15:48 02.09.2021 (обновлено: 16:39 02.09.2021)
В Британии испугались российской торпеды, способной вызвать цунами
Express: на Западе испугались российской торпеды, способной вызвать радиоактивное цунами
© Минобороны РФОкеанская многоцелевая система "Посейдон"
© Минобороны РФ
МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Российская торпеда "Посейдон", способная вызвать радиоактивное цунами, спровоцировала волну опасений на Западе, пишет обозреватель британского издания Express Джейкоб Пол.
"Это подводный аппарат размером примерно с автобус, и разведка США отмечает, что речь идет о межконтинентальной автономной торпеде с ядерной энергоустановкой и ядерной боеголовкой", — говорится в статье.
Судя по конструкции "Посейдона", он будет действовать под водой на очень большой глубине и с высокой скоростью, полагают эксперты. Как считает колумнист, достижения российских инженеров могут изменить характер ядерных угроз.
"Посейдон" — беспилотный подводный аппарат с неограниченной дальностью действия, оснащенный атомной силовой установкой. Боевая часть торпеды может быть как обычной, так и боевой. Для ее доставки используют подводные лодки, при этом сам аппарат значительно быстрее субмарин и способен погружаться на глубину более километра.
© Минобороны РФОкеанская многоцелевая система "Посейдон"
© Минобороны РФ
Океанская многоцелевая система "Посейдон"
Ранее экс-помощник госсекретаря США по вопросам международной безопасности Кристофер Форд выразил опасения, что "Посейдон" могут использовать для затопления американских городов при помощи "радиоактивных цунами".
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