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Туризм
https://ria.ru/20210902/turizm-1748276570.html
Ростуризм рассчитывает на возобновление чартеров на курорты Египта
Ростуризм рассчитывает на возобновление чартеров на курорты Египта - РИА Новости, 02.09.2021
Ростуризм рассчитывает на возобновление чартеров на курорты Египта
Ростуризм рассчитывает на возобновление чартеров на курорты Египта, сообщила журналистам глава ведомства Зарина Догузова в кулуарах Восточного экономического... РИА Новости, 02.09.2021
2021-09-02T07:01
2021-09-02T10:33
туризм
в мире
египет
федеральное агентство по туризму (ростуризм)
зарина догузова
россия
восточный экономический форум — 2021 (вэф)
новости - туризм
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ВЛАДИВОСТОК, 2 сен – РИА Новости. Ростуризм рассчитывает на возобновление чартеров на курорты Египта, сообщила журналистам глава ведомства Зарина Догузова в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ)."Решение о возобновлении чартеров в Египет принимает оперативный штаб. Мы на каждом заседании вносим свои предложения по открытию тех или иных направлений и, конечно же, выступаем за открытие чартерного авиасообщения с Египтом. Рассчитываем, что постепенно и регулярные рейсы будет расширяться, и чартерное сообщение тоже будет возобновлено", - сказала Догузова.Авиасообщение между Россией и Египтом было приостановлено в 2015 году после крушения российского авиалайнера над Синайским полуостровом, в результате которого погибли 224 человека. Ответственность за катастрофу взяла на себя одна из террористических организаций. В 2018 году после усиления мер безопасности в аэропорту Каира Россия возобновила полеты в этот город.В апреле нынешнего года президенты РФ и Египта договорились о восстановлении авиасообщения между российскими городами и курортами на Красном море - Хургадой и Шарм-эш-Шейхом. Перед этим аэропорты курортов Египта инспектировали несколько делегаций российских специалистов по авиабезопасности. В итоге Россия возобновила авиасообщение с этими двумя курортами с 9 августа с частотой пять рейсов в неделю на каждом из маршрутов.Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
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в мире, египет, федеральное агентство по туризму (ростуризм), зарина догузова, россия, восточный экономический форум — 2021 (вэф), новости - туризм
07:01 02.09.2021 (обновлено: 10:33 02.09.2021)
 
Ростуризм рассчитывает на возобновление чартеров на курорты Египта

Ростуризм рассчитывает на возобновление чартеров на курорты Хургада и Шарм-эш-Шейх

© Depositphotos / OlegDoroshenkoХургада, Египет
Хургада, Египет - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
© Depositphotos / OlegDoroshenko
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ВЛАДИВОСТОК, 2 сен – РИА Новости. Ростуризм рассчитывает на возобновление чартеров на курорты Египта, сообщила журналистам глава ведомства Зарина Догузова в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ).
"Решение о возобновлении чартеров в Египет принимает оперативный штаб. Мы на каждом заседании вносим свои предложения по открытию тех или иных направлений и, конечно же, выступаем за открытие чартерного авиасообщения с Египтом. Рассчитываем, что постепенно и регулярные рейсы будет расширяться, и чартерное сообщение тоже будет возобновлено", - сказала Догузова.
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Авиасообщение между Россией и Египтом было приостановлено в 2015 году после крушения российского авиалайнера над Синайским полуостровом, в результате которого погибли 224 человека. Ответственность за катастрофу взяла на себя одна из террористических организаций. В 2018 году после усиления мер безопасности в аэропорту Каира Россия возобновила полеты в этот город.
В апреле нынешнего года президенты РФ и Египта договорились о восстановлении авиасообщения между российскими городами и курортами на Красном море - Хургадой и Шарм-эш-Шейхом. Перед этим аэропорты курортов Египта инспектировали несколько делегаций российских специалистов по авиабезопасности. В итоге Россия возобновила авиасообщение с этими двумя курортами с 9 августа с частотой пять рейсов в неделю на каждом из маршрутов.
Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
 
ТуризмВ миреЕгипетФедеральное агентство по туризму (Ростуризм)Зарина ДогузоваРоссияВосточный экономический форум — 2021 (ВЭФ)Новости - Туризм
 
 
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