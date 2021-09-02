https://ria.ru/20210902/turpotok-1748267475.html

Забайкалье намерено увеличить турпоток до миллиона человек в год

Забайкалье намерено увеличить турпоток до миллиона человек в год - РИА Новости, 02.09.2021

Забайкалье намерено увеличить турпоток до миллиона человек в год

Власти Забайкальского края намерены увеличить туристический поток до 1 миллиона человек в год, несмотря на коронавирус, рассказал в интервью РИА Новости... РИА Новости, 02.09.2021

2021-09-02T04:39

2021-09-02T04:39

2021-09-02T04:39

забайкальский край

владивосток

дальневосточный федеральный университет

александр осипов

россия

восточный экономический форум — 2021 (вэф)

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ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - РИА Новости. Власти Забайкальского края намерены увеличить туристический поток до 1 миллиона человек в год, несмотря на коронавирус, рассказал в интервью РИА Новости губернатор региона Александр Осипов.Он уточнил, что в этом году за счет внутреннего туризма край рассчитывает закрыть показатель лишь в 100-150 тысяч человек. Но в 2019 году, до закрытия границ, было 500 тысяч туристов только со стороны Китая."Основные туристы у нас по понятным причинам были из Китайской Народной Республики. Более 500 тысяч человек были и к нам, и транзитом, в первую очередь автомобильным, на Байкал. Это очень большой потенциал для нас, у нас нет соответствующей инфраструктуры, чтобы на них зарабатывать", - добавил Осипов.Он отметил, что по этой причине сейчас в регионе стоит задача расширить туристический поток за счёт других туристов. Увеличить внутренний туризм планируется за счёт европейской части России и регионов Сибири.Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Его основная тема в этом году – новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.

https://ria.ru/20210901/krym-1748128870.html

забайкальский край

владивосток

россия

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забайкальский край, владивосток, дальневосточный федеральный университет, александр осипов, россия, восточный экономический форум — 2021 (вэф)