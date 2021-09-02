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В Британии испугались российской торпеды, способной вызвать цунами
В Британии испугались российской торпеды, способной вызвать цунами - РИА Новости, 02.09.2021
В Британии испугались российской торпеды, способной вызвать цунами
Российская торпеда "Посейдон", способная вызвать радиоактивное цунами, спровоцировала волну опасений на Западе, пишет обозреватель британского издания Express... РИА Новости, 02.09.2021
2021-09-02T15:48
2021-09-02T16:39
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МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Российская торпеда "Посейдон", способная вызвать радиоактивное цунами, спровоцировала волну опасений на Западе, пишет обозреватель британского издания Express Джейкоб Пол.Судя по конструкции "Посейдона", он будет действовать под водой на очень большой глубине и с высокой скоростью, полагают эксперты. Как считает колумнист, достижения российских инженеров могут изменить характер ядерных угроз."Посейдон" — беспилотный подводный аппарат с неограниченной дальностью действия, оснащенный атомной силовой установкой. Боевая часть торпеды может быть как обычной, так и боевой. Для ее доставки используют подводные лодки, при этом сам аппарат значительно быстрее субмарин и способен погружаться на глубину более километра.Ранее экс-помощник госсекретаря США по вопросам международной безопасности Кристофер Форд выразил опасения, что "Посейдон" могут использовать для затопления американских городов при помощи "радиоактивных цунами".Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
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в мире, сша, великобритания, россия
15:48 02.09.2021 (обновлено: 16:39 02.09.2021)
 
В Британии испугались российской торпеды, способной вызвать цунами

Express: на Западе испугались российской торпеды, способной вызвать радиоактивное цунами

© Минобороны РФОкеанская многоцелевая система "Посейдон"
Океанская многоцелевая система Посейдон
© Минобороны РФ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Российская торпеда "Посейдон", способная вызвать радиоактивное цунами, спровоцировала волну опасений на Западе, пишет обозреватель британского издания Express Джейкоб Пол.

"Это подводный аппарат размером примерно с автобус, и разведка США отмечает, что речь идет о межконтинентальной автономной торпеде с ядерной энергоустановкой и ядерной боеголовкой", — говорится в статье.

Судя по конструкции "Посейдона", он будет действовать под водой на очень большой глубине и с высокой скоростью, полагают эксперты. Как считает колумнист, достижения российских инженеров могут изменить характер ядерных угроз.
"Посейдон" — беспилотный подводный аппарат с неограниченной дальностью действия, оснащенный атомной силовой установкой. Боевая часть торпеды может быть как обычной, так и боевой. Для ее доставки используют подводные лодки, при этом сам аппарат значительно быстрее субмарин и способен погружаться на глубину более километра.
© Минобороны РФОкеанская многоцелевая система "Посейдон"
Океанская многоцелевая система Посейдон
© Минобороны РФ
Океанская многоцелевая система "Посейдон"
Ранее экс-помощник госсекретаря США по вопросам международной безопасности Кристофер Форд выразил опасения, что "Посейдон" могут использовать для затопления американских городов при помощи "радиоактивных цунами".
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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