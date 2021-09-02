https://ria.ru/20210902/turizm-1748276570.html

Ростуризм рассчитывает на возобновление чартеров на курорты Египта

Ростуризм рассчитывает на возобновление чартеров на курорты Египта - РИА Новости, 02.09.2021

Ростуризм рассчитывает на возобновление чартеров на курорты Египта

Ростуризм рассчитывает на возобновление чартеров на курорты Египта, сообщила журналистам глава ведомства Зарина Догузова в кулуарах Восточного экономического... РИА Новости, 02.09.2021

2021-09-02T07:01

2021-09-02T07:01

2021-09-02T10:33

туризм

в мире

египет

федеральное агентство по туризму (ростуризм)

зарина догузова

россия

восточный экономический форум — 2021 (вэф)

новости - туризм

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ВЛАДИВОСТОК, 2 сен – РИА Новости. Ростуризм рассчитывает на возобновление чартеров на курорты Египта, сообщила журналистам глава ведомства Зарина Догузова в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ)."Решение о возобновлении чартеров в Египет принимает оперативный штаб. Мы на каждом заседании вносим свои предложения по открытию тех или иных направлений и, конечно же, выступаем за открытие чартерного авиасообщения с Египтом. Рассчитываем, что постепенно и регулярные рейсы будет расширяться, и чартерное сообщение тоже будет возобновлено", - сказала Догузова.Авиасообщение между Россией и Египтом было приостановлено в 2015 году после крушения российского авиалайнера над Синайским полуостровом, в результате которого погибли 224 человека. Ответственность за катастрофу взяла на себя одна из террористических организаций. В 2018 году после усиления мер безопасности в аэропорту Каира Россия возобновила полеты в этот город.В апреле нынешнего года президенты РФ и Египта договорились о восстановлении авиасообщения между российскими городами и курортами на Красном море - Хургадой и Шарм-эш-Шейхом. Перед этим аэропорты курортов Египта инспектировали несколько делегаций российских специалистов по авиабезопасности. В итоге Россия возобновила авиасообщение с этими двумя курортами с 9 августа с частотой пять рейсов в неделю на каждом из маршрутов.Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.

https://ria.ru/20210826/egipet-1747356584.html

египет

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, египет, федеральное агентство по туризму (ростуризм), зарина догузова, россия, восточный экономический форум — 2021 (вэф), новости - туризм