https://ria.ru/20210902/turizm-1748279066.html

В Ростуризме рассказали о сроках восстановления въездного турпотока

В Ростуризме рассказали о сроках восстановления въездного турпотока - РИА Новости, 02.09.2021

В Ростуризме рассказали о сроках восстановления въездного турпотока

Ростуризм рассчитывает выйти на допандемийные показатели по въездному туризму к 2023 году, сообщила журналистам глава ведомства Зарина Догузова в кулуарах... РИА Новости, 02.09.2021

2021-09-02T07:26

2021-09-02T07:26

2021-09-02T07:26

туризм

владивосток

федеральное агентство по туризму (ростуризм)

дальневосточный федеральный университет

новости - туризм

зарина догузова

россия

восточный экономический форум — 2021 (вэф)

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ВЛАДИВОСТОК, 2 сен – РИА Новости. Ростуризм рассчитывает выйти на допандемийные показатели по въездному туризму к 2023 году, сообщила журналистам глава ведомства Зарина Догузова в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ)."Выйти на допандемийный оборот (въездного туризма - ред.), я думаю, получится не раньше 2022-2023 года. Дай бог, в следующем году начнём более активно двигаться. Я думаю, реально это 2023 год. Сейчас пока наши усилия сосредоточены на внутреннем туризме, по которому темпы очень хорошо идут. Я думаю, к концу года мы на допандемийные показатели выйдем", - сказала Догузова.Она в связи с этим отметила, что сейчас жители порядка 60 стран могут беспрепятственно въезжать в Россию с любыми целями, в том числе с туристическими. "Единственное, что им нужно иметь - ПЦР-тест, сделанный не менее чем за 72 часа до прибытия. Потихоньку поток начинает восстанавливаться. Проблема какая: не все страны создали комфортные условия для путешествий своих граждан. Во многих странах нужно по возвращении проходить недельный карантин. Ситуация не везде стабилизировалась", - заключила глава ведомства.Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.

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владивосток, федеральное агентство по туризму (ростуризм), дальневосточный федеральный университет, новости - туризм, зарина догузова, россия, восточный экономический форум — 2021 (вэф)