инфраструктуры, чтобы на них зарабатывать", - добавил Осипов.
Он отметил, что по этой причине сейчас в регионе стоит задача расширить туристический поток за счёт других туристов. Увеличить внутренний туризм планируется за счёт европейской части России и регионов Сибири.
Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Его основная тема в этом году – новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.